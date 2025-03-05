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    TurkNet, FIRST Robotics Competition’ın teknoloji destekçisi oldu

    TurkNet, bu yıl İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek 2025 FIRST® Robotics Competition yarışmasının sponsoru oldu. Liseli öğrenciler robotik kodlama yeteneklerini sergileyecek.
    TurkNet, FIRST Robotics Competition’ın teknoloji destekçisi oldu Tam Boyutta Gör
    Lise öğrencilerinin geliştirdiği robotlar ile bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki yeteneklerini sergilediği FIRST® Robotics Competition, 4-9 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi!nde ve 14-16 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Özgür internet sloganıyla ortaya çıkan TurkNet, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de FIRST® Robotics Competition (FRC) etkinliğinin sponsoru oldu.

    Bu yıl 4’üncü kez FRC’ye destek sağlayan TurkNet, hızlı ve kesintisiz fiber internetiyle gençlerin yanında olacağını vurguladı. 30 yılı aşkın süredir Amerika’da devam eden FIRST® Robotics Competition etkinliği, 2018 yılından itibaren Fikret Yüksel Vakfı tarafından Türkiye’de düzenleniyor. Etkinliğin amacı, lise çağındaki gençlere takım ruhu, yardımlaşma ve sürece odaklanarak birlikte kazanmayı öğretmek. Bu yıl 9 ülkeden 6.700 gencin katılacağı turnuva, REEFSCAPE teması kapsamında lise öğrencilerini, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) becerilerini kullanarak denizaltı ekosistemlerini keşfetmeye ve korumaya davet ediyor. Öğrenciler robotları ile çeşitli görevlerin olduğu sahada üçlü ittifaklar halinde duyarlı profesyonellik ilkesine dayanarak rekabet edecek ve sürdürülebilir projelerini jüriye sunacaklar.

    İş birliği toplantısında açıklamalarda bulunan TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, TurkNet’in bugün Türkiye’nin üçüncü büyük bireysel fiber hane ulaşımına sahip olduğunu vurgu yaparak şunları söyledi:

    “2024 yılının ilk 6 ayında en fazla sabit abone kazanan operatör olduk. 1.2 milyonun üzerinde bireysel, 2500’ün üzerinde kobi ve kurumsal abonemize kaliteli, kesintisiz ve sınırsız-kotasız internet deneyimi sunuyoruz. Yeni yatırımlarımızla bu ekosistem daha da büyüyecek.”

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