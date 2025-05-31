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    A101 marketler şişme bot satacak

    5 Haziran A101 aktüel ürünleri arasında Bestway markasına ait Hydro-Force motora uygun şişme bot ve kano setlerinin yanı sıra deniz eğlence aksesuarları da yer alıyor.

    5 Haziran A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin yeni hafta aktüel kataloğunda şişme botlardan kano setlerine, benzinli motosikletlerden şişirme pompalarına ve deniz akseuarlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

    5 Haziran A101 aktüel ürünler

    5 Haziran A101 aktüel ürünleri arasında yaz dönemine hazırlananlar için şişme bot modelleri yer alıyor. Bestway markasına ait olan botlardan Hydro-Force Mirovia modeli 640Kg taşıma kapasitesi, 15 HP motor desteği, bank koltuk, güçlendirilmiş gövde malzemesi gibi özelliklerle 35999TL fiyat etiketine sahip. 

    Hydro-Force Laconia Elite X5 bot modeli ise 640Kg kapasite, oturma tahtası, 15 HP motor desteği ile 31999TL iken Hydro-Force Rapid X3 3 kişilik kano seti 9499TL, Hydro-Force Rapid X2 2 kişilik kano seti 6999TL, Hydro-Force Lite Rapid X1 tek kişilik kano seti 5699TL olarak satılacak. 
     

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 18 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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