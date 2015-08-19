Almanyanın yeni projesi 2030 yılında sesten daha hızlı ulaşım sunacak

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) eski bir planını yeniden canlandırarak sesten daha hızlı ulaşım için kolları sıvıyor. En erken testlerin 2030 yılında yapması beklenen SpaceLiner lakaplı uçak aslında roket destekli bir uzay aracı. Bu da 50 kişi kapasiteye sahip olacak uçağın Avrupa'dan Avusturalya'ya 90 dakikada gidebileceği anlamına geliyor. Günümüzde ülkemizden Avusturalya'ya ortalama 20 saatte uçulduğunu düşünürsek SpaceLiner bu konuda çok önemli bir ilerleme sunabilir.

Almanya'nın projesi de daha önce benzer konuda ortaya atılan projeler ile benzerlik gösteriyor. Uçağın önce roket yardımıyla havalanması öngörülürken belirli bir irtifa ve hıza ulaşıldığında roket parçası gövdeden ayrılacak ve uçuşa bu şekilde devam edilecek. Roket motorlarının da daha sonra yeniden kullanılabilir şekilde geri kazanılması da projenin hedefleri içerisinde.

Dünyadaki uçuşlara baktığımızda yalnızca %0.2'sinin kıtalar arası yapıldığı ancak bu oranın bile bir kaç yüz milyon yolcuya tekabül ettiği belirtiliyor. Bu durumda aslında hedef alınan kitle çok da az sayılmaz, ayrıca mesafelerin kısalması ve dünyanın globalleşmesiyle bu oran 2030 yılına kadar daha da artacaktır.

Bunun dışında projenin hayata geçmesi için yeniden kullanılabilir motorların 150-300 arasında kullanıma sahip olması gerekiyor. Eğer motorların yeniden kullanımı mümkün olmasaydı ve araç başına ortalama 11 motor kullanıldığını düşünürsek yılda 2000 motor üretilmesi gerekecekti. Ancak motorların yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanması üretim ihtiyacını yüzlerce kat azaltabilecek. 33 Milyar dolar bütçeye sahip projenin ilk testleri 2030 yılından sonra, ilk uçuşlar ise 2040 yılında başlayacak.

http://arstechnica.com/science/2015/08/german-space-researchers-reboot-effort-to-launch-hypersonic-space-plane/