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Aerocool'dan yeni oyuncu kasası; X-Warrior

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22b
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32
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aerocool'dan yeni oyuncu kasası; X-Warrior
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Tayvanlı donanım üreticisi Aerocool, oyuncular için hazırladığı X-Warrior isimli yeni bilgisayar kasasını duyurdu. PGS V Serisi altında hazırlanan ve hem karizmatik hem de alınabilir olarak tanımlanan yeni kasanın yapısında, 0.5mm kalınlığında Japon çeliğinin kullanldığı belirtiliyor. 488 x 187 x 520 mm boyutlarında ve köşeli hatları ile dikkat çeken kasa, 3 adet 5.25-inç sürücüye, 4 adet 3.5-inç dahili sürücüye ve bir adet 2.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa, aynı zamanda bu sürücülerin aletsiz kurulumuna da olanak tanıyor.

Tamamı Siyah olan Aeroocol X-Warrior'da su soğutma sistemlerinin hortumları için iki adet delik ile birlikte ön kısımda Mavi veya Kırmızı LED'li, arka kısımda ise LED'siz olmak üzere, 1500 devir/dakika hızında çalışan ve 26.67dbA gürültü yarattığı belirtilen 120mm çapında iki adet fan ile geliyor. Pek çok oyuncu kasasında olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı X-Warrior'ın giriş-çıkış panelinde USB 2.0, kulaklık ve mikrofon portlarına yer veriliyor. Özellikle agresif ön görünümü ile dikkat çeken Aerocool X-Warrior, yurt dışında 50 Avro olarak belirlenen satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Aerocool'dan yeni oyuncu kasası; X-Warrior
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Aerocool'dan yeni oyuncu kasası; X-Warrior
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Aerocool'dan yeni oyuncu kasası; X-Warrior
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LEON-X 8 yıl en beğenilen
Berbat bir kasa...

İstediği kadar giriş seviyesi olsun veya ucuz olsun, artık şu 12cm'lik fanlardan kurtulmaları lazım üreticilerin...

Min. 14cm fana geçmeleri her açıdan kullanıcıya fayda sağlayacaktır, sessizlik ve soğutma da katkı daha fazla olacaktır, zira o 1.500rpm'lik fanın da çok sessiz olacağına kimse inanmasın fena şekilde kafa ütüleyecektir.

Madem 12cm fana göre dizayn ettiler tavana da bir fan yuvası ekleselermiş, asıl sıcaklık ve ısı yukarıda toplanıyor.

Bana göre,

- Üst kısımda 18-20cm'lik bir fan yuvası çok iyi olurdu.

- Maliyet açısından;

* Sadece öne ve arkaya 14cm'lik fan takılabilir ve yan tarafa da 14cm'lik yuva bırakılabilirdi.
Berbat bir kasa...İstediği kadar giriş seviyesi olsun veya ucuz olsun, artık şu 12cm'lik fanlardan kurtulmaları lazım üreticilerin...Min....
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Ehlisafa 7 yıl
aykutx
DH Misafiri ya bu kasanın içinde ram ekran kartı harddisk felan var mı ? yoksa sadece kasa biz mi toplucaz ?
ciddi mi soruyorsun bunu?

yok ya dalga geçiyordur herhalde.
Bunu söyleyebilecek pek kişi olduğunu zannetmiyorum
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DH Misafiri 7 yıl
ya bu kasanın içinde ram ekran kartı harddisk felan var mı ? yoksa sadece kasa biz mi toplucaz ?
2 Yanıt Yanıtla
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ya bu kasanın içinde ram ekran kartı harddisk felan var mı ? yoksa sadece kasa biz mi toplucaz ?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Boş kasa bu
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aykutx 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ya bu kasanın içinde ram ekran kartı harddisk felan var mı ? yoksa sadece kasa biz mi toplucaz ?


ciddi mi soruyorsun bunu?
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thequaresma 8 yıl
bence aerocool fiyat/performans kasalarında aradağı dengeyi en iyi kuran firma... bu kasası da diğerleri gibi gayet mantıklı olmuş
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peters 8 yıl
Güzel görünüyor ama.Madem oyuncular için çıkarmışlar bu oyuncular extradan işlemci soğutucusu takmıyormu birazdaha geniş olabilirdi.
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yatoraya 8 yıl
alt seviyelerini aldım.
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alpa07 8 yıl
yurt dışında 50 avro burada 60 65 avro dan yanı 130 160 arası
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RichardRose 8 yıl
Xpredator'dan sonraki tasarımlarını merak ediyordum bence başarısız. :) Çıtayı biraz yükseltmeleri veya indirmemeleri lazımdı tasarım bakımından.Oyuncak gibi duruyo kasa.Bu arad Aerocool Xpredator'dan sonra bu kasa ile beraber iyice Alienware'a bağlamış gözüküyo tasarım işini.
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Ju1i@~ 8 yıl
Giriş seviyesi bir oyuncu kasası. Tasarımı güzel, özellikle 'Avatar mavisi' sürücü kilit mekanizmaları ve PCI kapakları hoş durmuş. Kart yuvalarına kilit koymamışsın, bari siyah parmak vida ekleseydin çok daha iyi olurdu.
Genişliği biraz dar gibi, yan kapağa da fan eklenirse uzun CPU soğutucuları sığmayabilir.
USB 3.0 yok, eSATA eklense ya da USB portlarının sayısı artırılsa önemli bir eksiklik olmazdı.
Son olarak değiştirilebilen hava filtreleri olsa bir artısı daha olurdu ama fiyatına göre olmaması normal.
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yelkowan 8 yıl
Aerocool'dan yeni kasa uzun zamandır bekliyordum. Kasa dış görünüş
olarak güzel olsada usb 3.0 bulunmaması ve kasanın üstünün de hava
ızgaralarının bulunmaması bence büyük bir eksi.
Kablo gizleme özelliği yanında üst hava ızgarası ve usb 3.0 olsaydı
gerçekten harika kasa olurdu...
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Ryso 8 yıl
Kasanın tasarımı hoşuma gitmedi. 120lira'dan giriş yaparsa alınacak bir kasa ama
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PoliceOfficer 8 yıl
alienware'e çok benzemiş, biraz abartı bi tasarım.
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damn2u 8 yıl
Giriş/Orta seviye arasında güzel bir fiyatlandırması olursa her türlü gideri var. Yan ve ön panelden zaten soğuk hava girişi var, kablo saklama olması başlı başına bir avantaj, artık tek sorun fiyat.
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joseph59 8 yıl
Bence fiyatına göre iyi
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peters 8 yıl
güzel parça:)
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