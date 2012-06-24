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Akıllı telefon aksesuar gelirleri bu yıl 20 milyar dolar olacak

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Satışlarda yaşanan hızlı artışla bir milyar sınırına doğru giden akıllı telefonlar, aksesuar pazarını da olumlu yönde etkiliyor.

ABI Research tarafından yapılan araştırma, akıllı telefon aksesuar gelirlerinin yıl sonunda 20 milyar dolara ulaşacağını ortaya koydu. Tüm telefon pazarı ise 38 milyar dolar gelir elde edecek. 2017 yılında akıllı telefon aksesuar pazarı 38 milyar dolara ulaşırken, standart telefonların aksesuar geliri ise 12 milyar dolara düşecek.

Standart telefon sahipleri ortalama aksesuar başına 28.17 dolar harcarken, akıllı telefon sahipleri 56.18 dolar harcıyor. Aradaki farkın sebebi akıllı telefon sahiplerinin daha sık aksesuar değiştirmesi. Standart telefon sahipleri ise nispeten daha az aksesuar değiştiriyor.

Akıllı telefon pazarının büyümeye devam etmesi uygulama pazarının yanında aksesuar pazarına da ciddi bir etki yapmaya başladı.


http://www.bgr.com/2012/06/22/mobile-accessories-revenues-increase-smartphones/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 6 yıl
Görseldede iPhone gibi bol bol aksesuar tercih ettiğimiz satın aldığımız bol bol değiştirdiğimiz bir telefon kullanılması güzel olmuş, evet yani dudak uçuklatan kazanç miktarları, yani bu büyük bir ekmek kapısı latife oalrak ekmek tabi :)
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-mehmet- 6 yıl
aksesuarsız akıllı telefon mu olur ?
en azından bi ekran koruyucu alınır yani
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Rainbow6 6 yıl
bi okadarda satici :-) oldugundan karli olmayacaktir ... telefonunu sallasan aksesuarciya carpiyo zaten
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darkaura 6 yıl
bozok_53_45
IamGambLerTüketim çılgınlığı tüketim çılgınlığı. 7 milyar insan var arkadaş napsınlar tüketmesinler mi yani :S Şahsen ben tüketmemek için bi sebeb göremiyorum
5 sene sonra yunanistana döndüğümüzde görürsün o sebepleri hazıra dağ dayanmaz..

tuketmiyeceksen uretimin anlami ne. tas devrinemi donelim. tas devrinde bile belli bir uretim ve tuketim vardi.
dunyaya bakarsak hic bir ulke ic piyasasindan kuvvetli tuketim talebi olmadigi bir alanda kuvvetli uretici degil, olamazda. japon halkinin fotograf makinasi, elektronik ve oyunlara bu kadar ilgisi olmasa, japonya bu alanlarda bu kadar gelisebilirmiydi. ayni sekilde turk halkinin gayri menkule ve yerli dizilere olan ilgisi turk dizilerinin ve insaat sektorunun cevre ulkelerde bu kadar etkin ve yaygin olmasina olanak sagliyor.
klise soylemlerle tuketimi ocu olarak gormeniz anlamsiz.
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karaköy_soğancısı 6 yıl
böyle saçma salak sömürge listesinde olmadığım için grurluyum...
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DH Misafiri 6 yıl
bozok_53_45
IamGambLerTüketim çılgınlığı tüketim çılgınlığı. 7 milyar insan var arkadaş napsınlar tüketmesinler mi yani :S Şahsen ben tüketmemek için bi sebeb göremiyorum
5 sene sonra yunanistana döndüğümüzde görürsün o sebepleri hazıra dağ dayanmaz..

Bu vergilerle Yunanistan gibi olacağımızı sanmıyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Haber resmi haber uyumsuzluğu
1 Yanıt Yanıtla
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ihtiyarjedi 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Haber resmi haber uyumsuzluğu

konu hakkında çok bilgim yok fakat sanırım en pahalı aksesuarlar en azından türkiyede apple ürünlerininki
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teknoforum-bs 6 yıl
20 milyar dolara kac akıllı cihaz alınırdı ama? :)))
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bozok_53_45 6 yıl
IamGambLer
Tüketim çılgınlığı tüketim çılgınlığı. 7 milyar insan var arkadaş napsınlar tüketmesinler mi yani :S Şahsen ben tüketmemek için bi sebeb göremiyorum

5 sene sonra yunanistana döndüğümüzde görürsün o sebepleri hazıra dağ dayanmaz..
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FFadeleSS 6 yıl
Tüketim çılgınlığı tüketim çılgınlığı. 7 milyar insan var arkadaş napsınlar tüketmesinler mi yani :S Şahsen ben tüketmemek için bi sebeb göremiyorum
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Pardus Linux 6 yıl
Tüketim çılgınlığı her alanda kendini gösteriyor sonumuz hayrolsun...
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