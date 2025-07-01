Cursor web uygulamasını başlattı, mobil uygulamayla senkronizasyon geldi

Cursor gelişiyor
Anysphere tarafından geliştirilen ve kullanıcıların kodlama bilmeden uygulama yazmalarını sağlayan ajan destekli kodlama deneyimi Cursor hem masaüstü hem de mobil cihazlarda kullanılabilecek yeni web uygulamasını başlattı. Web uygulaması üzerinde doğal dil ile komut verme, görevleri takip etme ve tamamlanan kodları doğrudan ana koda entegre etme gibi pek çok görevi yerine getirmek mümkün.
Diğer taraftan Cursor mobil uygulaması da bağımsız olarak kod yazdırabileceğiniz bir özelliği kullanıma sunmuş durumda. Kullanıcı mobil uygulamada geliştirdiği projeye web uygulaması üzerinden de devam edebiliyor. Bu adım, Cursor’un ajan destekli kodlama deneyimini ortamdan bağımsız biçimde genişletiyor.
Platform Mayıs ayında kullanıcı denetimi olmadan görevleri otomatik tamamlayabilen arka plan ajanlarını, Haziran ayında da Slack entegrasyonu ile @Cursor etiketi kullanarak ajanlara iş atamayı güncelleme olarak sunmuştu. CEO Michael Truell, AI kodlama ajanlarının 2026 itibarıyla yazılımcı iş yükünün en az %20’sini üstleneceğine inanıyor.