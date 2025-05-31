A101 marketler şişme bot satacak

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin yeni hafta aktüel kataloğunda şişme botlardan kano setlerine, benzinli motosikletlerden şişirme pompalarına ve deniz akseuarlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

5 Haziran A101 aktüel ürünler

5 Haziran A101 aktüel ürünleri arasında yaz dönemine hazırlananlar için şişme bot modelleri yer alıyor. Bestway markasına ait olan botlardan Hydro-Force Mirovia modeli 640Kg taşıma kapasitesi, 15 HP motor desteği, bank koltuk, güçlendirilmiş gövde malzemesi gibi özelliklerle 35999TL fiyat etiketine sahip.

29 Mayıs A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Hydro-Force Laconia Elite X5 bot modeli ise 640Kg kapasite, oturma tahtası, 15 HP motor desteği ile 31999TL iken Hydro-Force Rapid X3 3 kişilik kano seti 9499TL, Hydro-Force Rapid X2 2 kişilik kano seti 6999TL, Hydro-Force Lite Rapid X1 tek kişilik kano seti 5699TL olarak satılacak.



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