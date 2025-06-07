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    BİM marketler kameralı motosiklet intercom ve hava üfleyici satacak

    13 Haziran BİM aktüel kataloğunda Prozone markasına ait kameralı ve kamerasız intercom sistemleri, kablosuz kompresör ve taşınabilir hava üfleyici yer alıyor.   

    13 Haziran BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketlerin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, kameralı intercom sistemlerinden kablosuz kompresöre ve hava üfleyiciye kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    13 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

    13 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında motosiklet kullanıcıları için iletişim cihazları yer alıyor. Prozone markasına ait 1800 metreye kadar bağlantı, video, fotoğraf çekimi, Wi-Fi, 120 derece geniş açılı lens, 256GB SD kart desteği gibi özellikler sunan intercom sistemi 4450TL. Kamera olmayan versiyon ise 2750TL. 

    Acil durumlarda ihtiyacı karşılayabilecek 20000mAh batarya ve 150PSI hava çıkışı verebilen kablosuz kompresör modeli 1490TL iken lastik basınç ölçme cihazı 990TL, yüksek hızlı hava üfleyicisi de 990TL olarak satılacak. 

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 22 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 1 gün önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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