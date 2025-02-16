Huawei uygun fiyatlı yönlendiricisini duyurdu

Huawei Router AX1 özellikleri ve fiyatı
Huawei Router AX1 yönlendirici Wi-Fi 5 standardında 1167Mbps seviyesine kadar hızlar sunuyor. 2.4GHz bandında 300Mbps hızlarına çıkan yönlendirici, 5GHz bandında ise 867Mbps hızlarına ulaşabiliyor.
Yönlendirici bantlar arasında otomatik olarak geçiş yaparak her zaman en optimal bandı sunuyor. Ayrıca sinyal dengesi sunarak çakışmaların da önüne geçiyor. HarmonyOS üzerinde çalışan cihaz uygulama üzerinden kontrol ve istatistiklere erişmenizi sağlıyor.
4 adet GbE portu olan cihazda WAN/LAN ağları arasında otomatik geçiş yapılıyor. Ebeveyn kontrollerinin de yer aldığı yönlendirici 18$ olarak Çin’de satışa sunuldu. Global pazarda ise fiyatın bir miktar daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.
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