Amerika'da Uber sürücüsü olmak | vLOG

Intel'in davetiyle gittiğim New York'ta teknoloji tutkunu bir takipçimizle tanıştım. Aslında her şey, Instagram hesabımda "elinde 512GB'lık Galaxy Note 9'u olan var mı, test etmek istiyorum" hikayesini Instagram'da paylaşmam ile başladı ve takipçimiz elindeki Amerika versiyonu Note 9'u test edebilmem için New York'ta havalimanına kadar gelip bizi alma nezaketini gösterdi. Peki orada nasıl Uber sürücüsü olunuyor, günlük ne kadar hasılat yapılıyor? Kısa sohbetimizde bunların üzerinden de geçtik. Umarım keyif alırsınız, teknoloji etkinlikleri dışında gittiğimiz yerlerde arada yaşadığımız bu tarz ilginç olayları, farklı sohbetleri daha fazla paylaşmamızı istiyorsanız, lütfen yorumlar kısmında bunu belirtmeyi ihmal etmeyin dostlar :)