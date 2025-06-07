BİM marketler kameralı motosiklet intercom ve hava üfleyici satacak

13 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri
13 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında motosiklet kullanıcıları için iletişim cihazları yer alıyor. Prozone markasına ait 1800 metreye kadar bağlantı, video, fotoğraf çekimi, Wi-Fi, 120 derece geniş açılı lens, 256GB SD kart desteği gibi özellikler sunan intercom sistemi 4450TL. Kamera olmayan versiyon ise 2750TL.
Acil durumlarda ihtiyacı karşılayabilecek 20000mAh batarya ve 150PSI hava çıkışı verebilen kablosuz kompresör modeli 1490TL iken lastik basınç ölçme cihazı 990TL, yüksek hızlı hava üfleyicisi de 990TL olarak satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.