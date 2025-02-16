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    Huawei uygun fiyatlı yönlendiricisini duyurdu

    Huawei Router AX1 yönlendiricisi oldukça uygun bir fiyat etiketine 1167Mbps seviyesine kadar hız, otomatik WAN/LAN geçişi, optimal bant seçimi gibi özellikler sunuyor.  
    Huawei Router AX1 Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir cihaz ve yonga gibi sektörlerin haricinde Huawei ağ ekipmanları sektöründe de iddialı olmaya çalışıyor. Firma uygun fiyatına rağmen üst düzey verimli bağlantılar sunan yeni yönlendiricisini tanıttı. 

    Huawei Router AX1 özellikleri ve fiyatı

    Huawei Router AX1 yönlendirici Wi-Fi 5 standardında 1167Mbps seviyesine kadar hızlar sunuyor. 2.4GHz bandında 300Mbps hızlarına çıkan yönlendirici, 5GHz bandında ise 867Mbps hızlarına ulaşabiliyor. 

    Yönlendirici bantlar arasında otomatik olarak geçiş yaparak her zaman en optimal bandı sunuyor. Ayrıca sinyal dengesi sunarak çakışmaların da önüne geçiyor. HarmonyOS üzerinde çalışan cihaz uygulama üzerinden kontrol ve istatistiklere erişmenizi sağlıyor. 

    4 adet GbE portu olan cihazda WAN/LAN ağları arasında otomatik geçiş yapılıyor. Ebeveyn kontrollerinin de yer aldığı yönlendirici 18$ olarak Çin’de satışa sunuldu. Global pazarda ise fiyatın bir miktar daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. 
     

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    TheJudgé 1 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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