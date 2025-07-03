Honor MagicPad 3 amiral gemisi donanımla geliyor

Honor MagicPad 3 özellikleri
- 13.3 inçlik 3200x2136 piksel LCD ekran
- Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti
- 8GB/12GB/16GB RAM
- 256GB/512GB/1TB depolama
- 13MP+2MP arka kamera
- 9MP ön kamera
- 12450mAh batarya, E2 verimlilik yongası
Honor MagicPad 3 firmanın en dolu tableti olarak dikkat çekiyor. Ekran 165Hz tazeleme hızına kadar çıkabiliyor ve 4 hız moduyla geliyor. Standart içerikler için 700 nit, HDR içerikler için 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Kasa-ekran oranı yüzde 91 olurken Oasis teknolojisi yapay zekâyı kullanarak göz için en iyi filtrelemeyi yapıyor.
13 katmanlı Honor Ice kapalı soğutma sistemi, 38773 milimetre karelik dağıtım alanı ve çift buhar odası ile destekleniyor. Batarya 18 saate kadar çevrim dışı video oynatımına izin verirken Honor E2 verimlilik çipi ve yapay zekâ yönetimi ile 1000 günlük sağlıklı batarya kullanımı mümkün oluyor.
8 hoparlör ızgarası toplamda 95W ses çıkışı verebiliyor. Ayrıca üçüncü nesil uzamsal ses de sunuluyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojileri ile akıcı bir bağlantı sağlanmış. 5.97mm kalınlık ve 595 gram ağırlık değeri olan tablet, kullanıcıya büyük bir konfor sağlıyor.
Honor MagicPad 3 fiyatı ve çıkış tarihi
- Honor MagicPad 3 - 8GB + 256GB: 418$
- Honor MagicPad 3- 12GB + 256GB: 460$
- Honor MagicPad 3 - 16GB + 512GB: 516$
- Honor MagicPad 3 - 16GB + 1TB: 586$
Çin’de bu haftadan itibaren satışa sunulan Honor MagicPad 3 tablet modeli global pazarda bu fiyatların üzerine çıkacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: