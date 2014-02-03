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Alibaba.com ile E-Ticaret üzerine konuştuk

5 yıl
51,7b
1
Diğer
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik ticaret sitelerinden biri olan Alibaba.com'un Türkiye Genel Müdürü Cüneyt Erpolat  ile şirketin çalışma sistemi, platform olarak sunduğu özellikler ve  ülkemizdeki faaliyetleri ile hızla yaygınlaşan aliexpress.com'un resmi olarak ülkemize gelip gelmeyeceğini konuştuk. Merak edenler için Çin merkezli bir şirket olan Alibaba.com'un ismi nereden geliyor sorusunu da sorduk. :)
 

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dejavu 5 yıl en beğenilen
Erdi Bey ufak bir eleştiri yapmak istiyorum. Bu tarz ikili konuşmalarda kameraya karşı değil de konuğunuza karşı konuşursanız daha samimi olur diye düşünüyorum. Bi an konuk yerine koydum kendimi bana bakılmadan bana bir şeyler söyleniyor ve hoş durmuyor bence bu durum.

Video çok bilgilendirici olmuş emeğinize sağlık teşekkür ederim.
Erdi Bey ufak bir eleştiri yapmak istiyorum. Bu tarz ikili konuşmalarda kameraya karşı değil de konuğunuza karşı konuşursanız daha samimi olur diye düşünüyorum...
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3 Yanıt Yanıtla +77
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PSO J318.5-22 5 yıl
Biz de kırk haramileri açalım rakip olarak :(
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VirtualWorld 5 yıl
Bu siteyi ilk ziyaret ettiğimden bu yana merak etmişimdir alibaba ismini :)
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frislusw 5 yıl
ali baba her gece aç yattı...
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thelord03 5 yıl
para birimini bildiğimiz bir biçimde yapsalar ? YR nedir ya.. $ yada € şeklinde yapsalarda bizde bilsek adam gibi fiyatlarını.
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adamogretmen 5 yıl
Mesela aliexpress'ten gelen ürün yanlış geldi yada beğenmedik nasıl geri göndericez ? Var mı bilgisi olan
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qwerk 5 yıl
Kareli de kameranın içine girecek elinden gelse bu kadar kasmaya gerek var mı ? Konuklar için başka partner olsa daha keyifli olacak gibi.
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fortunasuper 5 yıl
Özetle hayal tacirliği yapılıyor,çünkü ürünler gümrüğe takılıyor,madur olunuyor.
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TeufeL-07 5 yıl
Arkadaşlar videoyu izleyemiyorum.
Rica etsem birisi mesajımı alıntılayarak ali baba isminin nereden geldiğini söyleyebilirmi ?
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DH Misafiri 5 yıl
çok güzel anlattı gerçekten ülkemizde dürüst ve güvenilir sanal alışveriş artık yapılıyor olması gerekiyor ama maalesef bizde samsung s4 alıyor adam içinden salatalık çıkıyor :)
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alito 5 yıl
Cüneyt bey hiç bir soruyu kaynatmadı, araya başka bir detay girse bile asıl soruya tekrar dönüş yapabildi. Bence bu, yöneticilerde olması gereken bir özellik. Taktir ettim.
Önemli bir konuydu. Alibaba.com'un güvenlik konusundaki durumunu merak ediyordum, detaylı bir şekilde öğrenmiş oldum. Teşekkürler.
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mericx 5 yıl
bence biraz reklam kokuyor.
Türkiyede faal olmayaün bir firmanın Türkiye Genel müdürü ne iş yapar onuda anlamış değilim ?
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hakanalgac 5 yıl mericx
ben tüm mesajlarımı hem siteden hem mail adresimden gönderdim....

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CarpeDieM-TR- 5 yıl
dispute order'larda para iadesini hızlandırmalılar 2 ayda yatıyor paralar geri.
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