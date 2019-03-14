Ahlak bilimciden uyarı: Gelişmiş yapay zekâ, ileride insanlardan intikam almaya çalışabilir

Hâlihazırda sahip olduğumuz yapay zekâ sistemlerinin büyük bir kısmı, veri içinde bulunan şablonları doğru biçimde analiz edecek kadar gelişmiş sayılıyor. Muadillerinden çok daha etkileyici özelliklere sahip robotlar bulunsa bile onlar da ciddi kısıtlamalara sahip.

Wllington Victoria Üniversitesinde görevli ahlak bilimci Nicholas Agar; makinaların gerçek anlamda akıllı ve hissedebilen varlıklar haline gelmesi ihtimali karşısında, ciddi bir uyarıda bulunmuş. Bilim insanı, gelecekteki makinaların; insanların bugün muhatap olduğu atalarına yaptığı muamelelerden ötürü intikam almak isteyebileceğini söylüyor.

The conversation sitesinde yayınlanan makalesinde Agar, “ Hisleri olmayan yapay zekâ karşısındaki bugünkü tavrımızı; gelecekte var olması muhtemel, hisleri olan ve acı çeken yapay zekâya karşı takınacak tutumumuza göre şekillendirmemiz gerekebilir.” yorumunda bulunmuş. Ahlak bilimci, “ Gelecekte karşımıza çıkacak ve duyguları olan yapay zekânın bize nasıl davranmasını beklemeliyiz?” sorusunu da sormaktan geri kalmamış.

Makinalar da hissetmeye başlayacak

Suistimal edilmiş robot senaryolarının "Westworld” ve “Bladerunner” gibi yapımlarda sıklıkla işlendiğini vurgulayan Agar, “Eğer insan psikolojisine sahip makinalar üreteceksek, bu makinaların bir gün hissetmeye başlayabileceklerini de kabul etmeliyiz.” diyor. Bilim insanı, söz konusu an geldiğinde, davranışlarımıza ne tepkiler verileceğini de merak ettiğini belirtmiş.

İnsanların robotlara kötü davranması ile bizlerin diğer canlılara nasıl muamele ettiğimiz konusunda paralellik bulunduğunu ifade eden Agar, bahse konu kavramı hayvanların etleri ve derileri için öldürülmesi hususuna benzetiyor.

Agar, insanların kendilerinden aşağıda gördüğü canlılara karşı takındığı ve çağ dışı kalmış vahşi davranışlar karşısında; gelecekte var olacak robotların, tehditlere karşı mukavemet göstermesi ihtimali bulunduğunu ve bizlerin de bu konuda oturup düşünmemiz gerektiğini ifade ediyor. Ahlak bilimci son olarak, “Hayvanlar intikam almazlar, ancak hisseden makinalar için durum farklı olabilir.” uyarısında bulunuyor.

https://theconversation.com/careful-how-you-treat-todays-ai-it-might-take-revenge-in-the-future-112611