Amazon Kindle Fire satışları 5 milyonu geçebilir

Kindle ile elektronik-kitap dünyasını domine eden Amazon, tablet bilgisayarı Kindle Fire ile bu alanda da hızlı bir yükseliş içerisine girmiş durumda. Amerika'da tüketim çılgınlığının yaşandığı "Kara Cuma"da Amazon'un açık ara en çok satan ürünü olan Kindle Fire için henüz resmi satış rakamları açıklanmış olmasa da, Amazon adına hacimli tablet üretimi yapan Quanta'nın şimdiye kadar 3-4 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirdiği üstelik Amazon'un siparişlerini arttırdığı ve yıl sona ermeden önce Kindle Fire satışlarının beş milyon barajını geçeceği bildirildi.

Amazon'un başarısında hiç şüphe yok ki en büyük pay takip edilen agresif fiyatlandırma stratejisinde. 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana ve çift çekirdekli OMAP4 işlemciye sahip olan Kindle Fire, 199$ seviyesinden sunuluyor. Android işletim sisteminin Amazon tarafından özelleştirilmiş bir sürümünü kullanan ve yine Amazon tarafından geliştirilen Silk internet tarayıcısına sahip olan Kindle Fire ile kullanıcılar, Amazon'un geniş elektronik kitap, film ve müzik mağazalarına hızlı erişim yapabiliyorlar. İşte bu nokta aynı zamanda Amazon'un cihaz stratejisindeki merkezi oluşturuyor zira Amazon, agresif fiyatlandırma ile cihaz satışını arttırarak asıl geliri içerik satışlarından elde etme hedefinde.