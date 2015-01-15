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Allwinner yeni Cortex-A53 yongasetini 5$'dan satacak

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Allwinner yeni Cortex-A53 yongasetini 5$'dan satacak

Çin'in önemli yongaseti tasarımcıları arasında yer alan AllWinner, en yüksek enerji tasarrufuna sahip olan 64-bitlik tablet işlemcisi sloganıyla Allwinner A64 yongasetini duyurdu.

4 Adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan Allwinner A64, donanımsal olarak H.265/H.264 video çözüm standartlarını destekliyor ve HDMI ile 4K ekranlara görüntü aktarımına imkan tanıyor. Farklı DDR bellek modülü çeşitlerine destek veren yongaseti daha iyi girdi çıktı performansı için eMMC 5.0 standardına da destek sunuyor. 

Yongaseti firmanın patentlediği daha canlı ve daha iyi görüntüler sağlayan SmartColor teknolojisini de destekliyor. Ayrıca ARM'ın Trusted Firmware güvenlik mimarisi de unutulmamış. 

Allwinner A64 ayrıca ilk Android 5.0 desteği sunan Çinli yongaseti olma ünvanına da sahip oldu. Allwinner 64 yongasetinin hayat verdiği tablet modelleri bu sayede Android 5.0 güncellemesini alabilecek. 

Yongasetinin en önemli tarafı 5$ civarındaki maliyeti. Allwinner hem enerji tasarruflu hem de önemli özelliklere sahip bir yongasetini çok ucuza mal ederek ilgi çekmeyi planlıyor. Yongaseti ile ilgili detaylar önümüzdeki haftalarda netleşecek.  

http://www.allwinnertech.com/plus/view.php?aid=527 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
5$'a bana satarlar mı acaba? Tablet yapıp para kırmak istiyorum
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*siteci* 4 yıl
O 5$ için kaç işçi daha ölecek bakalım
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TEKİN 1881 4 yıl
Ucuz etin yahnisi kötü olurmuş.
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dreamblue35 4 yıl TEKİN 1881
o deyim "ucuz etin yahnisi kara olur" olması lazım hocam
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emre1393 4 yıl
Allwinner işlemcili cihazlar ucuz cin üretimleri olduklari için hem donanım kalitesi hem de yazılım işçiliği çok kotu oluyor, yine bu şekilde olacaktır gelecek cihazlar
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FührerGabeN 4 yıl
Mesele yonganın ucuz olması değil. Mesele yazılım desteği. Ancak Qualcomm ve Intel iyi yazılım desteği sunabiliyorlar.
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Allons-y 4 yıl
Yeni android sticklerde görürüz umarım hızlıca.
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umut_baris 4 yıl
Silisyum bolluğu bu olsa gerek.

Adamlar hem yarı iletken üretip hem de ucuza satıyorlar.

Gerçi satış yaptı mı toptan satıyorlar ama.

Allwinner genelde kötü olarak anılıyor sanırım ama iş görecek seviyede de ürünleri var.
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Fenomenon 4 yıl
Allwinner pişmanlıktır
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Neyinkafasi 4 yıl
Allwinner cihaz hiç tavsiye etmem.belki düzelmistir ama pek stabil olmayan bir cihazını kullanmıştım.cihazdanda olabilir tabi iki ama bilemiyorum.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
İntelde ucuz idi firmalar inteli kullanmaya devam edecektir
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