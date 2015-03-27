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Akkuyu Nükleer Enerji

4 yıl
39,6b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Advertorial
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AKKUYU NÜKLEER
AKKUYU NÜKLEER - 
GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN YENİ ENERJİSİ AKKUYU NÜKLEER  
Türkiye, tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştiriyor, enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtuluyor. Binlerce kişilik istihdam sağlanıyor, ekonomi daha da güçleniyor.  
Çevreye dostu olan Akkuyu Nükleer doğal kaynakları da tüketmiyor. Uzman bilgi ve ileri teknoloji ile inşa ediliyor. Atılan her adım Rosatom tecrübesi ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı güvencesiyle hayata geçiyor.  
Kendi enerjimizi artık kendimiz üretiyoruz…  
Bu gurur Türkiye’nin, bu yatırım hepimizin!  
Güçlü Türkiye’nin Yeni Enerjisi  
Akkuyu Nükleer  
akkuyuu
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Gerçekten sonunda nükleer santral açmaları sevindirici haber fakat ona ramen geç kalkındığını düşünüyorum .
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DH Misafiri 3 yıl
Maden ocağı işlettiremeyen gerekli önlemleri almayan bir devlet nasıl olacakmışta nükleer santral kurduracakmış. Rusya ve Japonya gibi ülkelerde bile bir takım kötü hadiseler yaşanmış ihmalkarlıklarından ötürü, ki bu ülkeler yıllardır bu işin içinde ona rağmen yeterince tedbir alamamışlar, siz kıçı kırık halinizle bu işe kalkışıyorsunuz. Buna karşı çıkanlara da vatan haini diyerek kötü sıfatlarla fişlemeye uğraşıyorsunuz. Hükümetin olmayan beyin gücü ortada, devletin ve ona oy verenlerinde.
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Das Boot 4 yıl
Evet 21. Yüzyıl dünyasında koca bir ülkenin elektriği kesiliyor. Daha elektrik dağıtımını beceremeyen ülkeye sizler nükleeri savunuyorsunuz. Madenlerdeki iş kazalarina değinmiyorum bile. Bravo size. Ne doğa sevginiz var, ne azıcık iktisadi bilginiz var ne de bu bu tür sosyal olaylari algılayabilecek beyniniz var. Bu konuya son yorumum.
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Ray Kurzweil 4 yıl
Yenilenebilir ve doğal enerji kaynakları varken bu tür tehlikeli ve sonunda çok büyük yıkımlar getirebilecek yollara en son çare ile başvurulması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Türkiye' nin enerji alanında dışa bağımlılığından kurtulması için 1 nükleer enerji santrali değil tam 3 adet santral gerekiyor. Son olarak, dışa bağımlılık sadece santral açmak ile bitmiyor aynı zaman da güçlü bir irade ve duruş sergilemekte gerekiyor. Her türlü ihmalin yaşandığı ve üzerinde türlü türlü oyunların oynandığı güzel ülkemde bu nükleer santralin kurulması yalnızca saatli bomba etkisi yaratır, götürdükleri getirisinden çok daha fazla olur. @gun
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modifci 4 yıl
Santrale karsi degilim ama haber baya bir penguen kokuyor.
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olağan_şüpheli 4 yıl
cnn i açın

cnn i açın

cnn i açın

cnn i açın
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nslookup 4 yıl
Adamlar gemilerini nukleer enerjiyle calisicak ve 40 yil hic yakit yuklemesi yapmadan yol alabilecek sekilde tasarlamis kullaniyor bazilari hala karada yapilacak ve gercekten ihtiyac duyulan bir sisteme karsi cikiyor. Herseye muhalefet boyle bisey iste akp doneminde yapildiya iyi bir sey olmasi mumkun degil kesin gereksiz biseydir. Allah askina cikarin su at gozluklerini cok iyi hatirliyorum metrobus yapildiginda ne ise yariycak bu ne gereksiz falan demislerdi simdi hali ortada ayni sekil marmaray iste tuplerden biri yanlis monte edilmis riskliymis binmeyelim arkadaslar diyenlerle doluydu. Ulkenin gelismemesi icin elinden geleni yapanlar var uyutulmus ve sadece karsi cikmaya programlanmis gibiler.
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Das Boot 4 yıl
Millet çıldırmış ya. Yorumlara bak. Sanki herifler bize nükleer enerji teknolojisini satıyor. La olum aynı konsolosluk yapar gibi toprak adamların mülkü olacak. Adam oraya nükleeri dikecek, ardından bize enerji satacak. Bunun gelişmeyle bi alakası yok. Adamlar teknolojiyi satmıyor sana hizmeti satıyor. Şunu o kafanıza sokun. 15 yıl sonra bize devrettiklerinde de artık ne kadar verimli olur ne kadar ihtiyacı karşılar bilinmez. Azıcık objektif olan çevreci enerji kaynakları ile ne kadar kapasitede güç üretileceğini araştırarak görür. Şimdi buradan anlatmayacağım.
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TheWhiteGandalf 4 yıl
Daha nicelerine inşallah
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TeknoBus 4 yıl
Dışa dahada bağımlı olacağız ve ruslardan para karşılığında elektrik alacağız santrali bizim sananlar bi anlaşma şartlarını okuyun hey gidi heeey ülkeyi parsel parsel satıp dahada dışa bağımlı oluyoruz
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erso81 4 yıl
Herşeyi özelleştirip devletin yükünü azaltıp ekonomiyi düzelttiğini söylecek olan hükümete güvenerek bu işe girişip,daha sonra para sahiplerinin karlarından kesinti yapıp gerekli önlemleri es geçmeyeceğini ummakta yersiz,mantıksız,bi nevi hainliktir.
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DeadlyDazz 4 yıl
Turkiyedeki son sistem (ki bazilari degil diyor buna itirazim yok ama kanit isterim )
Nukleer yapilirsa is guvenligi dedigimiz yasalari gozden gecirmeliyiz
Bakin gunes enerjisi istemek en buyuk aptalliklardan biridir (isteyen alinsin ) termo couplenin biraz farkli hali kullanilir ki verim %15 i aşmaz (cok verimsiz ama nuke nin verimi %80 ustudur (mekanik olarak buhar trübinlerinden dolayi)

Amerikada enerji bolumleri vardir sayilari 30 u askin ve ve bu lablarda dunyanin her bir yerinden gelmis 10.000 den fazla bilim adami vardir. Ve arastirdiklari nuk. Enerjidir (en verimli enerji kaynagi oldugu icin )
Diger enerjiler hobi olarak arastirilir veya asistanlarin arastirma projesi (odevi ) olarak verilir (kaynak ; Ktü termodinamik profu Ahmet ünal in bizzat agzindan yazilmistir. Kendisi bu lab.larda calismistir.)(kendisine gidip sorabilirsiniz veya ktü ye mail atip mail adresini alabilirsiniz )


Ve dahasida Var

Neden who tarafindan canli bomba diye adlandirilan ermenistandaki rmkb (leningrad )tipi 1940 lardan kalmis nuk . Reaktore kimse tepki gostermiyor ustelik ardahan igdir gibi dogudaki yerlerimize oldukca yakin oldugu halde
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thestell 4 yıl
Bu santral kurtulursa kredi falan çekip bir şekilde amerikaya kaçacağım. Turkiyede 5 yıldan fazla dayanmaz. Aynı gün 3 kere deprem olduğunu bilirim, yapılacak ihmalleri söylemeye gerek yok, daha yapılan yollar bile güneş gelince çatlıyor.
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