Amerika'da Uber sürücüsü olmak | vLOG

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in davetiyle gittiğim New York'ta teknoloji tutkunu bir takipçimizle tanıştım. Orada Uber sürücülüğü yapan takipçimizle hem Uber sistemi hem de kullandığı telefon üzerine kısa bir sohbet yaptık.
Intel'in davetiyle gittiğim New York'ta teknoloji tutkunu bir takipçimizle tanıştım. Aslında her şey, Instagram hesabımda "elinde 512GB'lık Galaxy Note 9'u olan var mı, test etmek istiyorum" hikayesini Instagram'da paylaşmam ile başladı ve takipçimiz elindeki Amerika versiyonu Note 9'u test edebilmem için New York'ta havalimanına kadar gelip bizi alma nezaketini gösterdi. Peki orada nasıl Uber sürücüsü olunuyor, günlük ne kadar hasılat yapılıyor? Kısa sohbetimizde bunların üzerinden de geçtik. Umarım keyif alırsınız, teknoloji etkinlikleri dışında gittiğimiz yerlerde arada yaşadığımız bu tarz ilginç olayları, farklı sohbetleri daha fazla paylaşmamızı istiyorsanız, lütfen yorumlar kısmında bunu belirtmeyi ihmal etmeyin dostlar :)
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Önemli bir cümle
Bu vlog tan da anlasiliyorki ne Turkiye de ne de yabanci ulkelerdeki ozellikle Exynos lu 8 GB RAM li olani esasli kapsamli inceleyecek kiyaslayacak ( 6 GB RAM li olani ile ) esit sartlarda imkansizmis! Tesekkurler Samsung Turkiye ve diger ulkelerdeki Samsung yonetimine ...
Son gunecellemelerden sonra ozellikle kamera iyilestirmesi sonraki guncellemeleri de yapmis biri olarak Turkiye yazilimi yuklu daha once RAM kullanimi sanki cihaz 6 GB RAM li Note9 gibi davraniyordu ilk acilista birsey arka planda yuklu degilse RAM i en az 5 GB bosta diyor ki genelde ortalama 5.4-5 GB arasindadir ... Ama son guncellemeden sonra biraz daha fazla RAM kullaniyor anladigim kadariyla cihazin 8 GB RAM li oldugunu anlayacak bazi ayarlar yapilmis olabilir ...
Ana sayfada da performans testlerini esasli detayli gorselleri ile paylasmistim . Beni sok eden ise 6 GB RAM li Note9 ile islemcisi biraz geride kalmasi ! RAM performansi da biraz daha geride olmasi!
Exynos 9810 acaba yuksek RAM e tam optimize edilmemis anlasilan ki performans sok edici ....
Private yapi Benchmark .apk si ile daha gercekci testler sonuc acaba daha da vahim mi olacak diye de dusunmekteyim.
Ozel surum Benchmark programlari sanirim dosya ismi adi degistirilerek Samsung giib telefon firmalari Benchmark calistigini anlamayarak gercek hayatta gundelik kullanim senaryolarina gore CPU GPU da hiz asirtma olmayacaktir.
Samsung bu sefer editorlere pek onem vermiyor anlasilan ! ...