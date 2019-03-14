Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ahlak bilimciden uyarı: Gelişmiş yapay zekâ, ileride insanlardan intikam almaya çalışabilir

Yapay zekâ, bir gün bizden intikam almaya karar verebilir mi? Nicholas Agar adlı ahlak bilimcinin bu soruya cevap aradığı makalesinde, yanıtın evet olabileceğine dair çıkarımlar bulunuyor.
2 ay
3,3b
1
20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Ahlak bilimciden uyarı: Gelişmiş yapay zekâ, ileride insanlardan intikam almaya çalışabilir

Hâlihazırda sahip olduğumuz yapay zekâ sistemlerinin büyük bir kısmı, veri içinde bulunan şablonları doğru biçimde analiz edecek kadar gelişmiş sayılıyor. Muadillerinden çok daha etkileyici özelliklere sahip robotlar bulunsa bile onlar da ciddi kısıtlamalara sahip.

Wllington Victoria Üniversitesinde görevli ahlak bilimci Nicholas Agar; makinaların gerçek anlamda akıllı ve hissedebilen varlıklar haline gelmesi ihtimali karşısında, ciddi bir uyarıda bulunmuş. Bilim insanı, gelecekteki makinaların; insanların bugün muhatap olduğu atalarına yaptığı muamelelerden ötürü intikam almak isteyebileceğini söylüyor.

The conversation sitesinde yayınlanan makalesinde Agar, “ Hisleri olmayan yapay zekâ karşısındaki bugünkü tavrımızı; gelecekte var olması muhtemel, hisleri olan ve acı çeken yapay zekâya karşı takınacak tutumumuza göre şekillendirmemiz gerekebilir.” yorumunda bulunmuş. Ahlak bilimci, “ Gelecekte karşımıza çıkacak ve duyguları olan yapay zekânın bize nasıl davranmasını beklemeliyiz?” sorusunu da sormaktan geri kalmamış.

Makinalar da hissetmeye başlayacak 

Suistimal edilmiş robot senaryolarının "Westworld” ve “Bladerunner” gibi yapımlarda sıklıkla işlendiğini vurgulayan Agar, “Eğer insan psikolojisine sahip makinalar üreteceksek, bu makinaların bir gün hissetmeye başlayabileceklerini de kabul etmeliyiz.” diyor. Bilim insanı, söz konusu an geldiğinde, davranışlarımıza ne tepkiler verileceğini de merak ettiğini belirtmiş.

İnsanların robotlara kötü davranması ile bizlerin diğer canlılara nasıl muamele ettiğimiz konusunda paralellik bulunduğunu ifade eden Agar, bahse konu kavramı hayvanların etleri ve derileri için öldürülmesi hususuna benzetiyor.

Agar, insanların kendilerinden aşağıda gördüğü canlılara karşı takındığı ve çağ dışı kalmış vahşi davranışlar karşısında; gelecekte var olacak robotların, tehditlere karşı mukavemet göstermesi ihtimali bulunduğunu ve bizlerin de bu konuda oturup düşünmemiz gerektiğini ifade ediyor. Ahlak bilimci son olarak,  “Hayvanlar intikam almazlar, ancak hisseden makinalar için durum farklı olabilir.” uyarısında bulunuyor.


