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    Turkcell Genel Müdürü: "5G ihalesinde en büyük payı biz alacağız"

    Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5G ihalesi hakkında iddialı açıklama yaparak en büyük payı Turkcell'in alacağını söyledi. Ayrıca Türkiye'de üretilecek telefonların fiyatını açıkladı.
    Turkcell Genel Müdürü: '5G ihalesinde en büyük payı biz alacağız' Tam Boyutta Gör
    Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Barselona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde 5G ihalesi ve Türkiye’de üretilecek 5G’li telefonlar hakkında CNBC-e'ye açıklamalarda bulundu.

    5G ihalesinin 2025 yılı içerisinde yapılması ve ilk sinyalin 2026’da verilmesi hedefleniyor. Turkcell, 4.5G ihalesinde olduğu gibi 5G ihalesinde de en yüksek payı almayı hedefliyor. 5G ihalesi ile birlikte 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz frekansları tahsis edilecek. Turkcell, en yüksek frekanslar için rekabete girecek.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ali Taha Koç, “4G frekans ihalesinde en büyük frekans aralığını ve altyapıyı biz aldık, 5G'ye geldiğimizde de en fazla frekansı biz alacağız.” dedi.

    Türkiye'de 100 bin 5G'li telefon üretilecek

    GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Turkcell ve Samsung, Türkiye’de üretilecek 5G’li telefonlar için iş birliğini duyurmuştu. Anlaşmaya göre 2025 yılı içerisinde Türkiye’de 5G’li 100 bin adet Samsung telefon üretilecek. Bu telefonlar Turkcell müşterilerine özel avantajlarla satılacak.

    Yerli üretim 5G'li Samsung telefonların fiyatı ne kadar olacak?

    Türkiye’de hangi telefon modellerinin üretileceği açıklanmadı ancak Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, telefonların fiyatı hakkında bilgi paylaştı. Samsung ile Çerkezköy'de 100 bin telefon üreteceğini ve bu telefonların yaklaşık 20 bin liradan satılacağını söyledi.

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