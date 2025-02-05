Zyxel, güvenlik açığı tespit edilen router'ları için yama yayınlamayacak!

Zyxel router'larda sıfır gün güvenlik açığı!
GreyNoise, açığın saldırganların etkilenen cihazlarda keyfi komutlar yürütmesine izin verdiğini, bunun da sistemin tamamen tehlikeye atılmasına, veri sızdırılmasına veya ağa sızılmasına yol açtığını söyledi.
GreyNoise'a göre, güvenlik açıkları geçen yıl Temmuz ayında keşfedildi, ertesi ay Zyxel'e bildirildi ancak güvenlik açığını kapatan bir yazılım güncellemesi yayınlanmadı. Peki, neden?
Zyxel, bu hafta yaptığı duyuruda iki güvenlik açığından haberdar olduklarını ancak etkilenen router’ların kullanım ömrü sona erdiğinden düzeltmek için bir yama yayınlamayı planlamadıklarını açıkladı. Şirket, kullanıcılara cihazları değiştirmelerini tavsiye etti.
Güvenlik açığı tespit edilen modeller
- VMG1312-B10A
- VMG1312-B10B
- VMG1312-B10E
- VMG3312-B10A
- VMG3313-B10A
- VMG3926-B10B
- VMG4325-B10A
- VMG4380-B10A
- VMG8324-B10A
- VMG8924-B10A
- SBG3300
- SBG3500
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