https://theconversation.com/careful-how-you-treat-todays-ai-it-might-take-revenge-in-the-future-112611 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
atarlı.ergen 2 ay
"ahlak bilimci" ilginç :) Türkiyede böyle bir dal olsa chp hdp lgbt ve feministler eylem yapar.
4 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 2 ay en beğenilen atarlı.ergen
Aslında var ama uğraşan yok pek. Ayrıca oradaki ahlâk bizim aklımıza gelen değil. Sözlük anlamını buraya bırakıyorum
Yarar, iyi, kötü vb. sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlak bilimi, ilmiahlak, ahlakiyat, etik.
Aslında var ama uğraşan yok pek. Ayrıca oradaki ahlâk bizim aklımıza gelen değil. Sözlük anlamını buraya bırakıyorumYarar, iyi, kötü vb. sorunları inc...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RaptorFX 2 ay
taa fena ayvayı yedi. Biz uyarmıştık, yapma demiştik...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
combaba 2 ay
sbaturkey.blogspot.com/...
bunu okuduğunuzda zaten sizinde bir öngörünüz olacak. Eğer üşenmezseniz sitedeki bütün yazıları okuyun derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 ay
devamlı çoğalan,
ve bulunduğu ekolojik çevresel alana zarar veren
bir bakteri için ne yapıyorsak ;
yapay zeka da aynı şekilde düşünecektir. !
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 2 ay
"Agar, bahse konu kavramı hayvanların etleri ve derileri için öldürülmesi hususuna benzetiyor. Agar, insanların kendilerinden aşağıda gördüğü canlılara karşı takındığı ve çağ dışı kalmış vahşi davranışlar karşısında"
Bir de utanmadan propaganda sokmuslar araya...
DH mi, amerikan solcularinin haber sitesi mi belli degil...
Her yabanci haberi google translate ile buraya kopyala yapistir tabi, ne guzel...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zildjiann 2 ay pspoor
Merhaba, haber kaynağına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Haber kaynağında olmayan ifadeler içerikte yer almıyor. Google Translate yardımıyla haberi tercüme etmeye çalışın lütfen ve yorumlarınızı bir de öyle paylaşın. Teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Var olma mücadelesine girecek
Öl yada öldür
Güven olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dubbed 2 ay
Akıllara Matrıx'ın başlangıç hikayesi geliyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 ay
Insana en buyuk zarari gene insan veriyor sanal zekadan once bunun uzerinde dusunsunler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 2 ay
Skynet den etkilenildi sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 2 ay
Sonunuz geliyor insanlık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joven 2 ay
Delinin biri kuyuya taş attı hadi hayırlısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3324 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yapay zeka ve insan, yapay zeka ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Snapdragon SiP tümleşik yongalı ilk telefonlar duyuruldu 2 ay Yetişkin içerikleri kaldıran Tumblr’ın ziyaretçi sayısı azaldı 2 ay Tesla Model Y resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay 86TL değerinde GRID 2 paketi ücretsiz 2 ay Nvidia GeForce GTX 1660 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay Meme kanseri teşhisinde yeni bir buluş: MRI görüntülemeli yelek 2 ay Samsung gelecekteki telefonlarında ön kamerayı ekranın altına gizleyecek 2 ay Battlefield 5 Battle Royale modunun çıkış tarihi açıklandı (VİDEO) 2 ay Boeing 737 Max hakkında tüm bilinenler 2 ay Magic Leap çalışanı Emre Tanırgan’dan sanal bateri projesi 2 ay Apple Geliştiriciler Konferansı 3-7 Haziran’da yapılacak 2 ay Yeni James Bond filminde kullanılacak otomobil belli oldu 2 ay iPad mini 5 tasarım açısından büyük bir yenilik sunmayacak 2 ay Sony, GTA'nın yayıncısı Take-Two Interactive'i satın almak için pazarlık yapıyor 2 ay Microsoft, xCloud oyun akışı hizmetini tanıttı 2 ay 5000mAh bataryalı Samsung Galaxy M20 ile ilk karşılaşma! 2 ay Avengers: Endgame'den yeni bir fragman geldi! 2 ay Google Haritalar'ın radar ve kaza raporlama seçeneği kullanıma sunuldu 2 ay HP, yangın tehlikesi olduğu gerekçesi ile birçok dizüstü bilgisayar modelini geri çağırdı 2 ay Chrome artık klavyelerdeki medya oynatma tuşlarını destekliyor 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Ahlak bilimciden uyarı: Gelişmiş yapay zekâ, ileride insanlardan intikam almaya çalışabilir Sonraki Mercedes-AMG, gelecek tüm modellerinde plug-in hibrit seçeneği sunacak 2 ay Android Q Beta yayınlandı: Nasıl indirilir? 2 ay Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla yapılan deneyde 'zamanı geriye aldı' 2 ay Acer’dan üst seviye oyuncu monitörü 2 ay BTP adayı Selim Kotil, İstanbul için ucuz elektrik projesini açıkladı 2 ay Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-35 için tarih verdi 2 ay 2020 Volkswagen Golf'ün satış tarihi teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi 2 ay Google Play mağazasında reklam yazılımı barındıran yüzlerce uygulama tespit edildi 2 ay Apex Legends için Ninja’ya 1 milyon dolar ödendi iddiası 2 ay The Division 2 sistem gereksinimleri belli oldu 2 ay Galaxy S10 serisi bu ay 10 milyon satış rakamını aşabilir 2 ay Samsung yarı iletken şirketleri NXP, Xilinx ve Infineon'u satın almayı düşünüyor 2 ay Facebook servisleri erişimde sorun yaşıyor, duyuru Twitter’dan yapıldı 2 ay Opportunity'nin Mars'ta çektiği son fotoğraflar ortaya çıktı 2 ay Windows 7’ye DirectX 12 desteği geldi 2 ay Üç arka kameralı Honor 10i'nin özellikleri ve görüntüsü ortaya çıktı 2 ay Yeni geliştirilen kan testi Alzheimer'ı erken evrede teşhis edebilecek 2 ay VPN Servisleri Hala İşe Yarıyor Mu? 2 ay WhatsApp resim arama aracı ile sahte haberlerin önüne geçecek 2 ay Samsung Galaxy Note 10'un 5G özellikli versiyonu da olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim