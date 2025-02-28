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    Turkcell, 2024 yılında güçlü yatırımla büyüdü

    Turkcell, 2024 yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell’in toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 7,8 büyüyerek 166,7 milyar TL’ye, net kârı ise 23,5 milyar TL’ye ulaştı.
    Turkcell, 2024 yılında güçlü yatırımla büyüdü Tam Boyutta Gör
    Turkcell, 2024 yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Turkcell Grubu’nun toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 7,8 büyüyerek 166,7 milyar TL’ye ulaşırken net kâr ise 23,5 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı yüzde 41,9 olarak gerçekleşen Turkcell’in geçtiğimiz yılki toplam yatırımı 54,8 milyar TL oldu.  Firma ayrıca 6,3 milyar TL kâr payı dağıtımını da gerçekleştirdi.

    Mobil faturalı abonede son 15 yılın rekoru

    30’uncu yılında güçlü büyümesini devam ettiren Turkcell’in mobil faturalı abone sayısı, son 15 yılın rekorunu kırarak 1,9 milyonluk artışla 29,1 milyona ulaştı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç “Turkcell olarak izlediğimiz strateji ile ARPU artışı ve abone bazını büyütme dengesini sağlıklı bir şekilde yönettik. Toplam abone bazımız yıllık 578 bin artışla 43,1 milyon oldu. Mobil faturalı abone bazımız ise, son 15 yılın rekoruyla 1,9 milyon büyüyerek 29,1 milyonu aştı. Faturalı abone oranı yıllık bazda 5 puan yükselerek %76 seviyesine ulaştı. Faturalı abone bazındaki genişleme sayesinde, Mobil ARPU %10,4 artış gösterdi” dedi.

    Turkcell, 2024 yılında güçlü yatırımla büyüdü Tam Boyutta Gör
    “Sabit genişbant segmentinde, uçtan uca fiber hizmetimizi daha fazla aboneye ulaştırma hedefimizi sürdürdük” diyen Koç, “Turkcell fiber abone bazımız 2024 yılında 168 bin artarak 2,5 milyona ulaştı. Fiber segmentinde abone dönüşüm oranı yıllık bazda 1,7 puan artış göstererek %42,7 seviyesine ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.

    Turkcell veri merkezinde lider

    Turkcell, veri merkezi işletmeciliği işinin gelirleri hakkında da bilgi verdi. Bu alana şimdiye kadar 467 milyon Euro yatırım yaptıklarını belirten Turkcell, 2024 yılında veri merkezi ve bulut hizmetleri gelirlerini yüzde 46 artırdıklarını aktardı. Firma, 2024 sonu itibarıyla 41,4 MW aktif IT kapasitesine ulaşan veri merkezlerine, 2025 yılı içerisinde yeni modüller ekleyerek 8,4 MW değerinde ek kapasite oluşturmayı hedefliyor.

    Techfin segmentinin gruba güçlü katkısı 

    Turkcell, 2024 yılında güçlü yatırımla büyüdü Tam Boyutta Gör
    Paycell ve Financell markalarından oluşan techfin segmentinin 2024 yılını güçlü büyümeyle kapattığı bilgisini paylaşan Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: “Sunduğu yenilikçi ödeme servisleri ile tüketicilerin alışkanlıklarını değiştiren Paycell, hizmet verdiği tüm dikeylerde büyüyerek yıllık bazda %25 gelir artışıyla 3,9 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı 0,5 puan iyileşerek %43 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, bireysel ve ticari finansman alanında faaliyet gösteren Financell, büyüyen kredi portföyü sayesinde 2024 yılında gelirlerini %32,8 yükseltti.”

    Temiz enerji yatırımları artıyor

    “Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket olarak, elektrik ihtiyacımızın yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji sertifikalı kaynaklardan karşılıyoruz” açıklamasını yapan Koç, 2024 yıl sonu itibarıyla 54 MW kapasiteye sahip 3 adet arazi tipi güneş enerjisi santrallerinin devreye alındığını aktardı.

    Toplamda 7 farklı ilde ve 11 lokasyondaki GES’e sahip olan Turkcell, kurulu gücünü 2026 yılı sonuna kadar 300 MW’a çıkarmayı hedefliyor. Firma ayrıca son on yılda sosyal fayda projelerine 300 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını belirtiyor. Turkcell, 2025’te de büyüyeceğini söylüyor. 5G ihalesinin yapılacağı 2025 yılında firma, yüzde 7-9 reel gelir büyümesi ve yüzde 41-42 FAVÖK marjı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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