Solana ekosisteminin bekleyişi sona erdi, ETF işlemleri başlıyor

Solana ETF başvurusu onaylandı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Rex Shares ile Osprey Funds ortaklığındaki ilk Solana birikim borsa yatırım fonunu (ETF) onayladı. Bu başvurunun farkı ise yatırımcıların artık doğrudan SOL varlığı üzerinden birikim ödülleri de kazanabilecek olması.
Onay haberinin duyulmasının hemen ardından Solana tokeni, güne yaklaşık %5 artışla başlarken, gün sonuna doğru kazançlar %2–3 civarında dengelendi. Bir haftalık yükseliş ise yüzde 11 seviyelerinde gerçekleşti. SOL ETF işlemlerinin 2 Temmuz 2025 itibariyle onaylı borsalarda başlayacağı belirtildi.