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AIDS aşısı %38 başarı oranına ulaştı!

Araştırmacıların, 30 yıldır herhangi bir aşı bulunamayan, AIDS için geliştirdikleri yeni aşı 5 hastanın vücudundaki HIV virüsünü kontrol altında tutmayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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AIDS aşısı %38 başarı oranına ulaştı!
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Birleşmiş Milletler’in raporuna göre dünyada yaklaşık 40 milyon insan HIV virüsüne sahip ve bu kişilerin yarısı enfeksiyonun ilerlemesini yavaşlatmak için antiretroviral ilaçlar kullanıyor. Bu ilaçları kullanmadan kişilerdeki HIV düzeyini kontrol altına alabilecek bir aşı üzerine çalışan bilim insanları 30 yıldır sonuçsuz kalan çalışmaların ardından ilk kez başarılı test sonuçlarına sahip bir aşı geliştirmeyi başardı.

İspanya'daki IrsiCaixa AIDS Araştırma Enstitüsü’ndeki araştırmacılar 3 yıldır üzerinde çalıştıkları HIV virüsü için terapötik aşılama yoluyla, bağışıklık sisteminin önemli noktalarından biri olan, T hücrelerini yeniden eğiterek HIV virüsüyle savaşan ve onu bastırarak belli bir seviyenin altında tutan aşı geliştirdi. Geliştirilen bu aşı daha sonra 3 yıldan uzun bir süredir antiretroviral ilaçları kullanan, HIV virüsüne sahip 13 hastaya uygulandı ve 5 hastada antiretroviral ilaçlar kullanılmaksızın en az 1 en fazla 7 ay olmak üzere HIV virüsü tehlikeli seviyenin altında tutuldu.

Araştırmacılar İkiye Ayrılmış Durumda 

Kaliforniya Üniversitesi’nden HIV/AIDS araştırmacısı olan Doktor Steven Deeks, geliştirilen bu aşının şu ana kadar denenmiş 50’den fazla aşı arasında bağışıklık sistemini güçlendiren ilk aşı olduğuna dikkat çekti ve verilerin bu yaklaşımı incelemek için heyecan verici olduğunu dile getirdi. Bazı araştırmacılar ise biraz daha şüpheci ve sonuçların cesaret verici olmasına rağmen deney çalışmalarında tam olarak ölçümlenemeyecek durumlar olduğunu göz ardı etmemek gerektiğini belirtiyor.

Çalışmanın lideri olan Dr. Beatriz Mothe yeni aşının başarı oranının %38 olduğunun altını çizerken daha geniş bir hasta kitlesi üzerinde denenerek aşının geliştirilmesi ve insanlığın kullanımına sunulması gerektiğini ifade etti. 


http://www.dailymail.co.uk/health/article-4254440/AIDS-vaccine-cures-5-patients-virus-free.html?ito=social-twitter_mailonline Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FIRAT_G_ 2 yıl
Umarım gelişmeler çok hızlı şekilde yol alır. 2020 lere geliyoruz bundan sonraki adımlarda kansere çare bulunmalı her yıl milyonlarca insan ölüp gidiyor. Küçücük çocuklar var onkoloji servislerinde. Eğer kansere çare bulunduğu fakat ilaç endüstrisinin açıklanmasına engel olduğu bir gerçekse çok korkunç bir insanlık suçu işleniyor demektir. Gerçi insanları kim umursuyor ki para gelsinde nasıl gelirse gelsin. Bu arada yeni edindiğim bir bilgi eczacı arkadaşımla geçen gün sohbet ediyordum bir kanser hastasının yıllık ilaç tutarı 600.000 liraya mal oluyormuş. Ne demek istediğim daha anlaşılır oldu sanırım.
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Asami Zdrenka 2 yıl
Aids ve sıtmaya karşı bağışıklık aşısı bulunsa da rahatlasak.
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eSSelamuAleykum 2 yıl
aıds in çaresi 100 yıl önce bulundu zaten.
geçiniz..
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tobepeople 2 yıl
İçeriği ne acaba aşıların çoğunda civa var mesela benim civaya alerjim var ayrıca civa zaten alerjileri tetikiyor belki de bu yüzden çoğu kişide bu kadar fazla alerjiye duyarlı hale geldi.
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Tugrul_512bit 2 yıl
tedavisi olan şeyi araştırıyormuş gibi yapıp insanların daha çok .... yapmasını istiyorlar, ki başarısız! ama bol gelirli aids tedavisi sürsün
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selcuksert38 2 yıl
AFRİKA DA AIDS E KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANAN İNSANLARI DA UNUTMAMAK GEREK
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Mr. Jingles 2 yıl selcuksert38
İlk kez duyuyorum böyle bir şey. Aslında o insanların DNA yapılarını inceleyerek bir aşı yapılsa daha iyi olur. Belki saçma da olabilir söylediğim şey. Sonuçta konuya vakıf değilim.
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