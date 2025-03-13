TurkNet’e siber saldırı gerçekleştirildi: Firmadan açıklama geldi

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından birisi olan TurkNet hakkında kısa süre önce sosyal medyada ve yasadışı forumlarda müşterilerinin verilerinin çalındığına yönelik iddialar gündeme getirilmişti. TurkNet tarafından yapılan resmi açıklamada şirketin siber saldırıya uğradığı ve hassas kullanıcı bilgilerinin ihlal edildiği ifade edildi.

TurkNet: Siber saldırı yapıldı

TurkNet tarafından yapılan açıklamada “Son dönemde, dünyada ve Türkiye’de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet’e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

11 Mart 2025’te gerçekleştirilen saldırı sonrasında firmaya ait veri tabanının hedef alındığı ve bunun sonucunda da bazı müşterilere ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgilerinin ihlal edildiği açıklandı.

TurkNet, yaşanan saldırıda müşterilerin finansal bilgilerinin ve TurkNet kullanıcı parolalarının ihlal edilmediğini, bu bilgilerin uçtan uca güvende olduğunu söyledi.

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Firma, halihazırda siber saldırının arkasında aktörlerin tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalıştığını, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmesinin yapıldığını da ifade ediyor. Aynı zamanda gerekli tüm ilave önlemlerin devreye alındığına dikkat çekiliyor.

TurkNet'in konuya dair tam açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyunun bilgisine,

TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Son dönemde, dünyada ve Türkiye’de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet’e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.

TurkNet olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumumuza ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır.

Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır.

İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır.

Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir.

Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılmıştır.

An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz.

Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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