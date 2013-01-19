Akıllı telefonunuzu fotoğraf makinesine dönüştürün





Kickstarter üzerinde oluşturulan ve Lee Harris tarafından geliştirilen Snappgrip, akıllı telefonları fotoğraf makinelerine bir adım daha yaklaştırıyor.

Snappgrip akıllı cep telefonları için geliştirilmiş bir tutma ve kılıf aparatı. Telefonların arkasına kılıf şeklinde takılan cihaz sayesinde cep telefonlarında, fotoğraf makinelerinin tutuş ve kullanım rahatlığı sağlanmış oluyor. Snappgirp, akıll telefonlara Bluetooth teknolojisi ile bağlanıyor ve iOS/Android sürümü olan yazılım sayesinde kullanıcılara aşağıdaki özellikleri sağlıyor;

- Deklanşör (Fotoğraf makinelerinde olduğu gibi yarım basınca netleme, tam basınca fotoğraf çekme özelliği)

- Çekim modları (Portre, Manzara, Flaş ve Video)

- Zoom (Yakınlaştırma ve uzaklaştırma)

- Tripod yuvası

- Mikro USB çıkışı

Snappgrip'in teknik özelliklerine bakarsak;

- iPhone 4, iPhone 5 ve Samsung Galaxy S3 ile çalışabilme

- 3 Farklı renk seçeneği

- Cihaz ile uygulama Bluetooth ile haberleşiyor

- Mikro USB şarj ile 60 saat bekleme süresi

- İstenildiği taktirde Snappgrip sadece kılıf olarak kullanılabiliyor

Lee Harris projesine başlarken koyduğu $28.000 hedefini $31.200 seviyesine 354 bağış ile taşıyarak projeyi başarılı bir şekilde tamamlamış durumda. Cihaz mart ayında $99 fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ürünün gerçekte nasıl işlediğini ise aşağıdaki video yardımıyla görebilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/859748664/snappgrip-full-control-of-your-phones-camera-with