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    TBMM'ye 5G geliyor!

    Bu sene ihalesi yapılması planlanan 5G'nin test noktaları artmaya devam ediyor. Dört büyüklerin futbol stadyumundan sonra şimdi de TBMM'ye 5G mobil şebeke altyapısı kuruluyor.
    TBMM'ye 5G geliyor! Tam Boyutta Gör
    Türkiye Büyük Millet Meclisinde 5G teknoloji kullanıma sunuluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operatörlerin Meclis’te 5G kurulumu için çalışma başlattığını duyurdu.

    Bakan Uraloğlu’nun MWC 2025’te yaptığı açıklamaya göre, bir operatör TBMM’de 5G kurulumunu tamamladı. Cuma günü test sinyali vermeye başlayacak. Diğer operatörler de Mart ayı içerisinde 5G kurulumu gerçekleştirecek. Vekiller ve basın mensupları 5G hızındaki internetten yararlanabilecek.

    Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

    "Bir operatörümüz kurulumunu yaptı. Muhtemelen cuma günü 5G'yi TBMM'de deneyimleyeceğiz ve TBMM'yi 5G ile tanıştırmış olacağız. Diğer operatörlerimiz de muhtemelen bu ay içinde sistemlerini kurmuş olurlar. Haberleşme altyapımızın güçlenmesi, yerlileşmesi ve ileri teknolojiye uyum sağlaması adına önemli bir dönüm noktası oldu. Bu stratejik ortaklık daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturma hedefimize katkı sağlayacak. Türkiye'nin haberleşme ekosisteminde yerli ve milli teknolojilerle bağımsızlığımızı pekiştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

    Bu sene 5G ihalesi yapılacak

    Türkiye’de 5G için geri sayım başladı. Bu yıl 5G ihalesi yapılacak ve 2026 yılında kullanıma sunulacak. İstanbul Havalimanı ve dört büyüklerin stadyumu gibi çeşitli halka açık noktalarda 5G şebekesine erişilebiliyor. Vatandaşlar bu noktalarda 5G hızından faydalanabiliyor.

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