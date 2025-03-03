Turkcell ve Samsung'dan dev iş birliği: Türkiye’de 5G’li 100 bin telefon üretilecek

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de 5G ihalesi 2025 yılında yapılacak ve 2026’da kullanıma sunulacak. Operatörler 5G için hazırlıklarını sürdürüyor. Turkcell, 5G’yi geniş kitleye ulaştırmak için Samsung ile büyük bir iş birliği yaptı.

Samsung, Türkiye'de 100 bin 5G'li cihaz üretecek

Samsung, Tukcell müşterilerine özel olarak Türkiye’de 2025 yılında en az 100 bin adet 5G’li Samsung akıllı cihaz üretecek. Turkcell’e özel bu cihazlar Turkcell bayilerinde avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Hangi 5G’li telefon modellerinin üretileceği henüz bilinmiyor.

Lenovo ThinkBook Flip: Bu dizüstü oldukça ilginç görünüyor 2 sa. önce eklendi

MWC 2025’te imzalanan iş birliği anlaşmasına göre Türkiye’de telefon üretiminin yanı sıra Turkcell ve Samsung ortak pazarlama çalışmaları yürütecek. 5G ekosisteminin geliştirilmesine yönelik test aşamalarında iş birliği yapılacak.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Anlaşma kapsamında, 2025 yılı içerisinde Turkcell için özel üretilmiş minimum 100 bin adet Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak. Turkcell olarak, 5G ekosisteminin gelişimine yönelik yürüttüğümüz çalışmalara ve müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Turkcell ve Samsung anlaştı: 5G’li 100 bin telefon üretilecek