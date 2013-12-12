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Akıllı cihazlar için Kickstarter üzerinde destek arayan gece görüş kamerası: Snooperscope

5 yıl
2,7b
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6
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazlar için Kickstarter üzerinde destek arayan gece görüş kamerası: Snooperscope
İlginç ürünlere ev sahipliği yapmaya ara vermeden devam eden Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Snooperscope, akıllı cep telefonu ya da tablet modellerine gece görüş desteğini getiriyor.
iOS ve Android işletim sistemli cihazlarla Wi-Fi ile iletişim kuran ve bu bağlantı üzerinden canlı olarak görüntü aktarımı yapabilen Snooperscope, tamamen karanlık ortamlarda bile kişilere olabilecek en iyi görüntüyü sağlıyor ve bu sayede doğal yaşam gözlemi, güvenlik, avcılık ya da bebek gözetleme gibi birçok farklı kullanım alanı sunabiliyor. Üzerinde yer alan dahili bataryası (1000 mAh lityum-iyon) ile 4 saat gibi oldukça yeterli bir kullanım ömrü ortaya koyan ve özel manyetik sistemiyle plastik ya da metal yüzeylere rahatlıkla takılabilen kamera, insan gözü ile görülmeyen kızılötesi ışıklarla geliyor ve ilginç olarak Kinect'in kızılötesi tarama noktalarını görüntüleyebiliyor, sıvıları şeffaflaştırabiliyor. Gövdesinde bir adet üç ayak yuvası taşıyan kamera, 80 gram da ağırlığa sahip.
Kickstarter üzerinden başlatılırken konan 40,000 Pound hedefi, bitimine 12 gün kalan 727 bağış ile 34,472 Pound seviyesine getiren kızıl ötesi kamera Snooperscope, yapılacak 43 Pound bağış (Birleşik Krallık dışı 10 Pound kargo) ile 2014 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Akıllı cihazlar için Kickstarter üzerinde destek arayan gece görüş kamerası: Snooperscope

http://www.kickstarter.com/projects/1150486273/snooperscope-night-vision-for-your-smartphone-ipho Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 5 yıl
bluethooth ilede başlanda olmazmıydı hani kampta felan kullanmak için.
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aspirin_00 5 yıl
pardon ya video izleyince tek aparatmış wifi ile bağlanıyormuş eleman hakkını vermiş helal olsun. güzel ürün
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aspirin_00 5 yıl
bizim millet bunu alır normal dürbüne takar al sana gece görüşlü dürbün :D
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Be All My Sins Remembered 5 yıl aspirin_00
aspirin_00
bizim millet bunu alır normal dürbüne takar al sana gece görüşlü dürbün :D

Arkadaş bari haberi okusaydin.
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omura_vs 5 yıl
Kickstarter kuran bey bi oyun çıkarmak için bağış toplamıştı ne oldu o oyun
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