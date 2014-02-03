Alibaba.com ile E-Ticaret üzerine konuştuk

Dünyanın en büyük elektronik ticaret sitelerinden biri olan Alibaba.com'un Türkiye Genel Müdürü Cüneyt Erpolat ile şirketin çalışma sistemi, platform olarak sunduğu özellikler ve ülkemizdeki faaliyetleri ile hızla yaygınlaşan aliexpress.com'un resmi olarak ülkemize gelip gelmeyeceğini konuştuk. Merak edenler için Çin merkezli bir şirket olan Alibaba.com'un ismi nereden geliyor sorusunu da sorduk. :)

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