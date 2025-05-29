A101 marketlerde indirimli Tchibo kahve makinesi ve kapsül geçidi var

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin haftalık Ekstra katalog kampanyasında Tchibo markasının sevilen tam otomatik ve kapsüllü kahve makineleri ile kapsül paketlerine önemli oranda indirim yapıldığı görülüyor.

29 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri

29 Mayıs A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Tchibo markasına ait kahve makineleri yer alıyor. Tchibo Esperto 2 tam otomatik kahve makinesi çift fincan fonksiyonu, ayarlanabilir kahve sertliği, 1.4l su haznesi, büyük çekirdek kabı gibi özelliklerle 13999TL olarak satılacak.

22 Mayıs A101 Ekstra kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Tchibo Cafissimo Milk kapsüllü kahve makinesi tek tuşla sütlü kahve hazırlama, entegre süt sistemi gibi özelliklerle 69999TL olarak satılacak. Tchibo Cafissimo Pure+ kahve makinesi ise 4499TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Tchibo Cafissimo kapsül paketleri ise 1190TL-1590TL arasında değişiyor.



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