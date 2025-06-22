BİM marketler akülü Chevrolet Camaro, Range Rover ve Volvo kepçe satacak

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Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akülü araç, akülü ATV ve akülü kepçe modellerinin yanında akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar ve elektrikli ev aletleri bulmak mümkün olacak.

27 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

27 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında ünlü markalara ait akülü araçlar yer alıyor. Lisanslı olduğu anlaşılan ürünlerden Chevrolet Camaro 5Km/s maksimum hız, Bluetooth MP3 çalar, 25Kg kapasite gibi özelliklerle 25000TL fiyat etiketine sahip. Range Rover akülü araç da aynı fiyata satılıyor.

Farklılık arayanlar için can-am markasına ait 8Km/s maksimum hıza çıkabilen Bluetooth MP3 bağlantılı Renegade ATV modeli 32990TL iken Volvo kepçe modeli ise 39000TL olarak meraklılarını bekliyor.



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