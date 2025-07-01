Solana ekosisteminin bekleyişi sona erdi, ETF işlemleri başlıyor

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Tam Boyutta Gör Geçen yıldan bu yana kurumsallaşmak isteyen kripto para piyasasının borsa yatırım fonu olarak da adlandırılan ETF hamleleri büyüyerek devam ediyor. Bu yıl Solana ekosistemi de ETF evresine geçiş yapıyor.

Solana ETF başvurusu onaylandı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Rex Shares ile Osprey Funds ortaklığındaki ilk Solana birikim borsa yatırım fonunu (ETF) onayladı. Bu başvurunun farkı ise yatırımcıların artık doğrudan SOL varlığı üzerinden birikim ödülleri de kazanabilecek olması.

Kripto para düzenlemesi yayınlandı 2 gün önce eklendi

Onay haberinin duyulmasının hemen ardından Solana tokeni, güne yaklaşık %5 artışla başlarken, gün sonuna doğru kazançlar %2–3 civarında dengelendi. Bir haftalık yükseliş ise yüzde 11 seviyelerinde gerçekleşti. SOL ETF işlemlerinin 2 Temmuz 2025 itibariyle onaylı borsalarda başlayacağı belirtildi.



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Solana ETF başvurusu onaylandıSolana ETF başvurusu onaylandı

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