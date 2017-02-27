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Sony Xperia XZ Premium: Snapdragon 835’li ilk telefon

Sony’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Xperia XZ Premium tanıtıldı. Sony bu kez bir ilke imza attı ve Snapdragon 835 yonga setini herkesten önce kapmayı başardı.
2 yıl
13,8b
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231
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin yaklaşık 2 yıl önce sektörün ilk 4K ekranlı akıllı telefonu Xperia Z Premium epey ses getirmişti. Firma bu kez Xperia X ailesinde aynı stratejiyi denemeye karar verdi ve Xperia XZ Premium ortaya çıktı.

Ne Zaman 4K? 

Sony Xperia XZ Premium amiral gemisi 5.5 inçlik ekranında 2160x3840 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile güçlendirilmiş. Öncekinden farklı olan HDR desteği sunan model ayrıca 4K kullanımı konusunda da önemli adımlar atmış.

Xperia Z Premium telefonunda hatırlanacağı üzere sadece galeri, video oynatıcı gibi belirli uygulamalarda 4K çözünürlük sunulurken, diğer kullanımlarda çözünürlük düşürülüyordu. Şimdi ise kullanıcı arayüzünden tutun firmanın kendisine ait tüm bileşenlerinde 4K çözünürlük sunuluyor. Üçüncü taraf uyumlu olmayan içerikerde ise çözünürlük yine Full HD seviyesine düşüyor.

Donanım

Tüm teknoloji dünyası Snapdragon 835 yonga setinin Galaxy S8 ile boy göstereceğini beklerken Sony büyük bir sürpriz yaptı ve Xperia XZ Premium amiral gemisine yeni yonga setini kapmayı başardı. 10nm süreci ile tasarlanan Snapdragon 835, Xperia XZ Premium modelini sektörün en güçlüsü haline getiriyor.

4GB LPDDR4 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelin yonga setindeki Qualcomm LTE modem 1Gbps indirme hızlarına imkan tanıyor. Yani 4K HDR içeriklerde kullanıcılar artık takılmadan izleme yapabilecekler.

 

Sony Xperia XZ Premium: Snapdragon 835’li ilk telefon
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Tasarım 

Xperia X serisinin alıştığımız köşeli tasarımını devam ettiren yeni amiral gemisi yine metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonu barındırıyor. Yan kısımda bir parmak izi okuyucu yer alırken, arka kamera herhangi bir çıkıntı yapmıyor. Ön panelde Hi-Res stereo hoparlör ızgaraları mevcut. Cihaz IP68 ile su altında 1.5 metreye kadar 30 dakika dayanabiliyor.

Kamera

Kamera konusunda her zaman en iyi olan Sony, yeni cihazı için 19MP çözünürlüğünde bir sensör geliştirmiş. Melez otomatik odaklama ile 0.03 saniyede odaklanabilen sensör, tahminli odaklama özelliği ile daha keskin fotoğraflara imza atıyor. 5 eksenli OIS ile birlikte Motion Eye adındaki 960fps yavaş çekim ile sınırları zorluyor. Bu noktada kamera yongasında bir DRAM modülü olduğunu ve görüntü işlemelerinin çok daha hızlı ayrıca sisteme yük bindirmeden yapıldığını belirtelim. 

Ön kamera 13MP çözünürlüğünde ve f/2.0 aralığına sahip. Özçekim konusunda da Xperia XZ Premium meraklılarını hayal kırıklığına uğratmayacak.

 

Sony Xperia XZ Premium: Snapdragon 835’li ilk telefon
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Diğer Özellikler

Android 7.1 işletim sistemi ile gelen cihazın kullanıcı arayüzü 4K için optimize edildi demiştik. Ayrıca Remote Play ile uzaktan oynatma özelliği de mevcut. 3230mAh kapasiteli batarya QuickCharge 3.0 ile hızlı şarj edilebiliyor. Bununla birlikte uzun süreli 4K ekran tecrübesinde kullanım süreleri epey düşecektir.

