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Akıllı telefonunuzu fotoğraf makinesine dönüştürün

6 yıl
1,7b
1
26
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter üzerinde oluşturulan ve Lee Harris tarafından geliştirilen Snappgrip, akıllı telefonları fotoğraf makinelerine bir adım daha yaklaştırıyor.
Snappgrip akıllı cep telefonları için geliştirilmiş bir tutma ve kılıf aparatı. Telefonların arkasına kılıf şeklinde takılan cihaz sayesinde cep telefonlarında, fotoğraf makinelerinin tutuş ve kullanım rahatlığı sağlanmış oluyor. Snappgirp, akıll telefonlara Bluetooth teknolojisi ile bağlanıyor ve iOS/Android sürümü olan yazılım sayesinde kullanıcılara aşağıdaki özellikleri sağlıyor;
- Deklanşör (Fotoğraf makinelerinde olduğu gibi yarım basınca netleme, tam basınca fotoğraf çekme özelliği)
- Çekim modları (Portre, Manzara, Flaş ve Video)
- Zoom (Yakınlaştırma ve uzaklaştırma)
- Tripod yuvası
- Mikro USB çıkışı
Snappgrip'in teknik özelliklerine bakarsak;
- iPhone 4, iPhone 5 ve Samsung Galaxy S3 ile çalışabilme
- 3 Farklı renk seçeneği
- Cihaz ile uygulama Bluetooth ile haberleşiyor
- Mikro USB şarj ile 60 saat bekleme süresi
- İstenildiği taktirde Snappgrip sadece kılıf olarak kullanılabiliyor
Lee Harris projesine başlarken koyduğu $28.000 hedefini $31.200 seviyesine 354 bağış ile taşıyarak projeyi başarılı bir şekilde tamamlamış durumda. Cihaz mart ayında $99 fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ürünün gerçekte nasıl işlediğini ise aşağıdaki video yardımıyla görebilirsiniz. 


http://www.kickstarter.com/projects/859748664/snappgrip-full-control-of-your-phones-camera-with Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ganeja 6 yıl
millet sıkıntıdan ne yapacağını şaşırdı..
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clopin 6 yıl
Ses tuslari zaten bu gorevi tamamliyor okuz gibi alete ne gerek var
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turhanlı35 6 yıl
gereksiz masraf..
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FERFEROS 6 yıl
Çok gereksiz bir alet olmuş.
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Saiki 6 yıl
cihazın performansından çok, ülkemizde bunu " hegehe abüü bah benüm agıllı dilifonum senin foto maginana 10 basaaar " hayaliyle alıp ilk kullanan salağı merak ediyorum .
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kimone 6 yıl
Ne uyanık firmalar var ekrana dokunup fotoğraf çekeceğinize deklanşöre basıp çekiyorsunuz ve bedeli sadece 99 $
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DaRKFoRCeS 6 yıl
deklanşör butonu olsa her telefonda güzel olur.bu cihazın gereksiz olduğu kanısındayım.hani oyun konsolu olsa anlarım.en azından bir yerde zaman geçirmeye yarar.bunun yerine deklanşör tuşu olsa hem yer kaplamaz hemde resim çekerken zorluk olmaz.oyun ve kamerada fiziksel tuşların yerini dokunmatik tutmuyor.
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_Maxy_ 6 yıl
Lüzumsuzlukta son nokta. Deklanşör ile fotoğraf makinesine dönüşen telefonu da ilk defa duyuyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Gösteriş meraklılarından para kazanma çabaları vol.2341
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Nerevarine 6 yıl
Onu bırakın da konsol gelsin!!!!1111
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Dark Shade 6 yıl
hayatımda bu kadar gereksiz bir icat görmedim. kim telefona deklanşör takmak ister ki? ne gerek var.
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Miyamoto Musashi 6 yıl
Hayatımda gördüğüm gereksiz icatlar top 50 listeme girer...
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stalker(1979) 6 yıl
O Meşhur Kel Adam ;)
Kılıfında özel bir lens var mı yoksa telefonun kendi lensini mi kullanıyoruz ? Eğer telin kendi lensini kullanıyorsak bence hiç gereği yok hemde 99$.

arkadaş doğru söylemiş keşke değiştirilebilir büyük lens ile gelse imiş.
örneğin Samsung galaxy camera'nın ekranı çıkarıldığında telefon olan bir konsepti olsaydı super olurdu
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drzeke 6 yıl
bu alet nasıl çalışacak anlamış değilim. benm telefonun ekranına dokununca focus yapıyo. istediğim yere odaklayabiliyorum bu aletle nasıl olacak ? ayrıca yine fotograf çekerken ekrana dokunup çekiyoruz fotografı bu aparatla nasıl olacak yarım basmayla odak tam basmayla fotograf çekimi ?
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fbkaya 6 yıl
fiyatı pahalı
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El Sonidito 6 yıl
Kılıfında özel bir lens var mı yoksa telefonun kendi lensini mi kullanıyoruz ? Eğer telin kendi lensini kullanıyorsak bence hiç gereği yok hemde 99$.
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