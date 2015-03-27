Akkuyu Nükleer Enerji

AKKUYU NÜKLEER

AKKUYU NÜKLEER -

GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN YENİ ENERJİSİ AKKUYU NÜKLEER

Türkiye, tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştiriyor, enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtuluyor. Binlerce kişilik istihdam sağlanıyor, ekonomi daha da güçleniyor.

Çevreye dostu olan Akkuyu Nükleer doğal kaynakları da tüketmiyor. Uzman bilgi ve ileri teknoloji ile inşa ediliyor. Atılan her adım Rosatom tecrübesi ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı güvencesiyle hayata geçiyor.

Kendi enerjimizi artık kendimiz üretiyoruz…

Bu gurur Türkiye’nin, bu yatırım hepimizin!

Güçlü Türkiye’nin Yeni Enerjisi

Akkuyu Nükleer

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