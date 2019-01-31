All-Star ekibini kurduk | Jahrein, Enis, PintiPanda... ile konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Multiplayer tarafından düzenlenen Chapter etkinliğine katıldık ve oyun dünyasının yıldız isimlerinden Jahrein, Enis, PintiPanda, Eastern Games ve Duygu Köseoğlu gibi isimlerle etkinliği konuştuk.
Multiplayer tarafından düzennlenen Chapter etkinliğinde oyun dünyasının yıldız isimleriyle konuştuk. Jahrein, Enis, PintiPanda, Easter Gamers, Murat Sönmez ve Duygu Köseoğlu gibi isimlerle etkinlikte bir araya geldik.
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