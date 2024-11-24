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    Anlık Bildirim

    MagSafe benzeri çıkarılabilir Ethernet kablosu piyasaya sürüldü

    Japon üretici Sanwa, Apple'ın MageSafe teknolojisine benzer manyetik olarak tuturulmuş Ethernet kablosu serisini duyurdu. Böylelikle kazara takılma durumunda kablo kolaylıkla yerinden çıkabiliyor.
    MagSafe benzeri çıkarılabilir Ethernet kablosu piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Japon üretici Sanwa, Apple'ın MageSafe teknolojisine benzer manyetik olarak tuturulmuş Ethernet kablosu serisini duyurdu. Böylelikle kazara kabloya takılma durumunda donanımın veya portun zarar görmesi gibi durumlar engellenecek.

    10 Gbps hızı destekliyor

    MagSafe benzeri çıkarılabilir Ethernet kablosu piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Sanwa KB-SL6ABA serisi Ethernet kabloları ince, yumuşak kablolama tasarımına sahip ve saniyede 10 Gigabit'e kadar hıza ulaşan 500 MHz bant genişliğinde CAT6A standardını destekliyor. Apple'ın MageSafe şarj teknolojisini Ethernet kablosuna uygulayan Sanwa, RJ45 bağlantı portuyla kabloyu manyetik olarak birbirine bağlayarak, takılma durumlarında kolaylıkla kablonun yerinden çıkabilmesini sağlıyor.

    Kabloların fiyatlarına baktığımızda, 1 metrelik kablo için 27 dolardan başlayarak 10 metre için 42 dolara kadar çıkıyor. Ayrıca 2 m, 3 m ve 5 m'lik kablo uzunlukları da yer alıyor. Standart ethernet kablolarından çok daha pahalı olsa da, çok fazla kablo ve insan trafiğinin olduğu veya çok fazla çocuk ve evcil hayvanının olduğu durumlarda kullanılması faydalı olabilir.

    Kaynakça https://www.gdm.or.jp/pressrelease/2024/1120/564108 https://www.tomshardware.com/networking/magsafe-like-detachable-ethernet-cable-debuts-cat6-cables-available-up-to-10-gbe
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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