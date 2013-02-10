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Analiz : Windows Phone 8 benimsenme oranlarında Türkiye üçüncü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Windows Phone 8 benimsenme oranlarında Türkiye üçüncü

Windows Phone 7 ile beklenen performansı sergileyemeyen Microsoft, Windows Phone 8 ile daha başarılı bir satış grafiği ortaya koyuyor. Lansmandan hemen sonra ülkemiz dahil pek çok pazarda Nokia ve HTC WP8 cihazlarını görebilirken, bu girişimin benimsenme oranlarını yukarı çekmeye başladığı görülüyor.

Adduplex reklam ağı tarafından hazırlanan grafiğe göre tüm Windows Phone platformu içerisinde WP 7 benimsenme oranları ABD, Avustralya, Fransa gibi ülkelerde yüzde 40-50 seviyesinde iken, ülkemizde resmi olarak satışa sunulmamasına karşın yüzde 7-8 civarında bir benimsenme oranına sahip olmuş.

WP8 benimsenme oranına baktığımızda ise Güney Afrika yüzde 94 civarında bir oran ile ilk sırada yer alıyor. İsrail yüzde 93 civarında bir oran ile ikinci iken Türkiye ise yüzde 92 civarında bir oran ile üçüncü sırada yer alıyor.

Nokia ve HTC'nin WP8 modellerini pek çok Avrupa ülkesinden önce ülkemizde satışa sunması benimsenme oranlarını artırmış görünüyor. Hatta ilk parti ürünlerin ülkemizde kısa sürede tükendiği de gelen bilgiler arasındaydı. İlk on içerisinde Fransa yüzde 58 ile yedinci, ABD yüzde 53 ile dokuzuncu sırada.

Grafik satış rakamları ile ilgili bir bilgi vermiyor ancak benimsenme oranlarının oldukça yüksek olduğunu göstermesi açısından önemli. 

http://wmpoweruser.com/windows-phone-8-taking-over-fastest-in-rsa-middle-east/ Yorum Yaz
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Like a Sir 6 yıl en beğenilen
wp7 telefon gelmedi gelen de satılmadı ki türkiye de
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farukalyuz 6 yıl
bizim onlari benimsedigimiz kadar onlar da bizi benimseler cok guzel alacak. Burada bu urunleri alabilecek kapasitede insanlar varken onlar onlar farkli urun getirmemekte inat ediyorlar. Sonra dell gibi firmalar cikip biz wp8 tabletler icin bekledigimiz satis rakamlarini yakalayamadik o yuzden bu platformu birakiyoruz diyor. Sen getirdinde biz almadik sanki, birakin bu isleri.
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kpln04 6 yıl
sertacaygun
kaleci07wp7 telefon gelmedi gelen de satılmadı ki türkiye de
Sanırım Türkcelldeki tüm stoklar tükenmişti.

o wp8 olan lumia 920 idi
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Statistik 6 yıl
bu nasil bir analizdir, neye gore neyi ispatlamaya calisiyorlar,
ayrica arkadasin dedigi gibi bunun sebebi Nokia'dir, 3. dunya ulkeleri olmasa Nokia iPhone'un ciktigi yildi iflas ederdi ama yine bu ulkeler kurtarmistir Guney Afrika, Israel, Turkiye, Tayland, Vietnam gibi ulkeler.
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Stewie G. 6 yıl
ayn Türkiye de bir nokia fun lığı var ama nokia da kötü telefon deil bendede nokia var
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THESTER 6 yıl
S.Soylu
yunusfurkanayse
DH MisafiriBöyle önemli istatistiklerde Türkiyeyi görmek çok güzel. Türkiye giderek büyüyen geleceği çok parlak bir ülke!..
Sana kim eksi oy vermis merak ediyorum kimisi turkiyeyi gelisirken gormek istemiyor onlarin isi belli zaten apple 1000 dolarlık kaziklarini piyasaya sunsun bunlarda oltaya atlasin sazan gibi. Sozlerine katilmamak elde degil Türkiye daha da buyusun ve her konuda önem kazansın dunyamizda. eksi oy verenlere gelince degil dh forumu bu ulkede işiniz yok defolun gidin begenmediginiz ülkeden
Tabi canım gittikçe gelişiyoruz hiç şüphen olmasın. Çıkarın artık şu at gözlüklerinizi

Tabi gelişiyoruz belli ki yaşın küçük ve türkiye'nin eski halini görmemişsin.. Ama bu istatistiğin gelişmekle alakası yok orası başka...
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THESTER 6 yıl
apple fanboylar ve dandroid çiler hemen topu türk milletine atmışlar. Kardeşim ne alaka bu ülkede ben herkesin elinde iphone ve s3 goruyorum.. Windows Phone u kullanmayan bilmez gerçekten çok sağlam bir platform doğal olarakta benimsenmiş birde turkcell ve nokia çok reklamını yaptı ve benimsendi burada garipsenecek bi durum yok.. Nokia gerçekten güzel ve dayanıklı bir telefon biraz erken gelse ben de alacaktım.
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THESTER 6 yıl
dnte
Windows Phone 8 değil, Nokia nın benimsenme oranı olmasın o.Çevremden hep duyuyorum Nokia bir telefon çıkarmış.Süpermiş. Sanki Nokia akıllı telefonu yeni bulmuş gibi davranılıyor. Ülkemizdeki teknoloji anlayışı bile gelenekçi. Hep alışveriş ettiğimiz yer. mantığı...

Evet sen süpersin biz türkler aptal gelenekçi ve takıntılı insanlarız...
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classf2re 6 yıl
Windows Phone 8 değil, Nokia nın benimsenme oranı olmasın o.Çevremden hep duyuyorum "Nokia bir telefon çıkarmış.Süpermiş." Sanki Nokia akıllı telefonu yeni bulmuş gibi davranılıyor. Ülkemizdeki teknoloji anlayışı bile gelenekçi. "Hep alışveriş ettiğimiz yer." mantığı...
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SystemApps 6 yıl
benimsenecek cihaz varki benimseniyor bu daha bir başlangıç
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HectorBarbossa 6 yıl
Şaşırmadım çünkü toplumumuzda Nokia sevdalığı var. Bizler olmasa bile eskiler ''Bir tane nokia alayım beni bir ömür götürür.'' gibi bir anlayışı var. Haklılar da, telefonla fazla içli dışlı olmayan birisi sağlam olduğu için direk Nokia seçiyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Piyasada androit ve IOS dısinda 3. Bir alternatifin olmasi çok iyi en azindan Tekelcilerin önunu kesmek için, windows masa ustu ve lap topta tekelci, mac os + linux ancak %10'larda, cep telefonunda android tekelci konumunda, cihazlara gelinca samsung cep telefonu+display konusunda tekel olma yolunda, o yuzden cep telefonunda diger ureticilerden urun almak faydali olur, samsung urunlerinin muadili mesela HTC, LG, SONY marka guzel urunler var, NOKIA kendini baska klasmana agtti bir nevi Apple gibi, Nokia denince akliniza WP gelsin diyor, aslinda tekelci olmayan bir firma da APPLE ama urunleri rakiplerine gore biraz pahali, ben buyum farkliyim ve kaliteyim diyordu bu gune kadar, ama Ipad mini ile ucuz urune de girdi simdi de yaza ucuz Iphon geliyor bu Apple acisindan cok dogru bir karar, ha diyeceksiniz ki İpad mini yine cok pahali ama o bizim KAZİKCİLAR yuzunden yoksa İpad mini 16gb wifi 3g=330 dolar, burda suclu kim Apple mi yoksa bize urunleri kazik fiyata satanlar mi, neticede Applenin de bundan sonra ucuz urunlri olacak ve bu TEKELCİLERİ kirmak icin iyi olacak!
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