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AmtrakConnect WiFi trenlere de kablosuz internet getirecek

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinden yapılan işler arttıkça insanların kesintisiz bir internet bağlantısına duydukları ihtiyaç da o nispette artıyor. Özellikle seyahat halinde olan kişiler için internet erişimi sağlamak büyük yatırımlar gerektiriyor. Uçak yolculuklarında kablosuz internet erişimi pek çok şirket tarafından veriliyor. Şimdi ise tren şirketleri girişimlere başladı. 

ABD'nin büyük tren şirketlerinden Amtrak, kuzeydoğu Amerika bölgesindeki hatlarına AmtrakConnect servisi ile kablosuz erişim imkanı sağlamaya başladı. Servis ücretsiz olarak Acela ve Adirondack trenlerinde pilot denemelere başladı. Ancak bağlantı oldukça yavaş ve daha fazla yatırım gerektiriyor. 

Diğer ulaşım araçlarına nazaran trenlerde internet erişimi hızlı olanlarında ve özellikle tünel kısımlarında büyük problem olabiliyor. O nedenle kısa sürede hayata geçirilebilecek bir çözüm yok. Uzun vadede başarılı olabilecek çözümler bulmak gerekiyor. 

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Teg-men 7 yıl
Amerika daha zenimi geciyormus enteresan.
Almanyada zaten var.
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umutarslan.com 7 yıl
Ne mutlu bize, artık trende de internete girebileceğiz.Pardon ya biz Türkiye'de yaşıyorduk..
(Keşke haberler ülkemizi ilgilendirse)
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