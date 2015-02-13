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Analiz : Giyilebilir cihaz pazarı geçen yıl 4.6 milyon adet sattı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Giyilebilir cihaz pazarı geçen yıl 4.6 milyon adet sattı

Giyilebilir cihaz pazarı hem tüketicilerin hem de üreticilerin yoğun ilgi göstermeye başladığı bir pazar oldu. Daha fazla yatırım almaya başlayan pazarda bununla birlikte akıllı saatlere olan ilgi kısmen düşük.

Canalys tarafından yapılan analize göre 2014 yılında giyilebilir cihaz pazarı 4.6 milyon adet satış yaptı. Bunun 720 bini ise Android Wear akıllı saatlerinden oluşuyor. Kalan 3.9 milyon civarındaki rakam ise farklı işletim sistemi taşıyan akıllı saatlere ve fitness bilekliklerine ait. 

Giyilebilir cihaz pazarında genel itibariyle lider Samsung. Tizen tabanlı Gear akıllı saat serisi ve Gear Fit fitness bilekliği ile Samsung başarılı satışlar yapıyor. Ancak firmanın tüketiciyi daha fazla cezbedecek atılımlar yapması gerektiğinin aksi takdirde müşteri kaybedilebileceğinin altı çiziliyor. 

Fitness bileklikleri segmentinde Fitbit global liderliğini devam ettiriyor. Pek çok farklı ürün ve uygun fiyat stratejisi ile Fitbit tüketicilerin bir numaralı tercihi konumunda. İkinci sırada ise 13$ fiyat etiketi ile yaklaşık 1 milyon satış yapan Xiaomi Mi Band fitness bilekliği yer alıyor. 

Android Wear tarafında ise tasarımı ile ilgi gören Moto 360 lider durumda. Onu ise LG G Watch R takip ediyor. Android Wear henüz tüketici ilgisini tam olarak üzerine çekebilmiş değil.

Apple Watch akıllı saatinin piyasaya çıkışı ile giyilebilir cihaz pazarının büyük bir değişikliğe uğrayacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 20 milyon saat satışı tahmini ile Apple Watch rekorlar kırarken, Android Wear için ise alarm zillerinin çalmasına neden olacak.  

http://www.canalys.com/newsroom/over-720000-android-wear-devices-shipped-2014 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Türkiye'de de yaygın satışı başlasa çoğu kişi 'artistlik' yapmak için alır eminim ki
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