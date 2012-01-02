Anakart üreticilerinin silah temalı soğutucu tasarımlarına ilgisi artıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son gelen bilgilere göre 8 Nisan'da lanse edilmesi beklenen Ivy Bridge kod adlı 22nm Intel işlemciler için anakart üreticilerinin hazırlıkları devam ediyor. 7 serisi çipsetler ile sunulacak olan işlemciler için Wibtek firması tarafından hazırlnan Z77 çipsetli anakart görüntülendi.
Gigabyte'ın G1 serisinde şarjör tasarımlı soğutucu tasarımına yer vermesi ardından MSI'ın Big Bang II X79 modelinde mermi tasarımlı soğutucu kullanmasından sonra Wibtek firması da Z77 çipsetli anakartında Desert Eagle silah tasarımına sahip yeni bir soğutucu kullanıyor.
Açıkçası anakart üreticilerindeki silah temalı soğutucu tasarım anlayışı nereye varacak bunu bilemiyoruz ancak özellikle oyuncuları hedef alan bu hamlenin bir sonucu olarak Z77 çipsetli yeni anakartında Wibtek, Desert Eagle'ın en popüler olduğu oyun olarak Counter Strike tutkunlarını hedef almış olabilir.
Siyah renkli baskılı devre tasarımına sahip olan anakartta 16 fazlı güç tasarımına yer veriliyor. 22nm Ivy Bridge işlemcilerinin tamamına destek sunacak anakart üzerinde dört adet DDR3 bellek slotuna yer veriliyor ve çift kanal bellek kurulumlarına olanak tanınıyor.
Genişleme slotları açısından iki adet PCIe x16 slotu ile çoklu GPU kurulumuna olanak tanıyan anakarta aynı zamanda iki adet PCIe x1 ve iki adet PCI slotu ile geliyor. Depolama sürücüleri başta olmak üzere diğer donanımlar için 10 SATA portu ile iki USB 3.0 konnektörüne yer verilen anakart zerinde ayrıca donanımsal güç, reset ve CMOS butonları da bulunuyor.
Wibtek firmasından yapılan açıklamaya göre anakartı farklı kılan üç önemli özellik bulunuyor ki bunlar, şirket tarafından geliştirilen DPU yönetim çipi, desert eagle soğutucu tasarımı ve entegre hız aşırtma teknolojisi. Anakart üzerinde ayrıca WiFi/Bluetooh kartları için Mini PCI-E portuna da yer verilmiş. İlerleye aylarda piyasaya girecek kartın fiyatı ise bilinmiyor.
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Barış Manço Fransa'da bir televizyon kanalının canlı yayınına konuktur... Küstah bir spiker vardır ve Barış Manço ile dalga geçmektedir... Sürekli, " İşte Türk, yani barbar, vahşi vs... " demektedir...
Barış Manço daha fazla dayanamaz ve spikere " yanınızda kâğıt para var mı? " diye sorar!Bu soruya spiker şaşırır ve " evet var ama n'olacak " der... Barış Manço ısrar edince spiker cebindeki kâğıt paraları çıkartır...
Bu olaydan az önce Barış Manço canlı yayında "Anahtar" adlı şarkısını söylemiştir... Bu şarkının bir bölümü şöyledir: " Beş Akif- bir Saat Kulesi, iki Kule-bir Fatih, beş Fatih-bir Mevlana, İki Mevlana-bir Sinan" (Barış Manço / Anahtar şarkısı / Darısı Başınıza Albümü / 1992). Bu şarkı bir matematik sorusudur ve şarkıda adı geçen kişiler o dönemdeki Türk parası olan banknotların arkasında fotoğrafı olan kişilerdir...
Barış Manço spikere sorar: " Bu paranızda fotoğrafı olan kişi kim? "
Spiker: "General......." Barış Manço diğer paralardaki fotoğrafları olan kişileri de sorar, spikerin verdiği cevaplar hep aynıdır, "General.......", "Amiral...........", "Komutan............." Spikerin bu "falanca General, falanca Amiral, falanca Komutan" cevabından sonra, bu sefer de Barış Manço cebinden Türk paralarını çıkarır...
Spikere der ki:
* Bu parada fotoğrafı olan kişi Mehmet Akif Ersoy'dur. Şairdir...
* Bu fotoğraftaki kişi Mevlana'dır. Düşünürdür...
* Bu paradaki fotoğrafı olan kişi Fatih Sultan Mehmet'dir. Adaletin sembolüdür...
* Bu paradaki kişi ise Atatürk'tür. "Yurtta barış, dünyada barış" diyen kişidir...
Bizim paralarımız bunlar...
* Biz Türkler ince ruhlu, kibar, medeni insanlar olduğumuz için paralarımızın arkasına "şairlerimizin", "düşünürlerimizin","bilim adamalarımızın" fotoğraflarını bastık...
Siz Fransızlar kendiniz barbar, vahşi olduğunuz için paralarınızın arkasına hep savaş Adamlarının fotoğraflarını basmışsınız!" der...
Barış Manço'nun bu müthiş cevabından sonra televizyon yöneticileri Canlı yayını keserler ve spikeri yayından alırlar, başka bir spiker yerine gelir ve canlı yayın yeniden başlar, yeni spiker Barış Manço'dan ve Türklerden özür diler, programa böylece devam edilir...
Türk dediğin, döner piçaklısını kullanır