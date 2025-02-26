Bakan Uraloğlu’ndan 5G, fiber internet ve sosyal medya açıklaması

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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ndeki konuşmasında son dönemde yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Bu dönemlerde en çok merek edilen konu başlıkları ise 5G, fiber altyapı ve çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi. Uraloğlu, bu konularda açıklamalarda bulundu.

"5G'de ihale sürecini başlattık"

Bakan Uraloğlu, 5G özelinde "5G mi 5,5G mi olacak onu da konuşuyoruz ama ihale sürecini başlattık. Bu sene ihalesini yaparak 2026'da genel anlamda yaygınlaştırmaya sinyal almaya başlayacağız. Bunu beklemekteki amacımız, biraz daha yerliliğini geliştirmek hem de dışarıdan alacağımız ekipmanları daha doğru fiyatla almak." İfadelerini kullandı. İhale frekansları 700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz olacak. Frekans tahsis ihalesi 2025’in ikinci yarısında olacak.

Tam Boyutta Gör 5G halihazırda 34 noktada deneme lisansı altında test ediliyor, ayrıca 2 lokasyonun da bunlara kısa süre içinde ekleneceği değerlendiriliyor. Uraloğlu, 5G teknolojisinin pratikte 10 kat hız kazandıracağına dikkat çekerken "Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk ve biz yaptık, Türk mühendisleri yaptı. Uydu üretimini sadece ülkemiz için değil bütün dünya için yapıp satma noktasında pazarlama çalışmalarımıza da başladık." dedi.

Fiberde hedef 800 bin kilometre

Türkiye'de şu anda yaklaşık 580 bin kilometre fiber altyapı olduğuna işaret eden Uraloğlu, bunu 800 bin kilometrelere çıkartma ile ilgili bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Uraloğlu, hız konusunda yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte hem 5G'ye geçiş, hem Türk Telekom'un imtiyazı ile ilgili devam eden süreçte daha fazla yatırım yapıp buradaki durumu daha yukarıdaki seviyelere eriştirmiş olacağız." bilgisini verdi.

Uraloğlu, "Operatörlerin sorumluluğu binaya kadar fiberi getirmek. Ancak bazı eski binalarda hâlâ bakır kablo kullanılıyor. Bu da internet hızını ciddi şekilde düşürüyor. Mevcut altyapımızın kapasitesi çok daha yüksek olmasına rağmen, vatandaşlarımızın büyük bir bölümü 'Bu hız bana yeter' diyerek daha düşük hızda internet kullanıyor" diyerek, bina içi altyapının güncellenmesi gerektiğine da işaret etti.

Sosyal medya düzenlemesi

16 yaş altına sosyal medya düzenlemesinde gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Önümüzdeki hafta finale doğru giden bir toplantı yapacağız. Sosyal medyada yapılan dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeleri bir birey hangi yaştan sonra daha doğru değerlendirebilir, nasıl muhakeme edilir konusunda 13 değil de 16 yaşın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da genel bir konsensus sağladık. Yaptığımız bir araştırmada 16 yaşı ailelerin yüzde 79,4'ü destekliyor, doğru buluyor, dolayısıyla biz bu düzenlemeyi yapacağız, bu sene bunu hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bunun platformlar tarafından işleyişte nasıl hayata geçireceği yönünde teknik bazı sıkıntılar olsa da bunların da aşılacağını dile getiren Uraloğlu, sosyal medya platformlarının yetkililerinin özellikle geçen dönemde Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından, Türkiye'nin hassasiyetleri noktasında daha dikkatli olduğunu, Türkiye'nin istediklerini yaptırması konusunda elinin güçlendiğini söyledi.

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