A101 marketler şişme bot satacak

5 Haziran A101 aktüel ürünler
5 Haziran A101 aktüel ürünleri arasında yaz dönemine hazırlananlar için şişme bot modelleri yer alıyor. Bestway markasına ait olan botlardan Hydro-Force Mirovia modeli 640Kg taşıma kapasitesi, 15 HP motor desteği, bank koltuk, güçlendirilmiş gövde malzemesi gibi özelliklerle 35999TL fiyat etiketine sahip.
Hydro-Force Laconia Elite X5 bot modeli ise 640Kg kapasite, oturma tahtası, 15 HP motor desteği ile 31999TL iken Hydro-Force Rapid X3 3 kişilik kano seti 9499TL, Hydro-Force Rapid X2 2 kişilik kano seti 6999TL, Hydro-Force Lite Rapid X1 tek kişilik kano seti 5699TL olarak satılacak.
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!