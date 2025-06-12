ŞOK marketler kamaralı fiber tekne satışına başladı

11 Haziran ŞOK aktüel ürünler
11 Haziran ŞOK aktüel ürünler arasında kamaralı fiber tekne dikkat çekiyor. Marin Boat markasına ait olan Sambe Deluxe kamaralı fiber tekne 4.95m boyunda ve 60 beygir gücüne kadar motorlara uyumlu.
Avrupa standartlarında olan teknenin 50L su kapasitesi ve 7 kişilik yolcu kapasitesi yer alıyor. A sınıfı tekne olan Sambe Deluxe, duş takımı, minder takımı, hidrofor, otomatik sintine pompası gibi ayrıntılara sahip. 20 adet satılacak olan tekne 299000TL fiyat etiketine sahip.
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