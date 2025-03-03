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    Turkcell ve Samsung'dan dev iş birliği: Türkiye’de 5G’li 100 bin telefon üretilecek

    Turkcell ve Samsung arasında yapılan güç birliği anlaşmasına göre Türkiye'de Turkcell'e özel olarak 100 bin adet 5G'li Samsung telefon üretilecek. Telefonlar uygun fiyata satılacak.
    Turkcell ve Samsung anlaştı: 5G’li 100 bin telefon üretilecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de 5G ihalesi 2025 yılında yapılacak ve 2026’da kullanıma sunulacak. Operatörler 5G için hazırlıklarını sürdürüyor. Turkcell, 5G’yi geniş kitleye ulaştırmak için Samsung ile büyük bir iş birliği yaptı.

    Samsung, Türkiye'de 100 bin 5G'li cihaz üretecek

    Samsung, Tukcell müşterilerine özel olarak Türkiye’de 2025 yılında en az 100 bin adet 5G’li Samsung akıllı cihaz üretecek. Turkcell’e özel bu cihazlar Turkcell bayilerinde avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Hangi 5G’li telefon modellerinin üretileceği henüz bilinmiyor.

    MWC 2025’te imzalanan iş birliği anlaşmasına göre Türkiye’de telefon üretiminin yanı sıra Turkcell ve Samsung ortak pazarlama çalışmaları yürütecek. 5G ekosisteminin geliştirilmesine yönelik test aşamalarında iş birliği yapılacak.

    Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Anlaşma kapsamında, 2025 yılı içerisinde Turkcell için özel üretilmiş minimum 100 bin adet Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak. Turkcell olarak, 5G ekosisteminin gelişimine yönelik yürüttüğümüz çalışmalara ve müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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    1633 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    Samsung, turkcell ve
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