Airties'tan 11N Ailesine 2 Yeni Ürün

AirTies, kablosuz ağdan yüksek performans almak isteyenler için 11N ürün ailesine iki yeni ürün ekledi. Yeni ürünler, taşıdıkları AirTouch teknolojisi ile tek tuşla kapsama alanını genişletme imkanı sunuyor.

AirTies, yüksek hızlarda veri transferi sağlayan ve kablosuz ağ üzerinden daha yüksek performans sunan 802.11N teknolojisi ürünlerine 2 yeni modem daha ekliyor. Air 5440 ve Air 5340 kablolu ağdan kablosuz ağa geçmek isteyen kullanıcılar için yüksek teknolojiyi ekonomik fiyatlarla sunuyor.

11N DENEYİMİ ARTIK DAHA YAKIN

Air 5440, sahip olduğu 802.11N 2x2 MIMO teknolojisi ile 300Mbps'e varan hızlarda kablosuz veri aktarımını ulaşılabilir kılıyor. Air 5340 ise yine 802.11N 1x1 teknolojisi ile 150Mbps'e varan veri aktarımı hızı ile ağ trafiği çok yoğun olmayan ev ve işyeri kullanıcıları için ekonomik bir kablosuz ağ altyapısı çözümü sunuyor.

Eski teknolojilere kıyasla 6 kata varan hızda kablosuz iletişim sunan ürünler ile kullanıcılar video izlerken, resimlerini internete yüklerken veya dosya transferi yaparken kablosuz ağlarından daha yüksek performans elde edebiliyor. Air 5440 ve Air 5340, 802.11N standardı sayesinde kablosuz ağdaki sinyalin ulaşmadığı ölü noktaları ve bağlantı sorunlarını da çözüyor. MIMO ile kablosuz ağdaki kapsama alanı 4 kata kadar genişleyebiliyor. Her iki üründe de 4 adet Ethernet portu bulunuyor. Böylece kablolu masaüstü bilgisayarlar ya da yazıcı gibi kablolu cihazlar da ağa dahil edilebiliyor.

TEK TUŞLA GÜVENLİK VE MESH AĞI KURULUMU

Air 5440 ve Air 5340, AirTies'ın AirTouch teknolojisini de barındırıyor. Bu sayede karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olan kablosuz ağ güvenliği yapılandırması otomatik olarak gerçekleşiyor. Ürünlerin üzerinde yer alan AirTouch düğmesi sayesinde bilgisayarların kablosuz ağa güvenli olarak bağlantısı tek bir dokunuşla gerçekleşiyor. AirTouch teknolojisi ile kablosuz ağ altyapısını genişleterek Mesh ağı kurmak da kolaylaşıyor. Evinizin ya da ofisinizin büyüklüğü ne olursa olsun kablo çekmeye gerek kalmadan ağın etki alanı istenildiği kadar genişletilebiliyor. Bunun için sinyalin zayıfladığı noktalara AirTouch teknolojisine sahip erişim noktalarını yerleştirmek ve AirTouch düğmesine basmak yeterli oluyor.

AIRTIES NETWORK ASİSTANI YANINIZDA

Air 5440 ve Air 5340, AirTies tarafından geliştirilen, AirTies Network Asistanı (ANA) uygulaması ile birlikte geliyor. Evlerde ve ofislerde her geçen gün daha fazla cihaz yerel ağa dahil olurken bu cihazların yönetimi de zorlaşıyor. Buna karşılık AirTies Network Asistanı, ağa bağlı tüm cihazları tek bir uygulama üzerinden yönetmeyi mümkün hale getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı