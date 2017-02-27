Sony Xperia XZ Premium: Snapdragon 835’li ilk telefon

Sony’nin yaklaşık 2 yıl önce sektörün ilk 4K ekranlı akıllı telefonu Xperia Z Premium epey ses getirmişti. Firma bu kez Xperia X ailesinde aynı stratejiyi denemeye karar verdi ve Xperia XZ Premium ortaya çıktı.

Ne Zaman 4K?

Sony Xperia XZ Premium amiral gemisi 5.5 inçlik ekranında 2160x3840 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile güçlendirilmiş. Öncekinden farklı olan HDR desteği sunan model ayrıca 4K kullanımı konusunda da önemli adımlar atmış.

Xperia Z Premium telefonunda hatırlanacağı üzere sadece galeri, video oynatıcı gibi belirli uygulamalarda 4K çözünürlük sunulurken, diğer kullanımlarda çözünürlük düşürülüyordu. Şimdi ise kullanıcı arayüzünden tutun firmanın kendisine ait tüm bileşenlerinde 4K çözünürlük sunuluyor. Üçüncü taraf uyumlu olmayan içerikerde ise çözünürlük yine Full HD seviyesine düşüyor.

Donanım

Tüm teknoloji dünyası Snapdragon 835 yonga setinin Galaxy S8 ile boy göstereceğini beklerken Sony büyük bir sürpriz yaptı ve Xperia XZ Premium amiral gemisine yeni yonga setini kapmayı başardı. 10nm süreci ile tasarlanan Snapdragon 835, Xperia XZ Premium modelini sektörün en güçlüsü haline getiriyor.

4GB LPDDR4 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelin yonga setindeki Qualcomm LTE modem 1Gbps indirme hızlarına imkan tanıyor. Yani 4K HDR içeriklerde kullanıcılar artık takılmadan izleme yapabilecekler.

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Tasarım

Xperia X serisinin alıştığımız köşeli tasarımını devam ettiren yeni amiral gemisi yine metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonu barındırıyor. Yan kısımda bir parmak izi okuyucu yer alırken, arka kamera herhangi bir çıkıntı yapmıyor. Ön panelde Hi-Res stereo hoparlör ızgaraları mevcut. Cihaz IP68 ile su altında 1.5 metreye kadar 30 dakika dayanabiliyor.

Kamera

Kamera konusunda her zaman en iyi olan Sony, yeni cihazı için 19MP çözünürlüğünde bir sensör geliştirmiş. Melez otomatik odaklama ile 0.03 saniyede odaklanabilen sensör, tahminli odaklama özelliği ile daha keskin fotoğraflara imza atıyor. 5 eksenli OIS ile birlikte Motion Eye adındaki 960fps yavaş çekim ile sınırları zorluyor. Bu noktada kamera yongasında bir DRAM modülü olduğunu ve görüntü işlemelerinin çok daha hızlı ayrıca sisteme yük bindirmeden yapıldığını belirtelim.

Ön kamera 13MP çözünürlüğünde ve f/2.0 aralığına sahip. Özçekim konusunda da Xperia XZ Premium meraklılarını hayal kırıklığına uğratmayacak.

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Diğer Özellikler

Android 7.1 işletim sistemi ile gelen cihazın kullanıcı arayüzü 4K için optimize edildi demiştik. Ayrıca Remote Play ile uzaktan oynatma özelliği de mevcut. 3230mAh kapasiteli batarya QuickCharge 3.0 ile hızlı şarj edilebiliyor. Bununla birlikte uzun süreli 4K ekran tecrübesinde kullanım süreleri epey düşecektir.

Sony Xperia XZ Premium için istenen fiyat 800$. Bununla birlikte cihazın çıkış tarihi gecikecek zira Snapdragon 835 yonga seti tedariğini ağırlıklı olarak Galaxy S8 alacak. Bu bakımdan her iki cihazın da aynı dönemlerde piyasaya çıkacağını tahmin ediyoruz.