Sony Xperia XZ Premium için istenen fiyat 800$. Bununla birlikte cihazın çıkış tarihi gecikecek zira Snapdragon 835 yonga seti tedariğini ağırlıklı olarak Galaxy S8 alacak. Bu bakımdan her iki cihazın da aynı dönemlerde piyasaya çıkacağını tahmin ediyoruz. 

 

https://androidcommunity.com/sony-xperia-xz-premium-boasts-of-4k-hdr-smarter-camera-20170227/ Yorum Yaz
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Mr. Kvnç 2 yıl en beğenilen benhuraxu
benhuraxu
Yeni nesil sabun.

papağan gibi her sene aynı sözü söyleyince ne oluyor acaba? Sırf artı almak için komik duruma düşüyorsunuz. Çocukça hareketler...
benhuraxuYeni nesil sabun.papağan gibi her sene aynı sözü söyleyince ne oluyor acaba? Sırf artı almak için komik duruma düşüyorsun...
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1 Yanıt Yanıtla +85
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WaylandIZMIR 2 yıl
800 Dolara sadece KDV ekledim 3400 TL oldu. Daha bunun ÖTV MTV STV ATV Kanal D vergileri var. Bu telefonu 4500 TL den daha aşağı alamayız. Sony nalları toplar Türkiye'de.
800 Dolara sadece KDV ekledim 3400 TL oldu. Daha bunun ÖTV MTV STV ATV Kanal D vergileri var. Bu telefonu 4500 TL den daha aşağı alamayız. Sony nalları toplar T...
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GoldPunch 2 yıl
Telefon harika ama sırf çerçeveleri yuzunden satin almayacagim.
Not: 3 yıldır Xperia Z2 kullanıyorum ve Sony'i cok severim.
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cengaveroğlu 8 ay
sony xperia xz ile xz premium ( silver) arasında kaldım, hangisini tavsiye edersiniz?
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ouzqan 8 ay cengaveroğlu
Xz ile Xz premium arasında kesinlikle Xz premium hocam
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Msavaşusa 1 yıl
Hiç alıp kullanan yok mu burada bi kaç izlenim alsaydık iyiydi
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fbyram 1 yıl Msavaşusa
Ana konusundan takip edin:
forum.donanimhaber.com/...
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kaftaridze 1 yıl
Ben de almak niyetine gitmiştim kasasını kabüllnemiş fiyat farkını özellikleri iyi olduğundan veririm diye. Lakin sese gıcık kaptım biraz iyi olabilirdi. G6 aldım sonucunda batarya tasarım ekranı çok iyi.
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HcPsi 1 yıl
Teknosada bugün inceledim 2 rengide harika özellikle derin siyah rengi çok çok iyi. Kamera açılış hızı mükemmel. Arka kamera en üst seviye ön kamerası takdiri hakkediyor. Ses çıkışını incelemeyi unuttum. Ekran zaten şuan tek onu söylemeye gerek yok. Ses çıkışını da inceleyip alacağım.
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kaftaridze 1 yıl
bugün gittim mediamarkta kasa tasarımını falan kabüllenmiş olarak fakat ses çıkmıyor bildiğin nerede çift hoparlör ... görevliye diyorum ne bu tam alacaz hevesimiz kaçıyor diğerleri daha iyi dedim gevelemeye başladı yok su geçirmez özelliği falan diye dedim ı phone 7 de nasıl oluyor dedim yok o ıp67 bu 68 :) dedim çift hoparlör var nerede sterio sonra s8 zanzung nasıl oluyor dedim ona sustu :) kısacası kağıt üstünde herşey güzel ama ses çok önemli etken çoğu için ... e fiyat farkı var tasarımına göre üst alt fazlalıkları var olmuyor. g 6 aldım mecbur...
