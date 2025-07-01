Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cursor web uygulamasını başlattı, mobil uygulamayla senkronizasyon geldi

    Cursor yapay zekâ destekli kodlama platformu bu hafta önemli bir güncelleme yayınladı. Kullanıcılar yeni web uygulaması ile kolay bir şekilde kodlama ajanları çalıştırabiliyor.

    Cursor Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yapay zekâ destekli kod editörleri arasında popülerliği giderek artan ancak ülkemize ücretsiz öğrenci aboneliğini kapatmasıyla gündeme gelen Cursor yılın ilk büyük güncellemesini duyurdu. 

    Cursor gelişiyor

    Anysphere tarafından geliştirilen ve kullanıcıların kodlama bilmeden uygulama yazmalarını sağlayan ajan destekli kodlama deneyimi Cursor hem masaüstü hem de mobil cihazlarda kullanılabilecek yeni web uygulamasını başlattı. Web uygulaması üzerinde doğal dil ile komut verme, görevleri takip etme ve tamamlanan kodları doğrudan ana koda entegre etme gibi pek çok görevi yerine getirmek mümkün. 

    Diğer taraftan Cursor mobil uygulaması da bağımsız olarak kod yazdırabileceğiniz bir özelliği kullanıma sunmuş durumda. Kullanıcı mobil uygulamada geliştirdiği projeye web uygulaması üzerinden de devam edebiliyor. Bu adım, Cursor’un ajan destekli kodlama deneyimini ortamdan bağımsız biçimde genişletiyor.

    Platform Mayıs ayında kullanıcı denetimi olmadan görevleri otomatik tamamlayabilen arka plan ajanlarını, Haziran ayında da Slack entegrasyonu ile @Cursor etiketi kullanarak ajanlara iş atamayı güncelleme olarak sunmuştu. CEO Michael Truell, AI kodlama ajanlarının 2026 itibarıyla yazılımcı iş yükünün en az %20’sini üstleneceğine inanıyor.
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    caravelle otomatik vites yorumları 2. kez saç ekimi yaptıranlar yorumları abiye kuzu atasözleri tereson mu driclor mu büyükada elektrikli bisiklet kiralama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum