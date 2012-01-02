Anakart üreticilerinin silah temalı soğutucu tasarımlarına ilgisi artıyor

Son gelen bilgilere göre 8 Nisan'da lanse edilmesi beklenen Ivy Bridge kod adlı 22nm Intel işlemciler için anakart üreticilerinin hazırlıkları devam ediyor. 7 serisi çipsetler ile sunulacak olan işlemciler için Wibtek firması tarafından hazırlnan Z77 çipsetli anakart görüntülendi.

Gigabyte'ın G1 serisinde şarjör tasarımlı soğutucu tasarımına yer vermesi ardından MSI'ın Big Bang II X79 modelinde mermi tasarımlı soğutucu kullanmasından sonra Wibtek firması da Z77 çipsetli anakartında Desert Eagle silah tasarımına sahip yeni bir soğutucu kullanıyor.

Açıkçası anakart üreticilerindeki silah temalı soğutucu tasarım anlayışı nereye varacak bunu bilemiyoruz ancak özellikle oyuncuları hedef alan bu hamlenin bir sonucu olarak Z77 çipsetli yeni anakartında Wibtek, Desert Eagle'ın en popüler olduğu oyun olarak Counter Strike tutkunlarını hedef almış olabilir.

Siyah renkli baskılı devre tasarımına sahip olan anakartta 16 fazlı güç tasarımına yer veriliyor. 22nm Ivy Bridge işlemcilerinin tamamına destek sunacak anakart üzerinde dört adet DDR3 bellek slotuna yer veriliyor ve çift kanal bellek kurulumlarına olanak tanınıyor.

Genişleme slotları açısından iki adet PCIe x16 slotu ile çoklu GPU kurulumuna olanak tanıyan anakarta aynı zamanda iki adet PCIe x1 ve iki adet PCI slotu ile geliyor. Depolama sürücüleri başta olmak üzere diğer donanımlar için 10 SATA portu ile iki USB 3.0 konnektörüne yer verilen anakart zerinde ayrıca donanımsal güç, reset ve CMOS butonları da bulunuyor.

Wibtek firmasından yapılan açıklamaya göre anakartı farklı kılan üç önemli özellik bulunuyor ki bunlar, şirket tarafından geliştirilen DPU yönetim çipi, desert eagle soğutucu tasarımı ve entegre hız aşırtma teknolojisi. Anakart üzerinde ayrıca WiFi/Bluetooh kartları için Mini PCI-E portuna da yer verilmiş. İlerleye aylarda piyasaya girecek kartın fiyatı ise bilinmiyor.