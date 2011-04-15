Aerocool'dan yeni oyuncu kasası; X-Warrior

Tayvanlı donanım üreticisi Aerocool, oyuncular için hazırladığı X-Warrior isimli yeni bilgisayar kasasını duyurdu. PGS V Serisi altında hazırlanan ve hem karizmatik hem de alınabilir olarak tanımlanan yeni kasanın yapısında, 0.5mm kalınlığında Japon çeliğinin kullanldığı belirtiliyor. 488 x 187 x 520 mm boyutlarında ve köşeli hatları ile dikkat çeken kasa, 3 adet 5.25-inç sürücüye, 4 adet 3.5-inç dahili sürücüye ve bir adet 2.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa, aynı zamanda bu sürücülerin aletsiz kurulumuna da olanak tanıyor.
Tamamı Siyah olan Aeroocol X-Warrior'da su soğutma sistemlerinin hortumları için iki adet delik ile birlikte ön kısımda Mavi veya Kırmızı LED'li, arka kısımda ise LED'siz olmak üzere, 1500 devir/dakika hızında çalışan ve 26.67dbA gürültü yarattığı belirtilen 120mm çapında iki adet fan ile geliyor. Pek çok oyuncu kasasında olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı X-Warrior'ın giriş-çıkış panelinde USB 2.0, kulaklık ve mikrofon portlarına yer veriliyor. Özellikle agresif ön görünümü ile dikkat çeken Aerocool X-Warrior, yurt dışında 50 Avro olarak belirlenen satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.
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İstediği kadar giriş seviyesi olsun veya ucuz olsun, artık şu 12cm'lik fanlardan kurtulmaları lazım üreticilerin...
Min. 14cm fana geçmeleri her açıdan kullanıcıya fayda sağlayacaktır, sessizlik ve soğutma da katkı daha fazla olacaktır, zira o 1.500rpm'lik fanın da çok sessiz olacağına kimse inanmasın fena şekilde kafa ütüleyecektir.
Madem 12cm fana göre dizayn ettiler tavana da bir fan yuvası ekleselermiş, asıl sıcaklık ve ısı yukarıda toplanıyor.
Bana göre,
- Üst kısımda 18-20cm'lik bir fan yuvası çok iyi olurdu.
- Maliyet açısından;
* Sadece öne ve arkaya 14cm'lik fan takılabilir ve yan tarafa da 14cm'lik yuva bırakılabilirdi.