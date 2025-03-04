Türk Telekom ve Ericsson’dan 6G iş birliği

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Tam Boyutta Gör 5.5G’yi Türkiye’de kullanıma sunmaya hazırlanan Türk Telekom, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde 6G’ye yönelik iş birliği anlaşması imzaladı. Türk Telekom ve Ericsson, 6G alanında ortak çalışmalar yürütecek.

Bu iş birliği ile neler yapılacak?

Türk Telekom’un 6G Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarları ile Ericsson Araştırma Türkiye (Ericsson Research) arasında stratejik bir iş birliği kurulacak. İki şirket, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesini teşvik etmek için kurulan uluslararası EUREKA – CELTIC-NEXT platformu tarafından onaylanan 6G ile Güvenli Ulaşıma odaklanan ‘SafeRoute-6G’ projesine paydaş olarak katılacak.

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Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, imza törenindeki konuşmasında konuyla ilgili olarak, "Akıllı şehircilik, akıllı tarım, nesnelerin interneti alanında yaptığımız çalışmalarla ülkemizi geleceğe taşıyan adımlar atarken, küresel işbirliklerimiz ile dünyada teknoloji trendlerine yön veren öncü projelere katkı sunuyoruz. İnovatif projelerde Ericsson ile stratejik çalışmalar yürüteceğimiz ve 6G'nin güvenli ulaşım için kullanılmasına katkı sağlayacağımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Ericsson Kuzey Orta Doğu ve Afrika Başkanı Kevin Murphy, "Ericsson'un küresel uzmanlığını Türk Telekom'un yenilikçi vizyonuyla birleştirerek, güvenli ulaşımın yeni sınırlarını keşfediyor ve geleceğe dönük çözümler yaratarak, bağlantının geleceğini şekillendiren gelişmelere öncülük etme konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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