Akıllı telefon aksesuar gelirleri bu yıl 20 milyar dolar olacak

Haber Editörü
Satışlarda yaşanan hızlı artışla bir milyar sınırına doğru giden akıllı telefonlar, aksesuar pazarını da olumlu yönde etkiliyor.
ABI Research tarafından yapılan araştırma, akıllı telefon aksesuar gelirlerinin yıl sonunda 20 milyar dolara ulaşacağını ortaya koydu. Tüm telefon pazarı ise 38 milyar dolar gelir elde edecek. 2017 yılında akıllı telefon aksesuar pazarı 38 milyar dolara ulaşırken, standart telefonların aksesuar geliri ise 12 milyar dolara düşecek.
Standart telefon sahipleri ortalama aksesuar başına 28.17 dolar harcarken, akıllı telefon sahipleri 56.18 dolar harcıyor. Aradaki farkın sebebi akıllı telefon sahiplerinin daha sık aksesuar değiştirmesi. Standart telefon sahipleri ise nispeten daha az aksesuar değiştiriyor.
Akıllı telefon pazarının büyümeye devam etmesi uygulama pazarının yanında aksesuar pazarına da ciddi bir etki yapmaya başladı.
http://www.bgr.com/2012/06/22/mobile-accessories-revenues-increase-smartphones/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
en azından bi ekran koruyucu alınır yani
tuketmiyeceksen uretimin anlami ne. tas devrinemi donelim. tas devrinde bile belli bir uretim ve tuketim vardi.
dunyaya bakarsak hic bir ulke ic piyasasindan kuvvetli tuketim talebi olmadigi bir alanda kuvvetli uretici degil, olamazda. japon halkinin fotograf makinasi, elektronik ve oyunlara bu kadar ilgisi olmasa, japonya bu alanlarda bu kadar gelisebilirmiydi. ayni sekilde turk halkinin gayri menkule ve yerli dizilere olan ilgisi turk dizilerinin ve insaat sektorunun cevre ulkelerde bu kadar etkin ve yaygin olmasina olanak sagliyor.
klise soylemlerle tuketimi ocu olarak gormeniz anlamsiz.
Bu vergilerle Yunanistan gibi olacağımızı sanmıyorum.
konu hakkında çok bilgim yok fakat sanırım en pahalı aksesuarlar en azından türkiyede apple ürünlerininki
5 sene sonra yunanistana döndüğümüzde görürsün o sebepleri hazıra dağ dayanmaz..