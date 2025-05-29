A101 marketlerde indirimli Tchibo kahve makinesi ve kapsül geçidi var

29 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri
29 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Tchibo markasına ait kahve makineleri yer alıyor. Tchibo Esperto 2 tam otomatik kahve makinesi çift fincan fonksiyonu, ayarlanabilir kahve sertliği, 1.4l su haznesi, büyük çekirdek kabı gibi özelliklerle 13999TL olarak satılacak.
Tchibo Cafissimo Milk kapsüllü kahve makinesi tek tuşla sütlü kahve hazırlama, entegre süt sistemi gibi özelliklerle 69999TL olarak satılacak. Tchibo Cafissimo Pure+ kahve makinesi ise 4499TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Tchibo Cafissimo kapsül paketleri ise 1190TL-1590TL arasında değişiyor.
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!