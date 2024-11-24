MagSafe benzeri çıkarılabilir Ethernet kablosu piyasaya sürüldü

10 Gbps hızı destekliyor
Kabloların fiyatlarına baktığımızda, 1 metrelik kablo için 27 dolardan başlayarak 10 metre için 42 dolara kadar çıkıyor. Ayrıca 2 m, 3 m ve 5 m'lik kablo uzunlukları da yer alıyor. Standart ethernet kablolarından çok daha pahalı olsa da, çok fazla kablo ve insan trafiğinin olduğu veya çok fazla çocuk ve evcil hayvanının olduğu durumlarda kullanılması faydalı olabilir.Kaynakça https://www.gdm.or.jp/pressrelease/2024/1120/564108 https://www.tomshardware.com/networking/magsafe-like-detachable-ethernet-cable-debuts-cat6-cables-available-up-to-10-gbe Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.