Amimon, kablosuz görüntü aktarım teknolojisini lisanslamaya açtı

İki cihaz arasında kablosuz görüntü aktarımı konusunda önemli gelişmeler kaydedildi ve bazı standartlar kullanıma sunuldu. Intel'in geliştirdiği WiDi teknolojisi ve WiFi Birliği tarafından geliştirilen Miracast teknolojisi buna örnek verilebilir.





İsrail kaynaklı Amimon firması da kablosuz ev dijital arayüzü WHDI adında bir teknolojiye sahip. Bugüne kadar çekirdek seviyesinde lisanslama yapmayan ve yonga pazarlaması üzerine yoğunlaşan firma, teknolojisini cihaz ve yarıiletken üreticilerine lisanslamaya karar verdi.





WHDI teknolojisi yüksek kalitede içerikleri sıkıştırmadan harici ekranlara HDMI kalitesinde aktarabiliyor. Firma teknolojiye 4Kx2K desteği, gelişmiş kontrol bağlantıları, çoklu yayın, artırılmış mesafe gibi yenilikler eklemeye devam edeceğini belirtiyor. Teknoloji, bir alıcı yonga ve bir verici yonga arasında görüntü aktarımı şeklinde çalışıyor.





Teknolojinin lisanslama ile daha çok alana yayılması, kablosuz görüntü aktarımı alanında alternatifleri artmasını sağlayacak.





Firma teknolojinin üçüncü parti yongaseti üreticilerine lisanslanması; PC, gömülü sistemler ve mobil pazarlar için kullanım alanını genişletecek. İki yıl önce 1080p görüntü aktarımını sunmaya başlayan Amimon; Lenovo, ASUS, Sony, LG gibi firmaların bazı modellerinde boy göstermişti.





Teknoloji, CES 2013 fuarında bir kaynak aygıttan Windows 8 uyumlu kablosuz bir ekrana video aktararak ziyaretçilere gerçek zamanlı olarak tanıtılacak.