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Lene 1 yıl
Bugün Mediamarkette ,Telefonlara bakarken .Sony standında bir hareketlik gördüm ;O da ne Bu model gelmiş ,eleman yeni açtı gözümün önünde..Neyse biraz bekledikten sonra hemen incelemeye koyuldum..Heyecanda var tabii :) Öncelikle xz ye bakarak büyük ve kalın olmuş..Hemen ses performansına baktım o da ne ; Ses çıkmıyor yanlış duymadınız ses sanki yok..tüm ayarları yaptım ,bir türlü gümbür gümbür ses alamadım..resmen hayal kırıklığı yaşadım :( Bir anda hevesim kaçtı gitti..Fiyatını sordum 3.599 tl denildi..Hemen ordan koşarak uzaklaştım...kesinlikle ama kesinlikle Fiyatını bence hak etmiyor..
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Msavaşusa 1 yıl Lene
Ya yine mi az sesi çıkıyo bu sony tam bir mal resmen benim telefonumu almayın diyo ya bu kadarda olmaz ya
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odeon99 1 yıl
Güzel telefon gerçekten sony tasarımları her zaman güzel oluyor
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Msavaşusa 1 yıl
N11 hepsiburada gibi sitelere düştü telefon 3.600 fiyatı var alan var mı?
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bugrayeyer 2 yıl
Hala belli olmadımı fiyatı
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YediGüzelAdam 2 yıl
Şeytandan nefsimden ve herşeyin fanından bağnazından Allah a sığınırım. TELEFON DOLU DOLU SONY nin HER ZAMAN YAPTIĞI GİBİ. Ancak 3 senedir aynı çerçeveler z2 ve z3 ten sonra bu anlayışı bırakmalıydı millet yuvarlak veya keskin kenarda takılı değil birçok kişi sony yi seviyor ancak 3 senedir her sene müthiş şeyler bekleyip o çerçeveleri görüyorum ve her sene sony fanları bunu savunuyor eskiden samsung apple fanı derdim sony ciside meizuda xiaomicisi de aynı eksiklik kusur hata 0 güzellik mükemmellik kalite ve iyi olan herşey kullandıkları firmada. HTC sesle övünüyor ve one m7 m8 m9 görmüş ve m7 ve m9 kullanmış ve hala kullanıyor bir kişi olarak benim xperia z2 min clearaudio plus ve dinamic düzenliyicisi açık halinin yanından geçmiyor bu cihazların son ses seviye ve ayarları ben bunu çok uzun dönem htc cilere anlatmaya çalıştım inanmadılar ve şuan kullanıyorum ne ses kalitesi nede yüksekliği m9 z2 nin yanında fısıltı gibi kalır. bu cihazda dolu dolu alanı pişman etmez ancak almak isteyipte almayan kişilerin esas sebebi kaba kalas kalın çerçeveli tasarım. z2 yi ne kadar yer düşürdüm sayısını bile bilmiyorum 3 senede 100 ü geçmiştir ancak cihaz sapasağlam. şuan z2 de m9 da elimde aynı işlemci ve hafıza boyutu olsa yine z2 derim.
benim için güzel sony tasarımları
xperia s
xperia z ve zl
xperia z2
xperia z3
sanırım en iyisi z2 idi x xz z5 z4 bunlar bu cihazlara göre yüz karası
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BRC_KHAN 2 yıl YediGüzelAdam
Hocam aklımdan geçeni söylediniz kesinlikle, şuanki amirallere bile bakınca benim gene Z2 alasım geliyor ama miyadını doldurdular cihazın, 2. eli de ne kadar güvenilir, ne kadar temiz olduğu tartışılır. Büyük ihtimalle bundan sonraki telefonum XZ olacak lakin Z2 kadar hevesli ya da istekli almayacam ne yazık ki, sadece yedekte bir cihaz dursun diye alacağım... XZp bütçemi aşar...
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