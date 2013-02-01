Akıllı telefonlar ile oyun oynamak için yeni bir alternatif, "iPega Bluetooth Controller"









Akıllı telefonlar için geliştirilen yan ürünler kendi başlarına çok büyük bir pazar oluşturdular. Firmalar da bu pazarda yer almak için çeşitli ürünler üretmeye devam ediyorlar. Bu amaçla üretilen iPega Wireless Bluetooth Controller, akıllı cep telefonlarında oyun oynamak isteyen kullanıcılara güzel bir alternatif sunuyor.

iPega Wireless Bluetooth Controller, belli başlı birçok Apple ve Android cihazı ile çalışabilen bir kablosuz oyun kontrol aparatı. Cihaz akıllı telefonlara Bluetooth 3.0 üzerinden bağlanıyor ve 6-8 metre arası uzaklıklarda çalışabiliyor. Üzerindeki özel kıskaçlı yapı sayesinde farklı telefon modellerine kolayca uyum sağlayabilen cihaz, oldukça kompakt bir yapıda hazırlanmış ve microUSB portu üzerinden şarj edilebiliyor. iPega Wireless Bluetooth Controller üzerinde, modern oyun konsollarının kontrol cihazlarındakine benzer tuşlar yer alıyor ve bu sayede bütün oyunlarda maksimum performans elde etmek mümkün oluyor.

iPega Wireless Bluetooth Controller, $29 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://shop.brando.com/iPega-Wireless-Bluetooth-Controller_p08640c0299d057.html

http://shop.brando.com/iPega-Wireless-Bluetooth-Controller_p08640c0299d057.html