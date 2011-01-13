Akıllı Teknolojilere Sahip LG Ev Aletleri Serisi, İlk Kez CES 2011'de

Yeni LG Akıllı Ev Aletleri Serisi, Tüketicilerin Yaşamını Değiştirecek...

Tüketici elektroniği, mobil iletişim ve ev aletleri (beyaz eşya) sektörlerinin küresel lideri ve teknoloji öncüsü LG, akıllı teknolojisi LG THINQ™ ile donatılmış ev aletleri serisini ilk kez uluslararası CES® fuarında tanıtıyor.

Bu yılın ürün portföyünün ağırlık merkezinde LG’nin Akıllı Kılavuz, Smart Diagnosis™, Akıllı Erişim, Akıllı Adaptasyon ve Yiyecek Yönetimi gibi tüketicilerin buzdolaplarını, çamaşır makinelerini, fırınlarını ve elektrikli süpürgelerini akıllı bir ağ üzerinden kontrol etmelerini sağlayan yepyeni akıllı özellikleri bulunuyor. LG’nin patentli teknolojileriyle bir araya gelen bu en son yenilikler, enerji, zaman ve harcamalardan büyük tasarruflar sağlayarak tüketicilerin hayatlarını zenginleştirmeye yardımcı oluyor.

“Şimdiye kadar CES’te sergilediğimiz yeniliklerimizin üzerine ev aletleri portföyümüzü de eklemekten büyük bir heyecan duyuyoruz.” diyen LG Electronics Ev aletleri İş Birimi Başkanı ve CEO’su Young-ha Lee, sözlerine şöyle devam etti; “ LG’nin yeni BT ve mobil teknolojilerinden faydalanan bu akıllı ev aletleri, elverişlilik ve verimlilik bakımından büyük atılımlar vaat ediyor ve gerçekten oyunun yönünü değiştiriyor.”

LG THINQ™ – Güç Katılmış ve Verimli Bir Yaşam İçin Akıllı Çözümler

“Zaman Öner” ve “En Düşük Tarife” seçeneklerinden yararlanan LG Akıllı Kılavuz, çamaşır makinelerini maliyetin en uygun olduğu saatlerde yıkama yapmaya programlayabiliyor. LG fırınlar da Akıllı Kılavuz özelliğinden faydalanarak pişirme süresini ve elektrik maliyetini göz önünde bulunduran çeşitli maliyet seçenekleri sunabiliyor. Benzer şekilde, LG buzdolapları fonksiyonlarını elektriğin pahalı olduğu saatlerde faturada tasarruf sağlayıp, ucuz olduğu saatlerde soğutma güçlerini arttıracak şekilde ayarlayabiliyor.

LG Smart Diagnosis™, ev aletlerinde herhangi bir sorun olduğunda fark ediyor. Buzdolabının kapağının açık unutulması gibi daha önemsiz sorunlarda aygıt gösterge paneli aracılığıyla, geleceğin modellerinde ise, kablosuz internet bağlantısı üzerinden, akıllı telefonu veya tablet bilgisayarından tüketiciyi uyarıyor. Smart Diagnosis™ sistemi sayesinde servis teknisyenleri neyin ne zaman tamir edileceğini tam olarak bilebilecek; böylece, sorunlar hızla bulunup çözülerek, zamandan ve paradan tasarruf edilecek.

LG Akıllı Erişim’in denetleme ve kumanda özellikleri sayesinde, kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar günlük ev işlerini denetleyebilecekler. Akıllı telefonlardan veya tablet bilgisayarlardan, pişirdikleri yemeğin daha ne kadar pişmesi gerektiğini görebilecek veya buzdolabının derecesini veya içindekileri kontrol edebilecekler. Tüketiciler dışarıdayken LG robot elektrikli süpürgeye evi temizleyip göz kulak olması için talimat verme seçeneğine bile sahip olacaklar.

LG Akıllı Adaptasyon özelliği tüketicilerin ev aletleri için, aralarında önceden programlanmış yemek tariflerinin veya yaşam tarzlarına en iyi uyan yıkama döngülerinin de bulunduğu en yeni seçenekleri indirmelerini sağlıyor. Ayrıca, LG Yemek Yönetimi, sürükle-bırak ikonları ve ses tanıma işleviyle buzdolabındaki her şeyin yerini ve son kullanma tarihlerinin ne zaman geçeceğini takip etmeyi kolaylaştırıyor.

