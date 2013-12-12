Akıllı cihazlar için Kickstarter üzerinde destek arayan gece görüş kamerası: Snooperscope

İlginç ürünlere ev sahipliği yapmaya ara vermeden devam eden Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Snooperscope, akıllı cep telefonu ya da tablet modellerine gece görüş desteğini getiriyor.

iOS ve Android işletim sistemli cihazlarla Wi-Fi ile iletişim kuran ve bu bağlantı üzerinden canlı olarak görüntü aktarımı yapabilen Snooperscope, tamamen karanlık ortamlarda bile kişilere olabilecek en iyi görüntüyü sağlıyor ve bu sayede doğal yaşam gözlemi, güvenlik, avcılık ya da bebek gözetleme gibi birçok farklı kullanım alanı sunabiliyor. Üzerinde yer alan dahili bataryası (1000 mAh lityum-iyon) ile 4 saat gibi oldukça yeterli bir kullanım ömrü ortaya koyan ve özel manyetik sistemiyle plastik ya da metal yüzeylere rahatlıkla takılabilen kamera, insan gözü ile görülmeyen kızılötesi ışıklarla geliyor ve ilginç olarak Kinect'in kızılötesi tarama noktalarını görüntüleyebiliyor, sıvıları şeffaflaştırabiliyor. Gövdesinde bir adet üç ayak yuvası taşıyan kamera, 80 gram da ağırlığa sahip.

Kickstarter üzerinden başlatılırken konan 40,000 Pound hedefi, bitimine 12 gün kalan 727 bağış ile 34,472 Pound seviyesine getiren kızıl ötesi kamera Snooperscope, yapılacak 43 Pound bağış (Birleşik Krallık dışı 10 Pound kargo) ile 2014 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1150486273/snooperscope-night-vision-for-your-smartphone-ipho