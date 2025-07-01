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    80Kg taşıyabilen DJI kargo Drone modeli duyuruldu

    DJI FlyCart 100 kargo Drone’u 80 kilograma kadar taşıma kapasitesi ve yere inmeden yükü otomatik olarak bırakma özelliği ile sektöre yön vermeyi amaçlıyor.      

    DJI FlyCart 100 Tam Boyutta Gör
    İlk dönemlerde görüntü kaydı ve eğlence amacıyla kullanılan Drone modelleri bugün tarımdan hayvancılığa, yük taşımacılığından askeri müdahalelere kadar pek çok sektörde vazgeçilmez haline geldi. DJI bu alanda liderliği kimseye bırakmıyor. 

    DJI FlyCart 100 özellikleri ve fiyatı

    DJI FlyCart 100 adındaki yeni Drone modeli bir yük taşıma aracı olarak tasarlanmış ancak benzerlerinden farklı olarak yüksek risk taşıyan bölgelerde ve görev açısından kritik işlerde de kullanılabiliyor.

    Tek batarya ile 80Kg, çift batarya ile 65Kg kapasitesi olan Drone, kendisi ile birlikte toplamda 150Kg ağırlığa kadar çıkabiliyor. Bu haliyle firmanın en güçlü teslimat ürünü durumunda. Ortalama 6Km mesafesi olan cihaz çift batarya ile 12Km, boş olarak ise 26Km mesafeye gidebiliyor. Dahili paraşüt sistemi ile acil durumlarda saniyede 6m hızla yere inebiliyor. 

    Batarya opsiyonel DJI adaptörleri ile sadece 9 dakikada şarj olabiliyor. Batarya değişimi cihazı kapatmadan yapılabiliyor. 4 eksenli 62 inçlik fiber karbondan imal 8 adet pervane ile 6000 metreye yükselebiliyor. Yük indirme için 30 metrelik ipi olan çek-bırak seçeneği ya da 10 metrelik ipi olan çift elektrik motorlu sistem tercih edilebiliyor. 

    DJI FlyCart 100 Drone modeli 4 farklı konfigürasyonda satılıyor. 10m ip versiyonu 12500$ iken 30m ip versiyonu da 16300$’dan başlıyor. Fiyatlar hızlı şarj adaptörü eklendiğinde 400$ daha artıyor. 

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