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Aeromao, hava haritalama işlemi için hazırladığı insansız hava aracını tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aeromao, hava haritalama işlemi için hazırladığı insansız hava aracını tanıttı
Askeri ya da sivil amaçlar için kullanılan insansız hava araçları, son zamanlarda hava haritalama işleri için de ciddi oranda kullanılıyor. Kanada merkezli Aeromao firması da bu amaç için geliştirdiği yeni insansız hava aracı Aeromapper X5'in tanıttı.
1.18 metre kanat açıklığıyla ve 1.4 kg ağırlık değerleriyle hazırlanan Aeromapper X5, maksimum 50 km/s seyir hızına sahip. Üzerinde yer alan dört adet 2,200 mAh pil ile 30 dakika boyunca havada kalabilen insansız hava aracı, 35km/s hızında esen rüzgarlara karşı koyabiliyor. Kendi başına otomatik olarak kalkış yapabilen ve 20 km mesafe içerisinde önceden belirlenen rotayı takip ederek uçuş yapabilen Aeromapper X5, gövdesine bağlanan Sony NEX-7 fotoğraf makinesi ve 16mm pancake lensiyle yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekerek belirlenen bölgenin haritasını rahatlıkla çıkartabiliyor. Karbon fiber gövde malzemesiyle hazırlanan araç, paraşüt sistemi sayesinde de kolaylıkla yere iniş yapabiliyor ve kullanımı için üst seviye pilotaj bilgisi gerektirmiyor.
Sony NEX-7 fotoğraf makinesiyle beraber 4,500$ gibi bir fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabilen Aeromapper X5 hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.aeromao.com/aeromapper_x5 Yorum Yaz
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