LG Çamaşır Makineleri “En İyinin de İyisi” Yıkama Performansı Sunuyor

Inverter Direct Drive™ motoruyla desteklenen LG 6Motion™ Teknolojisi, altı farklı yıkama devinimi kullanarak sıradışı bir performans ve hassas yıkama sağlıyor. ColdWash™ düşük güç sarfiyatında, sıcak suyla yıkama yapılmışçasına iyi bir yıkama sağlarken, TrueSteam™ lekeleri çıkarıp kırışıkları azaltmak üzere kumaşların derinine nüfuz ediyor. LG’nin Direct Drive™ motoru için sunduğu 10 yıllık garanti ise, temizlikte endişeye mahal bırakmıyor.

LG Buzdolapları En Taze, En Kullanışlı Saklama Hacmini Sunuyor

Çift kapılı buzdolaplarında liderliği uzun zamandır elinde tutan LG, yenilikler yapmaya ve tüketicilere kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. LG’nin Slim SpacePlus™ Buz Sistemi, ek kapı rafı hacmi için yer açarak sektördeki en geniş buzdolabı raf hacmini sağlarken, Converta™ Çekmece, fazladan buzdolabı hacmi gerektiğinde en üstteki derin dondurucu çekmecesininin buzdolabı çekmecesine dönüştürülebilmesi gibi eşsiz bir özellik sunuyor. LG, Lineer Kompresör gibi enerji tasarrufu sağlayan yeniliklerle, bu en önemli mutfak cihazına daha da iyi bir şeyler katıyor.

LG’nin Pişirme Aletleri En İyi Sonuçları Veriyor

Tüketiciler LG’nin InfraGrill™ Teknolojisini içeren ikili fırınını kullanarak daha az enerji maliyetleriyle daha hızlı ve daha lezzetli yemekler pişirebiliyor. İkili fırının 15,3 cm yüksekliğindeki üst fırını, pişirmede ve fırınlamada ergonomik esneklik sağlarken, 170 litre küp hacmi, tüketicilerin daha büyük yer kaplayan yemekleri kolaylıkla pişirebilmesini sağlıyor.

LG Elektrikli Süpürgelerle Zahmetsiz ve Verimli Temizlik

LG’nin dikey elektrikli süpürgesi, KOMPRESSOR® teknolojisi ve daha büyük haznesi sayesinde tozu ve kiri sıkıştırarak daha fazla hacim sağlıyor; böylece tüketicilerin hazneyi sık sık boşaltmasına gerek kalmıyor. DualForce+™ emiş özelliği geniş bir alanda daha fazla toz emerken, Click ‘N Go Wand™ teknolojisi fazladan 4,5 cm’lik erişim alanı sağlıyor. Ayrıca, LG’nin yeni HOM-BOT robot elektrikli süpürgesi, ikili kameralarıyla (altta ve üstte), ültrasonlu ve kızılötesi sensörlerinin benzersiz birleşimiyle, evin zemininin her noktasına ulaşarak temizliği zahmetsiz bir iş haline getiriyor. HOM-BOT aynı zamanda 9 cm’den biraz daha fazla son derece az bir yüksekliğe sahip.

LG’nin Buharlı Bulaşık Makinesi En İyi Yıkama Sonuçlarını Sunuyor

LG’nin bulaşık makineleri enerji kullanımını düşürüyor ve Direct Drive™ motoru için 10 yıllık bir garanti sağlıyor. Dahili TrueSteam™ buhar üreteci, kiri yok eden güçlü buharıyla sıra dışı yıkama sonuçları sağlıyor.

LG’nin Stüdyo Serisiyle Daha Akıllı bir Mutfak

LG’nin Stüdyo Serisi, Inverter Direct Drive, Lineer Kompresör ve InfraGrill gibi eşsiz LG temel teknolojileri sayesinde, eksiksiz ve akıllı bir çözüm sunuyor. LG’nin Stüdyo Serisi, fırınları, mikrodalga fırınları, buzdolaplarını ve bulaşık makinelerini, her evde kesinlikle hoş karşılanacak, iyi tasarlanmış ve üstün kaliteli bir mutfak paketinde bir araya getiriyor.

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