ŞOK marketler kamaralı fiber tekne satışına başladı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda perakende gıda marketi zincirlerinde başlayan fiber tekne trendi bu yıl da devam ediyor. ŞOK marketler erken davranarak yaz tatili başlamadan kamaralı fiber tekneyi kataloğuna ekledi.

11 Haziran ŞOK aktüel ürünler

11 Haziran ŞOK aktüel ürünler arasında kamaralı fiber tekne dikkat çekiyor. Marin Boat markasına ait olan Sambe Deluxe kamaralı fiber tekne 4.95m boyunda ve 60 beygir gücüne kadar motorlara uyumlu.

9 Nisan ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 2 ay önce eklendi

Avrupa standartlarında olan teknenin 50L su kapasitesi ve 7 kişilik yolcu kapasitesi yer alıyor. A sınıfı tekne olan Sambe Deluxe, duş takımı, minder takımı, hidrofor, otomatik sintine pompası gibi ayrıntılara sahip. 20 adet satılacak olan tekne 299000TL fiyat etiketine sahip.





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