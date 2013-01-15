Analiz : Global tablet sevkiyatları 2013 yılında 170-180 milyon olabilir





2010 yılında iPad modelinin tanıtılmasıyla yükselişe geçen ve yüksek büyüme oranlarını devam ettiren tablet segmenti, tahminlere göre PC ve e-okuyucu sektörlerini olumsuz olarak etkiliyor. Bu yıl analizleri de yükselişin hız kesmeyeceği yönünde.





Digitimes tarafından yapılan analize göre, bu yıl ki global tablet sevkiyatları, geçen yıl ki 130 milyon rakamından yüzde 30 civarında bir artışla 170-180 milyon bandına yükselecek. Endüstri kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu yıl yükselişteki başrolü 7 inçlik tablet pazarı oynayacak.





Geçen yıl 7 inçlik modellerin pazarın yüzde 32'sini ele geçirerek 41.1 milyon sevkiyat rakamına ulaştığı tahmin ediliyor. Bu yıl ise 7-8 inç arası boyutlara sahip tabletlerin pazarın yüzde 60'lık bir dilimini eline geçirmesi bekleniyor. 7 inçlik tablet segmentine büyük firmaların uygun fiyatlı modeller ile giriş yapması, analizleri etkileyen en büyük etken. Bu yıl tahmini sevkiyat rakamları 100-110 milyon arasında olacak.





9 inç ve üzeri tablet modellerinin ise geçen yıl yüzde 59 pazar payı ile 73.4 milyon civarında satış yapmış olabileceği ifade ediliyor. Bu yıl ise bu segmentin yüzde 40 civarı bir paya gerileyeceği belirtiliyor.





9 inç ve üzeri tablet segmentinde iPad modelleri hakim durumda. Ancak 7 inçlik segmente baktığımızda ise Android tabanlı modellerin büyük bir hakimiyeti görülüyor.





Bu yıl Apple'dan sonra tablet pazarındaki en büyük pay Samsung'a ait olacak. Samsung'un toplamda 30 milyon tablet satışı yapması bekleniyor. Tablet pazarında Samsung, Apple'dan sonra ikinci sırayı alırken, Android tablet pazarında ise liderliğini devam ettirecek. Ayrıca Google'ın 10 milyon, Amazon'un da 10 milyon tablet sevkiyatı yapması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130114PD210.html