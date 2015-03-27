Akkuyu Nükleer Enerji

Advertorial
AKKUYU NÜKLEER
AKKUYU NÜKLEER -
GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN YENİ ENERJİSİ AKKUYU NÜKLEER
Türkiye, tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştiriyor, enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtuluyor. Binlerce kişilik istihdam sağlanıyor, ekonomi daha da güçleniyor.
Çevreye dostu olan Akkuyu Nükleer doğal kaynakları da tüketmiyor. Uzman bilgi ve ileri teknoloji ile inşa ediliyor. Atılan her adım Rosatom tecrübesi ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı güvencesiyle hayata geçiyor.
Kendi enerjimizi artık kendimiz üretiyoruz…
Bu gurur Türkiye’nin, bu yatırım hepimizin!
Güçlü Türkiye’nin Yeni Enerjisi
Akkuyu Nükleer
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Nukleer yapilirsa is guvenligi dedigimiz yasalari gozden gecirmeliyiz
Bakin gunes enerjisi istemek en buyuk aptalliklardan biridir (isteyen alinsin ) termo couplenin biraz farkli hali kullanilir ki verim %15 i aşmaz (cok verimsiz ama nuke nin verimi %80 ustudur (mekanik olarak buhar trübinlerinden dolayi)
Amerikada enerji bolumleri vardir sayilari 30 u askin ve ve bu lablarda dunyanin her bir yerinden gelmis 10.000 den fazla bilim adami vardir. Ve arastirdiklari nuk. Enerjidir (en verimli enerji kaynagi oldugu icin )
Diger enerjiler hobi olarak arastirilir veya asistanlarin arastirma projesi (odevi ) olarak verilir (kaynak ; Ktü termodinamik profu Ahmet ünal in bizzat agzindan yazilmistir. Kendisi bu lab.larda calismistir.)(kendisine gidip sorabilirsiniz veya ktü ye mail atip mail adresini alabilirsiniz )
Ve dahasida Var
Neden who tarafindan canli bomba diye adlandirilan ermenistandaki rmkb (leningrad )tipi 1940 lardan kalmis nuk . Reaktore kimse tepki gostermiyor ustelik ardahan igdir gibi dogudaki yerlerimize oldukca yakin oldugu halde