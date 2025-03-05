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    Turkcell ve ULAK, Türkiye’nin 5G altyapısı için önemli bir işbirliğine imza attı

    Turkcell ile ULAK, Türkiye'nin mobil iletişim altyapısı için önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu kapsamda, Turkcell'in 3.250 sahasında yerli baz istasyonu ULAK'ın 4.5G ve 5G ürünleri kullanılacak.
    Turkcell ve ULAK'tan Türkiye’nin 5G altyapısı için önemli imza Tam Boyutta Gör
    Turkcell ile ULAK Haberleşme, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Türkiye'nin mobil iletişim altyapısı için önemli bir anlaşmaya imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törende imzalanan protokolle, Turkcell'in Türkiye çapında toplam 3.250 sahasında, yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın 4.5G ve 5G destekli yeni nesil ürünlerinin kullanılması hedefleniyor.

    Baz istasyonları modernize edilecek

    Anlaşma kapsamında, Turkcell'in tüm ULAK 4.5G sahalarının yeni nesil ürünlerle modernize edilmesi ve 3.250 yeni nesil ULAK baz istasyonunun farklı bölgelerde devreye alınması planlanıyor. ULAK Haberleşme'nin geliştirdiği yeni nesil ürünler, Açık Radyo Erişim Şebekesi (Open RAN) mimarisini destekleyecek.

    Turkcell, geleneksel sistemlere göre daha açık, esnek ve uyumlu mimari sunan ULAK Haberleşme'nin Open RAN ürünleriyle, gelecekte daha verimli şekilde 5G şebekesini kurmayı planlıyor. Şirket bu sayede 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarını daha geniş kitlelere sunmayı hedefliyor.

    "Türkiye'nin 5G alanında söz sahibi olabilmesi için atılan önemli bir adım"

    Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, yapılan anlaşmanın Türkiye'nin yeni nesil iletişim teknolojileri ve 5G alanında söz sahibi olabilmesi için atılan önemli bir adım olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

    "Hedefimiz Türkiye'nin teknolojide üreten ülke olma yolculuğuna 30 yıllık tecrübemiz ve fikri sermaye birikimimizle katkıda bulunmak. 5G ve diğer bütün yüksek teknoloji üretim çalışmalarına bu gözle bakıyoruz. Yüksek teknolojiyi sadece kullanan taraf olmakla kalmayıp aynı zamanda bu alanlarda ürettiğimiz yerli ve milli çözümlerle dünyada söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Turkcell olarak gerek AR-GE ekibimizi gerekse sahadaki tüm imkanlarımızı seferber ederek 10 yıldan uzun bir süredir ULAK ile birlikte çalışıyoruz. Birlikte çıkmış olduğumuz bu yolda ULAK ile gelinen noktayı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki Türk mühendislerinin bu alanda geliştireceği teknolojiler, dünya çapında da rekabet edebilecek güçte olacaktır."

    ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü ise konuyla ilgili şunları söyledi:

    "Bu yolculuğun en başından itibaren ULAK Haberleşme'nin bugününe ve geleceğine inanan Turkcell'e teşekkür ediyorum. Bize verilen desteğin ve duyulan güvenin farkında, üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. 5G ve ötesi için Türkiye'nin markası olma hedefi ile yola çıkan ULAK Haberleşme, ekosistemi ile bu görevi gerçekleştirmek için azimlidir, birikimlidir ve hazırdır. Tüm paydaşlarımızla beraber uçtan uca iletişim ve bilişim şebekemizde yeni nesil milli haberleşme ürünlerimiz ile yer almak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz."

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