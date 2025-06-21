Çin, lityum ve hidrojenle çalışan taşınabilir nötron “silahı” geliştirdi

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Tam Boyutta Gör Çinli bilim insanları, hidrojen ve lityum arasında kontrollü nükleer füzyon gerçekleştiren taşınabilir bir nötron kaynağı geliştirdi. Sadece 10 watt'lık enerjiyle çalışan bu cihaz, saniyede 10 milyar hızlı nötron üretebiliyor. Yapısı bir yangın tüpü kadar olan bu sistem, nükleer füzyon teknolojilerinde minyatürleşmenin önünü açıyor.

İlgili proje, Çin’in kuzeybatısındaki savunma sanayi merkezlerinden biri olan Xi’an Modern Kontrol Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütüldü ve 11 Haziran’da High Power Laser and Particle Beams adlı hakemli dergide yayımlandı. Çalışmanın arkasında, Çin’in en büyük savunma yüklenicisi Norinco'nun iştiraki olan North Development Investment bulunuyor.

“Atomik el feneri”

Bu nötron kaynağı, elektriksel yükü olmayan nötron parçacıklarını yoğun ve yönlendirilmiş bir hüzme şeklinde gönderiyor. Her nötron, 3 milyon elektron volt enerji taşıyor; bu değer, atom bombasında yayılan nötron parçacıklarının enerjisiyle kıyaslanabilir düzeyde.

Nötronlar, yapıların içinden geçerek gizli patlayıcıları, nükleer materyalleri ve mikroskobik yapısal kusurları tespit etmekte kullanılıyor. Cihaz, kanserli tümörlerin yok edilmesi, virüs yapılarının incelenmesi gibi bilimsel ve endüstriyel alanlarda da kullanılma potansiyeli taşıyor.

Tam Boyutta Gör Klasik nükleer füzyon sistemleri, büyük hızlandırıcılara ya da manyetik alan düzeneklerine ihtiyaç duyar. Bu yeni cihazda ise yalnızca sıradan hidrojen ve lityum kullanılıyor. Dolayısıyla değerli izotoplar (örneğin döteryum) gerekmiyor.

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Sistem, piezoelektrik seramiklerle mekanik darbe sonucu elektrik üreterek çalışıyor. Üretilen enerji, çay bardağı büyüklüğünde küçük bir reaktörde dönen bir elektromanyetik kafes oluşturuyor. Protonlar burada hızlandırılarak lityum katoda çarpıyor ve nükleer reaksiyonlar gerçekleşiyor. En kritik yenilik, “polarize rezonans” adı verilen teknik. Bu yöntem, füzyon gerçekleşme olasılığını geleneksel yöntemlere kıyasla bir milyon kat artırıyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar cihazın laboratuvar ortamında yarım saat kesintisiz çalışarak stabilite testini geçtiğinin de altını çiziyor. Sistemin, dış güç kaynağı gerektirmemesi, elektronik olarak kontrol edilebiliyor ve tekrarlanabilir şekilde çalışıyor olmasına dikkat çekilirken düşük maliyete de vurgu yapılıyor.

Askeri teknolojiye göz kırpıyor

Araştırmacılar, cihazın doğrudan silah olarak kullanılmadığını ve askeri terminolojiden kaçındıklarını belirtiyor. Ancak taşınabilirliği ve enerji verimliliği sayesinde bu tür sistemlerin gelecekte yönlendirilmiş nötron silahları gibi uygulamalarda kullanılabileceği değerlendiriliyor. Soğuk Savaş döneminde geliştirilen “temiz” nötron bombaları, insanları öldürüp altyapıyı sağlam bırakmayı hedefliyordu. Nötron bombalarının kullandığı fiziksel ilkelere benzer şekilde çalışsa da, bu cihaz henüz askeri amaçla tanımlanmıyor ya da kullanılmıyor.

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