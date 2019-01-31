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All-Star ekibini kurduk | Jahrein, Enis, PintiPanda... ile konuştuk

3 ay
8,6b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Multiplayer tarafından düzenlenen Chapter etkinliğine katıldık ve oyun dünyasının yıldız isimlerinden Jahrein, Enis, PintiPanda, Eastern Games ve Duygu Köseoğlu gibi isimlerle etkinliği konuştuk.
Multiplayer tarafından düzennlenen Chapter etkinliğinde oyun dünyasının yıldız isimleriyle konuştuk. Jahrein, Enis, PintiPanda, Easter Gamers, Murat Sönmez ve Duygu Köseoğlu gibi isimlerle etkinlikte bir araya geldik. 

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leocorte 3 ay en beğenilen
Bu videoda Erdi Bey'i görünce çok şaşırdım. Galiba meslek aşkından "çiğ tavuk yenir" mottosu ile gitmiş gibi (=
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pUnduli 3 ay
Başta pinti panda olmak üzere oyun oynatıp millete izleten fuzulları geçte, aralarında bir tek Enis Kirazoğlu'nun oyun tarihi ile ilgili videoları ilgimi çekiyor onun da kasıtlı yapmıyorsa İngilizce telaffuz yerlerde sürünüyor.
Başta pinti panda olmak üzere oyun oynatıp millete izleten fuzulları geçte, aralarında bir tek Enis Kirazoğlu'nun oyun tarihi ile ilgili videoları ilgimi çekiy...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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al-ozaria 3 ay pUnduli
Katılıyorum, all starmış
; ek olarak birde bu videonun Erdi Bey'den gelmesi şaşırttı.
Benzerinin devamının gelmemesi temennisi ile.
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Kraaz 3 ay
Yaşlandığımı anladım, kim oldukların bile bilmiyorum.
Twitch filandan yayın yapiyorlarsa, yabancı yayıncıları tercih edin. Yabancı diliniz gelişir. Gerçi onların arasında gereksiz bir ton adam var ama. Kaliteli adam kendini belli ediyor.
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qoqoCAN 3 ay
içlerindne sadece enisi tanıyorum... diğerleri kim la
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AnadoluEfes 3 ay
Duygu köseoğlu neden pubg turnuvası yok demiş bunu diyenin pubg oyun videosu: youtu.be/...
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JESKO 3 ay
Gereksiz takımı.
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cronus75 3 ay
Klasik pazarlamacı hatun "partnerler" "deneyimleme" "çok sevindirici"...Şirketler bu tiplerden kurtulmalı artık...
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wolwes 3 ay
Bu aralar Erdi'ye çok üzülüyorum keşke AMD,İntel,Nvidia iyi kötü birşeyler çıkarsa da şu adam gidip tanıtabilse.
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leventdln 3 ay
Vay be 07:54 te Excalibur vardı pas geçtiniz baya ilginç
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leocorte 3 ay en beğenilen
Bu videoda Erdi Bey'i görünce çok şaşırdım. Galiba meslek aşkından "çiğ tavuk yenir" mottosu ile gitmiş gibi (=
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pUnduli 3 ay
Başta pinti panda olmak üzere oyun oynatıp millete izleten fuzulları geçte, aralarında bir tek Enis Kirazoğlu'nun oyun tarihi ile ilgili videoları ilgimi çekiyor onun da kasıtlı yapmıyorsa İngilizce telaffuz yerlerde sürünüyor.
1 Yanıt Yanıtla +12
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al-ozaria 3 ay pUnduli
Katılıyorum, all starmış
; ek olarak birde bu videonun Erdi Bey'den gelmesi şaşırttı.
Benzerinin devamının gelmemesi temennisi ile.
1 Yanıt Yanıtla +12
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mokinto 3 ay
Ne kadar güzel bir videoydu ya.
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