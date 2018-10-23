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Amerika'da Uber sürücüsü olmak | vLOG

7 ay
14,3b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in davetiyle gittiğim New York'ta teknoloji tutkunu bir takipçimizle tanıştım. Orada Uber sürücülüğü yapan takipçimizle hem Uber sistemi hem de kullandığı telefon üzerine kısa bir sohbet yaptık.
Intel'in davetiyle gittiğim New York'ta teknoloji tutkunu bir takipçimizle tanıştım. Aslında her şey, Instagram hesabımda "elinde 512GB'lık Galaxy Note 9'u olan var mı, test etmek istiyorum" hikayesini Instagram'da paylaşmam ile başladı ve takipçimiz elindeki Amerika versiyonu Note 9'u test edebilmem için New York'ta havalimanına kadar gelip bizi alma nezaketini gösterdi. Peki orada nasıl Uber sürücüsü olunuyor, günlük ne kadar hasılat yapılıyor? Kısa sohbetimizde bunların üzerinden de geçtik. Umarım keyif alırsınız, teknoloji etkinlikleri dışında gittiğimiz yerlerde arada yaşadığımız bu tarz ilginç olayları, farklı sohbetleri daha fazla paylaşmamızı istiyorsanız, lütfen yorumlar kısmında bunu belirtmeyi ihmal etmeyin dostlar :)

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Guest-458B4BD66 7 ay en beğenilen
olay bundan ibarettir. bir yerde bir psikolog ihtiyacı varsa ikincisi ofis açamaz. ny überi new york ta nj uberi de new jersey de geçerli. sistem doğru demek ki. doğru yapılınca güzel şeyler ortaya çıkar. bizim osuruklu ve tekel olan taksicilerin yarısından fazlası hapçı esrar içen ve pis kokan insanlardan müteşekkil. yani her yeri yamuk. sistem eğitim şart bakın adam eğitimden geçiyorsun diyor über için bile.
olay bundan ibarettir. bir yerde bir psikolog ihtiyacı varsa ikincisi ofis açamaz. ny überi new york ta nj uberi de new jersey de geçerli. sistem doğru demek ki...
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Kakà 6 ay
''Amerikalılar kullandıkları ürünler çalışmaz hale gelene kadar onları değiştirme taraftarı değiller''
Önemli bir cümle
2 Yanıt Yanıtla +1
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El Prezidente 5 ay Kakà
htc one m7'yi 4 sene boyunca kullandıktan sonra pili geberince değiştirdim.
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El Prezidente 5 ay Kakà
htc one m7'yi 4 sene boyunca kullandıktan sonra pili geberince değiştirdim. ama evet bizim memlekette giysi değiştirmek gibi bu işler.
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alemburda34 6 ay
Koskoca Samsung Türkiye 1 telefonu tedarik edemiyorsa pes valla
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smart1978 6 ay
Exynos 8 GB RAM 512 UFS 2.1 li dahili depolama birimli Note9 u Samsung Turkiye gecici inceleme amacli dahi vermemesini cok yadirgadim. Sahsen birkac ay gecmesini klasik yazilimin oturmasi ufak tefek sorunlar olacaktir ki bunlarin duzeltilmesi adina ozellikle Turkiye den neden yok 8/512 GB modeli diye kendimce pek ustunde durmadim .
Bu vlog tan da anlasiliyorki ne Turkiye de ne de yabanci ulkelerdeki ozellikle Exynos lu 8 GB RAM li olani esasli kapsamli inceleyecek kiyaslayacak ( 6 GB RAM li olani ile ) esit sartlarda imkansizmis! Tesekkurler Samsung Turkiye ve diger ulkelerdeki Samsung yonetimine ...
Son gunecellemelerden sonra ozellikle kamera iyilestirmesi sonraki guncellemeleri de yapmis biri olarak Turkiye yazilimi yuklu daha once RAM kullanimi sanki cihaz 6 GB RAM li Note9 gibi davraniyordu ilk acilista birsey arka planda yuklu degilse RAM i en az 5 GB bosta diyor ki genelde ortalama 5.4-5 GB arasindadir ... Ama son guncellemeden sonra biraz daha fazla RAM kullaniyor anladigim kadariyla cihazin 8 GB RAM li oldugunu anlayacak bazi ayarlar yapilmis olabilir ...
Ana sayfada da performans testlerini esasli detayli gorselleri ile paylasmistim . Beni sok eden ise 6 GB RAM li Note9 ile islemcisi biraz geride kalmasi ! RAM performansi da biraz daha geride olmasi!
Exynos 9810 acaba yuksek RAM e tam optimize edilmemis anlasilan ki performans sok edici ....
Private yapi Benchmark .apk si ile daha gercekci testler sonuc acaba daha da vahim mi olacak diye de dusunmekteyim.
Ozel surum Benchmark programlari sanirim dosya ismi adi degistirilerek Samsung giib telefon firmalari Benchmark calistigini anlamayarak gercek hayatta gundelik kullanim senaryolarina gore CPU GPU da hiz asirtma olmayacaktir.
Samsung bu sefer editorlere pek onem vermiyor anlasilan ! ...
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9600_G_T 6 ay
7 dk ıcın amerıkaya mı gıdılır
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Guest-458B4BD66 7 ay en beğenilen
olay bundan ibarettir. bir yerde bir psikolog ihtiyacı varsa ikincisi ofis açamaz. ny überi new york ta nj uberi de new jersey de geçerli. sistem doğru demek ki. doğru yapılınca güzel şeyler ortaya çıkar. bizim osuruklu ve tekel olan taksicilerin yarısından fazlası hapçı esrar içen ve pis kokan insanlardan müteşekkil. yani her yeri yamuk. sistem eğitim şart bakın adam eğitimden geçiyorsun diyor über için bile.
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HIGHER 7 ay
GTA 4 ne güzel tasarlanmış
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khytr89 7 ay
Bir an dedim Okan mı çıkacak ama değilmiş
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sosisvesalam 7 ay
yazık new yorklulara
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