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    Şok haber: TP-Link ABD’de yasaklanabilir, soruşturma açıldı

    Barındırdığı açıklar nedeniyle ABD unsurlarının siber saldırıya uğrayabileceğini düşünen Savunma ve Ticaret Bakanlıkları, TP-Link hakkında soruşturma başlattı.  
    TP-Link Tam Boyutta Gör
    Özellikle Huawei ile başlayan ABD hükümetinin Çinli firmalara yönelik ambargo dalgasında SMIC, DJI gibi önemli isimler kara listeye alındı ya da alınması konusunda görüşmeler sürüyor. Yine Çinli bir dünya markası olan TP-Link de yasaklardan nasibini almak üzere. 

    Reuters ve Wall Street Journal gibi önemli yayın organları tarafından verilen bilgilere göre, ABD yetkilileri ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TP-Link markasının ürünlerine yasak getirmeyi planlıyor. 

    Aslında konu Ağustos ayında başlayan bir soruşturmaya uzanıyor. TP-Link yönlendiricilerinin ABD’ye karşı siber saldırıda kullanılabileceği ihtimali nedeniyle yetkililer Biden hükümetine bir mektup göndermişti. Sonrasında ise soruşturma başlamıştı. 

    TP-Link yönlendiricilerinde bulunan açıklar nedeniyle güvenlik endişesinin doğduğu ifade ediliyor. ABD kaynakları soruşturmanın en erken gelecek yılın başlarında TP-Link ürünlerinin ülkede satışının yasaklanmasını istediğini belirtiyor. 

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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