Akıllı telefon aksesuar gelirleri bu yıl 20 milyar dolar olacak

Satışlarda yaşanan hızlı artışla bir milyar sınırına doğru giden akıllı telefonlar, aksesuar pazarını da olumlu yönde etkiliyor.





ABI Research tarafından yapılan araştırma, akıllı telefon aksesuar gelirlerinin yıl sonunda 20 milyar dolara ulaşacağını ortaya koydu. Tüm telefon pazarı ise 38 milyar dolar gelir elde edecek. 2017 yılında akıllı telefon aksesuar pazarı 38 milyar dolara ulaşırken, standart telefonların aksesuar geliri ise 12 milyar dolara düşecek.





Standart telefon sahipleri ortalama aksesuar başına 28.17 dolar harcarken, akıllı telefon sahipleri 56.18 dolar harcıyor. Aradaki farkın sebebi akıllı telefon sahiplerinin daha sık aksesuar değiştirmesi. Standart telefon sahipleri ise nispeten daha az aksesuar değiştiriyor.





Akıllı telefon pazarının büyümeye devam etmesi uygulama pazarının yanında aksesuar pazarına da ciddi bir etki yapmaya başladı.