All-Star ekibini kurduk | Jahrein, Enis, PintiPanda... ile konuştuk

Multiplayer tarafından düzenlenen Chapter etkinliğine katıldık ve oyun dünyasının yıldız isimlerinden Jahrein, Enis, PintiPanda, Eastern Games ve Duygu Köseoğlu gibi isimlerle etkinliği konuştuk.

Multiplayer tarafından düzennlenen Chapter etkinliğinde oyun dünyasının yıldız isimleriyle konuştuk. Jahrein, Enis, PintiPanda, Easter Gamers, Murat Sönmez ve Duygu Köseoğlu gibi isimlerle etkinlikte bir araya geldik.