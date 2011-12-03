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Amazon Kindle Fire satışları 5 milyonu geçebilir

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kindle ile elektronik-kitap dünyasını domine eden Amazon, tablet bilgisayarı Kindle Fire ile bu alanda da hızlı bir yükseliş içerisine girmiş durumda. Amerika'da tüketim çılgınlığının yaşandığı "Kara Cuma"da Amazon'un açık ara en çok satan ürünü olan Kindle Fire için henüz resmi satış rakamları açıklanmış olmasa da, Amazon adına hacimli tablet üretimi yapan Quanta'nın şimdiye kadar 3-4 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirdiği üstelik Amazon'un siparişlerini arttırdığı ve yıl sona ermeden önce Kindle Fire satışlarının beş milyon barajını geçeceği bildirildi.
Amazon'un başarısında hiç şüphe yok ki en büyük pay takip edilen agresif fiyatlandırma stratejisinde. 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana ve çift çekirdekli OMAP4 işlemciye sahip olan Kindle Fire, 199$ seviyesinden sunuluyor. Android işletim sisteminin Amazon tarafından özelleştirilmiş bir sürümünü kullanan ve yine Amazon tarafından geliştirilen Silk internet tarayıcısına sahip olan Kindle Fire ile kullanıcılar, Amazon'un geniş elektronik kitap, film ve müzik mağazalarına hızlı erişim yapabiliyorlar. İşte bu nokta aynı zamanda Amazon'un cihaz stratejisindeki merkezi oluşturuyor zira Amazon, agresif fiyatlandırma ile cihaz satışını arttırarak asıl geliri içerik satışlarından elde etme hedefinde.

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siyahtemas 7 yıl
Onaylanmış, yasal türkçe e-kitap satışı varmı ki Türkiyede?
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cagataykoroglu 7 yıl siyahtemas
siyahtemas

Onaylanmış, yasal türkçe e-kitap satışı varmı ki Türkiyede?

idefix.com/...

amazon için sorduysan yok diye biliyorum.
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haymatloshan 7 yıl
Bence abartmadın,o fiyata gelse kapış kapış gider.Pek beğenmediğim halde o fiyata alırım zira benim için kitap okumak,internete girmek,sunu hazırlama özelliği olsun yeter.Çoğu kişi o fiyatı görünce alacaktır,piyasanın kötülerinden diyemeyiz özellikleri
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ruhsuzadam 7 yıl
bu fiyatlarla türkiyeye gelse sadece türkiyede bile bu kadar star
(dipçik: abarttım evet)
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burakesan 7 yıl
OMAP4 tegra 2 nin bile gerisinde .... Nasıl ipad 2'ye yakın bir performansı oluyor anlamadım açıkçası çağatay bey (Dikkat dikkat apple fanboyu felan değilim tegra 2 kullanıyorum :)
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napolyon94 7 yıl burakesan
burakesan
OMAP4 tegra 2 nin bile gerisinde .... Nasıl ipad 2'ye yakın bir performansı oluyor anlamadım açıkçası çağatay bey (Dikkat dikkat apple fanboyu felan değilim tegra 2 kullanıyorum :)

Biri overclocklu sgx540 biri dandik geforce ulv ? Sgx540 oc daha ustundur ? Ulv geforce adreno 205 ayari guctedir ipad 2 den biraz geri diyen arkadas da iyi ucmus ipad 2 ikiye katlar gpuda sgx543mp siyle
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cagataykoroglu 7 yıl
GPU tetslerinde ipad2 den biraz geri olduğunu görmüştüm. Bu fiyata çok iyi cihaz.
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