Allwinner yeni Cortex-A53 yongasetini 5$'dan satacak





Çin'in önemli yongaseti tasarımcıları arasında yer alan AllWinner, en yüksek enerji tasarrufuna sahip olan 64-bitlik tablet işlemcisi sloganıyla Allwinner A64 yongasetini duyurdu.





4 Adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan Allwinner A64, donanımsal olarak H.265/H.264 video çözüm standartlarını destekliyor ve HDMI ile 4K ekranlara görüntü aktarımına imkan tanıyor. Farklı DDR bellek modülü çeşitlerine destek veren yongaseti daha iyi girdi çıktı performansı için eMMC 5.0 standardına da destek sunuyor.





Yongaseti firmanın patentlediği daha canlı ve daha iyi görüntüler sağlayan SmartColor teknolojisini de destekliyor. Ayrıca ARM'ın Trusted Firmware güvenlik mimarisi de unutulmamış.





Allwinner A64 ayrıca ilk Android 5.0 desteği sunan Çinli yongaseti olma ünvanına da sahip oldu. Allwinner 64 yongasetinin hayat verdiği tablet modelleri bu sayede Android 5.0 güncellemesini alabilecek.





Yongasetinin en önemli tarafı 5$ civarındaki maliyeti. Allwinner hem enerji tasarruflu hem de önemli özelliklere sahip bir yongasetini çok ucuza mal ederek ilgi çekmeyi planlıyor. Yongaseti ile ilgili detaylar önümüzdeki haftalarda netleşecek.

http://www.allwinnertech.com/plus/view.php?aid=527