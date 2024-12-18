Şok haber: TP-Link ABD’de yasaklanabilir, soruşturma açıldı

TP-Link neden yasaklanıyor?
Reuters ve Wall Street Journal gibi önemli yayın organları tarafından verilen bilgilere göre, ABD yetkilileri ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TP-Link markasının ürünlerine yasak getirmeyi planlıyor.
Aslında konu Ağustos ayında başlayan bir soruşturmaya uzanıyor. TP-Link yönlendiricilerinin ABD’ye karşı siber saldırıda kullanılabileceği ihtimali nedeniyle yetkililer Biden hükümetine bir mektup göndermişti. Sonrasında ise soruşturma başlamıştı.
TP-Link yönlendiricilerinde bulunan açıklar nedeniyle güvenlik endişesinin doğduğu ifade ediliyor. ABD kaynakları soruşturmanın en erken gelecek yılın başlarında TP-Link ürünlerinin ülkede satışının yasaklanmasını istediğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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