Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Zyxel, güvenlik açığı tespit edilen router'ları için yama yayınlamayacak!

    Zyxel router'larda aktif olarak faydanılan güvenlik açıkları keşfedildi. Tayvanlı ağ ekipmanı üreticisi, güvenlik açığı bulunan donanımların eski olduğunu söyleyerek yama yayınlamayacağını açıkladı.
    Zyxel router sıfır gün güvenlik açığı Tam Boyutta Gör
    Zyxel, potansiyel olarak binlerce müşteriyi etkileyen iki aktif güvenlik açığı için bir yama yayınlamayı planlamadığını söyledi. Siber saldırı istihbaratı girişimi GreyNoise, geçen ayın sonlarında Zyxel router’ları etkileyen kritik sıfır gün güvenlik açığının aktif olarak kullanıldığı konusunda uyardı.

    Zyxel router'larda sıfır gün güvenlik açığı!

    GreyNoise, açığın saldırganların etkilenen cihazlarda keyfi komutlar yürütmesine izin verdiğini, bunun da sistemin tamamen tehlikeye atılmasına, veri sızdırılmasına veya ağa sızılmasına yol açtığını söyledi.

    GreyNoise'a göre, güvenlik açıkları geçen yıl Temmuz ayında keşfedildi, ertesi ay Zyxel'e bildirildi ancak güvenlik açığını kapatan bir yazılım güncellemesi yayınlanmadı. Peki, neden?

    Zyxel, bu hafta yaptığı duyuruda iki güvenlik açığından haberdar olduklarını ancak etkilenen router’ların kullanım ömrü sona erdiğinden düzeltmek için bir yama yayınlamayı planlamadıklarını açıkladı. Şirket, kullanıcılara cihazları değiştirmelerini tavsiye etti.

    Güvenlik açığı tespit edilen modeller

    • VMG1312-B10A
    • VMG1312-B10B
    • VMG1312-B10E
    • VMG3312-B10A
    • VMG3313-B10A
    • VMG3926-B10B
    • VMG4325-B10A
    • VMG4380-B10A
    • VMG8324-B10A
    • VMG8924-B10A
    • SBG3300
    • SBG3500
    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/02/05/router-maker-zyxel-tells-customers-to-replace-vulnerable-hardware-exploited-by-hackers/ https://vulncheck.com/blog/zyxel-telnet-vulns
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seha lastik yorumları 2 duble rakı kaç promil tissot mu seiko mu megane 3 1.6 benzinli balparmak bal sahtekarlığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Poco F6 PRO
    Poco F6 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T5
    Monster Tulpar T5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum