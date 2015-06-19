Anadolu Teknoloji Günleri, Kayseri’de yapıldı

Teknoloji şirketlerinin bir araya gelerek düzenlediği ve Anadolu’nun farklı illerinde teknoloji bayileriyle bir araya gelinen Anadolu Teknoloji Günleri (ATG) etkinliği bu kez Kayseri’de yapıldı. Kayseri’deki Kare Bilgisayar’ın ev sahipliğinde 4 Haziran 2015 tarihinde Kayseri Hilton Otel’de düzenlenen toplantıya Kayseri ve çevresindeki teknoloji bayileri katıldı.





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TP-LINK ve WD firmalarının düzenlediği Anadolu Teknoloji Günleri (ATG) etkinliği, Kayseri’de teknoloji bayilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.TP-LINK ve WD firmalarının ortaklığında gerçekleştirilen ATG etkinliğinde, şirketler en yeni teknolojilerini ve pazarlama stratejilerini bayilerle paylaştı. Bayiler de bölgesel sorunlarını ve beklentilerini şirketlere iletme olanağı buldu.TP-LINK Kanal Satış Müdürü Uğur Aslan, geçen yıl başlatılan Anadolu Teknoloji Günleri etkinlikleriyle Anadolu’nun her noktasındaki bayiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Anadolu’yu il il dolaşmaya, ürün ve çözümlerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Bayilerin toplantılarımıza gösterdiği ilgiden, doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anlıyoruz” dedi.Anadolu Teknoloji Günleri, proje ağırlıklı çalışan, katma değerli hizmet üreten BT bayilerine, şirketlerin çözümlerini tanıtmayı ve onların beklentilerini dinlemeyi hedefliyor. Bu etkinlik ile kurumların BT projelerinde gereken temel bazı çözümler tanıtılıyor. Toplantılarda ürün ve çözüm tanıtımlarının yanı sıra bayilerin değerlendirmeleri ve öneri/istekleri de ele alınıyor.