Tam Boyutta Gör Japon üretici Sanwa, Apple'ın MageSafe teknolojisine benzer manyetik olarak tuturulmuş Ethernet kablosu serisini duyurdu. Böylelikle kazara kabloya takılma durumunda donanımın veya portun zarar görmesi gibi durumlar engellenecek.

10 Gbps hızı destekliyor

Tam Boyutta Gör Sanwa KB-SL6ABA serisi Ethernet kabloları ince, yumuşak kablolama tasarımına sahip ve saniyede 10 Gigabit'e kadar hıza ulaşan 500 MHz bant genişliğinde CAT6A standardını destekliyor. Apple'ın MageSafe şarj teknolojisini Ethernet kablosuna uygulayan Sanwa, RJ45 bağlantı portuyla kabloyu manyetik olarak birbirine bağlayarak, takılma durumlarında kolaylıkla kablonun yerinden çıkabilmesini sağlıyor.

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Kabloların fiyatlarına baktığımızda, 1 metrelik kablo için 27 dolardan başlayarak 10 metre için 42 dolara kadar çıkıyor. Ayrıca 2 m, 3 m ve 5 m'lik kablo uzunlukları da yer alıyor. Standart ethernet kablolarından çok daha pahalı olsa da, çok fazla kablo ve insan trafiğinin olduğu veya çok fazla çocuk ve evcil hayvanının olduğu durumlarda kullanılması faydalı olabilir.

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MagSafe benzeri çıkarılabilir Ethernet kablosu piyasaya sürüldü