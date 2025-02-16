Huawei uygun fiyatlı yönlendiricisini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Taşınabilir cihaz ve yonga gibi sektörlerin haricinde Huawei ağ ekipmanları sektöründe de iddialı olmaya çalışıyor. Firma uygun fiyatına rağmen üst düzey verimli bağlantılar sunan yeni yönlendiricisini tanıttı.

Huawei Router AX1 özellikleri ve fiyatı

Huawei Router AX1 yönlendirici Wi-Fi 5 standardında 1167Mbps seviyesine kadar hızlar sunuyor. 2.4GHz bandında 300Mbps hızlarına çıkan yönlendirici, 5GHz bandında ise 867Mbps hızlarına ulaşabiliyor.

Huawei ülkesinde adeta kral 3 gün önce eklendi

Yönlendirici bantlar arasında otomatik olarak geçiş yaparak her zaman en optimal bandı sunuyor. Ayrıca sinyal dengesi sunarak çakışmaların da önüne geçiyor. HarmonyOS üzerinde çalışan cihaz uygulama üzerinden kontrol ve istatistiklere erişmenizi sağlıyor.

4 adet GbE portu olan cihazda WAN/LAN ağları arasında otomatik geçiş yapılıyor. Ebeveyn kontrollerinin de yer aldığı yönlendirici 18$ olarak Çin’de satışa sunuldu. Global pazarda ise fiyatın bir miktar daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.



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Huawei Router AX1 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı