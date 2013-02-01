Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefonlar ile oyun oynamak için yeni bir alternatif, "iPega Bluetooth Controller"

6 yıl
6,4b
1
36
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefonlar ile oyun oynamak için yeni bir alternatif,


Akıllı telefonlar için geliştirilen yan ürünler kendi başlarına çok büyük bir pazar oluşturdular. Firmalar da bu pazarda yer almak için çeşitli ürünler üretmeye devam ediyorlar. Bu amaçla üretilen iPega Wireless Bluetooth Controller, akıllı cep telefonlarında oyun oynamak isteyen kullanıcılara güzel bir alternatif sunuyor.
iPega Wireless Bluetooth Controller, belli başlı birçok Apple ve Android cihazı ile çalışabilen bir kablosuz oyun kontrol aparatı. Cihaz akıllı telefonlara Bluetooth 3.0 üzerinden bağlanıyor ve 6-8 metre arası uzaklıklarda çalışabiliyor. Üzerindeki özel kıskaçlı yapı sayesinde farklı telefon modellerine kolayca uyum sağlayabilen cihaz, oldukça kompakt bir yapıda hazırlanmış ve microUSB portu üzerinden şarj edilebiliyor. iPega Wireless Bluetooth Controller üzerinde, modern oyun konsollarının kontrol cihazlarındakine benzer tuşlar yer alıyor ve bu sayede bütün oyunlarda maksimum performans elde etmek mümkün oluyor.
iPega Wireless Bluetooth Controller, $29 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
http://shop.brando.com/iPega-Wireless-Bluetooth-Controller_p08640c0299d057.html 
Akıllı telefonlar ile oyun oynamak için yeni bir alternatif,
Akıllı telefonlar ile oyun oynamak için yeni bir alternatif,

http://shop.brando.com/iPega-Wireless-Bluetooth-Controller_p08640c0299d057.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
buda 29$ Apple'ın 30 pini lightninge dönüştüren bit kadar plastik parçası da 29$ adalet mi bu?
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
manga261 3 yıl
Arkadaslar herkese merhaba. Ipega 9025 kol aldım. Çok güzel hoş ama arkadaşımızın dediği gibi sanırım jb ve root olmadığı için ne telefonda ne de ipad da calıstırabılıyorum. Tam olarak ne yapmak gerekiyor? su an ipad 3 te 7.1.1. iOS sürümünü kullanıyorum. Yardımcı olabılecek varsa çok sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teoden 4 yıl
Apple Cihazlarında JB le Andoroid Cihazlarında da ROOT ederek çalışıyor Driver yoksa yüklenmiyor ve cihaz sadece sesi kısıp açıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TickTok 4 yıl
Mükemmel bir şey.Telefon ekranını televizyona yansıtıp bununla oynayabiliriz demek bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar Merhaba benim telefonu galaxy S4 ipega PG 9025 gameplay ile MP4 oyununda konsolu sağlayıcı ile nişan alamıyorum. Nasıl çözerim. Tesekkurler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdogan3333 4 yıl
merhaba

bende ipega var. pc ye bağladım. ama bir türlü pc de oyun onarken devreye sokamadım. cihaz bağlı ama oyun oynanmıyor ipega ile. hangi ayarı yapmam lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Merhabalar
Benim telefonum S4 bende ipega pg 9025 var.Bir çok oyunda çalışıyor. Ama MC 4 de oyun kolunun sağ joystick nisan alma aktif değil. Diğer tüm kollar ve tuşlar çalıyor. Yardımcı olmanızı rica ederim.
Teşekkürler. ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdogan3333 5 yıl
Ben aldım ama bi türlü bağlantı kuramadım. Program mı kurmak gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 6 yıl
Nexus 4 ile tadından yenmez =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smile75 6 yıl
Acaba bu konsol iPad'de de geçer mi.? Bir farklılık olmaz gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
galaxy s3 kullanmak cok guzel olur.. acıklama sayfasında dead trıger yok.. eger desteklıyorsa sırf bu oyun ıcın alacam :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saiki 6 yıl
Şöyle online pad destekli bi sağlam oyun yapsalarda gamepadlerle kapışsak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VR_27 6 yıl
Bugün Dx.com da görmüştüm 42 lira, kargo dahil. Desteklediği oyunlar önemli burada. Bir Mod. Combat, Nova, Fifa gibi oyunlarda kullanılamayacaksa pek bir esprisi olmayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coolcicada 6 yıl
dealextreme de var.. paypalle de ödeme yapabiliyorsun kargo dahil 23,80 $
dx.com/...

yalnız çoğu oyunla ve cihazla uyumlu olmadığına dair yorumlar var.. mesela Galaxy S3 de GTA: Vice City sorunluymuşş..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DewMac 6 yıl
Fiyatı çok uygunda acaba desteklediği oyun miktarı ne kadar? Bununla ilgili bir bilgi var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6370 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı" 1.8 Gigapiksel Kamera, GTA5 yeni detaylar ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim