Aerocool'dan yeni oyuncu kasası; X-Warrior

Tayvanlı donanım üreticisi Aerocool, oyuncular için hazırladığı X-Warrior isimli yeni bilgisayar kasasını duyurdu. PGS V Serisi altında hazırlanan ve hem karizmatik hem de alınabilir olarak tanımlanan yeni kasanın yapısında, 0.5mm kalınlığında Japon çeliğinin kullanldığı belirtiliyor. 488 x 187 x 520 mm boyutlarında ve köşeli hatları ile dikkat çeken kasa, 3 adet 5.25-inç sürücüye, 4 adet 3.5-inç dahili sürücüye ve bir adet 2.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa, aynı zamanda bu sürücülerin aletsiz kurulumuna da olanak tanıyor.

Tamamı Siyah olan Aeroocol X-Warrior'da su soğutma sistemlerinin hortumları için iki adet delik ile birlikte ön kısımda Mavi veya Kırmızı LED'li, arka kısımda ise LED'siz olmak üzere, 1500 devir/dakika hızında çalışan ve 26.67dbA gürültü yarattığı belirtilen 120mm çapında iki adet fan ile geliyor. Pek çok oyuncu kasasında olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı X-Warrior'ın giriş-çıkış panelinde USB 2.0, kulaklık ve mikrofon portlarına yer veriliyor. Özellikle agresif ön görünümü ile dikkat çeken Aerocool X-Warrior, yurt dışında 50 Avro olarak belirlenen satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.