BİM marketler kameralı motosiklet intercom ve hava üfleyici satacak

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Tam Boyutta Gör BİM marketlerin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, kameralı intercom sistemlerinden kablosuz kompresöre ve hava üfleyiciye kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

13 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

13 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında motosiklet kullanıcıları için iletişim cihazları yer alıyor. Prozone markasına ait 1800 metreye kadar bağlantı, video, fotoğraf çekimi, Wi-Fi, 120 derece geniş açılı lens, 256GB SD kart desteği gibi özellikler sunan intercom sistemi 4450TL. Kamera olmayan versiyon ise 2750TL.

3 Haziran BİM aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Acil durumlarda ihtiyacı karşılayabilecek 20000mAh batarya ve 150PSI hava çıkışı verebilen kablosuz kompresör modeli 1490TL iken lastik basınç ölçme cihazı 990TL, yüksek hızlı hava üfleyicisi de 990TL olarak satılacak.

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