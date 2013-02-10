Analiz : Windows Phone 8 benimsenme oranlarında Türkiye üçüncü





Windows Phone 7 ile beklenen performansı sergileyemeyen Microsoft, Windows Phone 8 ile daha başarılı bir satış grafiği ortaya koyuyor. Lansmandan hemen sonra ülkemiz dahil pek çok pazarda Nokia ve HTC WP8 cihazlarını görebilirken, bu girişimin benimsenme oranlarını yukarı çekmeye başladığı görülüyor.





Adduplex reklam ağı tarafından hazırlanan grafiğe göre tüm Windows Phone platformu içerisinde WP 7 benimsenme oranları ABD, Avustralya, Fransa gibi ülkelerde yüzde 40-50 seviyesinde iken, ülkemizde resmi olarak satışa sunulmamasına karşın yüzde 7-8 civarında bir benimsenme oranına sahip olmuş.





WP8 benimsenme oranına baktığımızda ise Güney Afrika yüzde 94 civarında bir oran ile ilk sırada yer alıyor. İsrail yüzde 93 civarında bir oran ile ikinci iken Türkiye ise yüzde 92 civarında bir oran ile üçüncü sırada yer alıyor.





Nokia ve HTC'nin WP8 modellerini pek çok Avrupa ülkesinden önce ülkemizde satışa sunması benimsenme oranlarını artırmış görünüyor. Hatta ilk parti ürünlerin ülkemizde kısa sürede tükendiği de gelen bilgiler arasındaydı. İlk on içerisinde Fransa yüzde 58 ile yedinci, ABD yüzde 53 ile dokuzuncu sırada.





Grafik satış rakamları ile ilgili bir bilgi vermiyor ancak benimsenme oranlarının oldukça yüksek olduğunu göstermesi açısından önemli.

http://wmpoweruser.com/windows-phone-8-taking-over-fastest-in-rsa-middle-east/