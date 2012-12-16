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Amimon, kablosuz görüntü aktarım teknolojisini lisanslamaya açtı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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İki cihaz arasında kablosuz görüntü aktarımı konusunda önemli gelişmeler kaydedildi ve bazı standartlar kullanıma sunuldu. Intel'in geliştirdiği WiDi teknolojisi ve WiFi Birliği tarafından geliştirilen Miracast teknolojisi buna örnek verilebilir. 

İsrail kaynaklı Amimon firması da kablosuz ev dijital arayüzü WHDI adında bir teknolojiye sahip. Bugüne kadar çekirdek seviyesinde lisanslama yapmayan ve yonga pazarlaması üzerine yoğunlaşan firma, teknolojisini cihaz ve yarıiletken üreticilerine lisanslamaya karar verdi. 

WHDI teknolojisi yüksek kalitede içerikleri sıkıştırmadan harici ekranlara HDMI kalitesinde aktarabiliyor. Firma teknolojiye 4Kx2K desteği, gelişmiş kontrol bağlantıları, çoklu yayın, artırılmış mesafe gibi yenilikler eklemeye devam edeceğini belirtiyor. Teknoloji, bir alıcı yonga ve bir verici yonga arasında görüntü aktarımı şeklinde çalışıyor.

Teknolojinin lisanslama ile daha çok alana yayılması, kablosuz görüntü aktarımı alanında alternatifleri artmasını sağlayacak. 

Firma teknolojinin üçüncü parti yongaseti üreticilerine lisanslanması; PC, gömülü sistemler ve mobil pazarlar için kullanım alanını genişletecek. İki yıl önce 1080p görüntü aktarımını sunmaya başlayan Amimon; Lenovo, ASUS, Sony, LG gibi firmaların bazı modellerinde boy göstermişti. 

Teknoloji, CES 2013 fuarında bir kaynak aygıttan Windows 8 uyumlu kablosuz bir ekrana video aktararak ziyaretçilere gerçek zamanlı olarak tanıtılacak. 

http://www.whdi.org/ Yorum Yaz
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fuckulteli 6 yıl
Şuncacık İsrail'in yapmadığı yenilik, içinde bulunmadı teknoloji yok sanırım!
1 Yanıt Yanıtla
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teonamel 6 yıl fuckulteli
fuckulteli

Şuncacık İsrail'in yapmadığı yenilik, içinde bulunmadı teknoloji yok sanırım!

Normal karşılamak gerek çünkü finans sektörü tamamiyle yahudi lobilerinin kontrolünde finans eğitime bilime yatırımı gerektiriyor haliyle adamlar geleceğe yatırım yapıyor ve misliyle kazanıyor. Rotschild ailesini bilmeyen yoktur heralde, günümüz finans bankacılık sektörünün yaratıcısı borsa kredi kartları vs.. Anlıyacağınız modern kölelik. Genetiği değiştirilmiş gıdalar , Biyolojik savunma sistemleri nükleer hepsi bu adamların işi. Gelirlerinin gayriresmi toplamı trilyon dollarlar olduğu söz edilmekte Amerikanın milli gelirinin yarısı kadar servetleri var adamların. Yenilenebilir enerji konusunda bugüne kadar neden gelişmeler sekmeye uğratıldı sebebi petrol işleyip dağıtımını yapan yine bunlar yani arkadaşlar bu köklü sistem devrilmeden asrın buluşunu yapsan nafile umarım geçmişteki gibi cihana ve sisteme hükmeder konuma geliriz ancak o zaman bişeyler başarılabilir.
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
lyridder
Güzel habermiş, aküsüz çalışan araçlara kadar yolu var.

ne alaka
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lyridder 6 yıl
Güzel habermiş, aküsüz çalışan araçlara kadar yolu var.
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OverClocK1ng 6 yıl
İsme bak. Amimon.
Yok.
Pokumon.
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