AIDS aşısı %38 başarı oranına ulaştı!

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Birleşmiş Milletler’in raporuna göre dünyada yaklaşık 40 milyon insan HIV virüsüne sahip ve bu kişilerin yarısı enfeksiyonun ilerlemesini yavaşlatmak için antiretroviral ilaçlar kullanıyor. Bu ilaçları kullanmadan kişilerdeki HIV düzeyini kontrol altına alabilecek bir aşı üzerine çalışan bilim insanları 30 yıldır sonuçsuz kalan çalışmaların ardından ilk kez başarılı test sonuçlarına sahip bir aşı geliştirmeyi başardı.

İspanya'daki IrsiCaixa AIDS Araştırma Enstitüsü’ndeki araştırmacılar 3 yıldır üzerinde çalıştıkları HIV virüsü için terapötik aşılama yoluyla, bağışıklık sisteminin önemli noktalarından biri olan, T hücrelerini yeniden eğiterek HIV virüsüyle savaşan ve onu bastırarak belli bir seviyenin altında tutan aşı geliştirdi. Geliştirilen bu aşı daha sonra 3 yıldan uzun bir süredir antiretroviral ilaçları kullanan, HIV virüsüne sahip 13 hastaya uygulandı ve 5 hastada antiretroviral ilaçlar kullanılmaksızın en az 1 en fazla 7 ay olmak üzere HIV virüsü tehlikeli seviyenin altında tutuldu.

Araştırmacılar İkiye Ayrılmış Durumda

Kaliforniya Üniversitesi’nden HIV/AIDS araştırmacısı olan Doktor Steven Deeks, geliştirilen bu aşının şu ana kadar denenmiş 50’den fazla aşı arasında bağışıklık sistemini güçlendiren ilk aşı olduğuna dikkat çekti ve verilerin bu yaklaşımı incelemek için heyecan verici olduğunu dile getirdi. Bazı araştırmacılar ise biraz daha şüpheci ve sonuçların cesaret verici olmasına rağmen deney çalışmalarında tam olarak ölçümlenemeyecek durumlar olduğunu göz ardı etmemek gerektiğini belirtiyor.

Çalışmanın lideri olan Dr. Beatriz Mothe yeni aşının başarı oranının %38 olduğunun altını çizerken daha geniş bir hasta kitlesi üzerinde denenerek aşının geliştirilmesi ve insanlığın kullanımına sunulması gerektiğini ifade etti.

http://www.dailymail.co.uk/health/article-4254440/AIDS-vaccine-cures-5-patients-virus-free.html?ito=social-twitter_mailonline