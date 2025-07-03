Honor MagicPad 3 amiral gemisi donanımla geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor markasının amiral gemisi olacak yani tableti Honor MagicPad 3 modeli fiyatına göre yüksek performans ve verimlilik odaklı pek çok özelliği sayesinde rekabette önemli bir alternatif olmak istiyor.

Honor MagicPad 3 özellikleri

13.3 inçlik 3200x2136 piksel LCD ekran

Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti

8GB/12GB/16GB RAM

256GB/512GB/1TB depolama

13MP+2MP arka kamera

9MP ön kamera

12450mAh batarya, E2 verimlilik yongası

Honor Magic V5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 12 sa. önce eklendi

Honor MagicPad 3 firmanın en dolu tableti olarak dikkat çekiyor. Ekran 165Hz tazeleme hızına kadar çıkabiliyor ve 4 hız moduyla geliyor. Standart içerikler için 700 nit, HDR içerikler için 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Kasa-ekran oranı yüzde 91 olurken Oasis teknolojisi yapay zekâyı kullanarak göz için en iyi filtrelemeyi yapıyor.

13 katmanlı Honor Ice kapalı soğutma sistemi, 38773 milimetre karelik dağıtım alanı ve çift buhar odası ile destekleniyor. Batarya 18 saate kadar çevrim dışı video oynatımına izin verirken Honor E2 verimlilik çipi ve yapay zekâ yönetimi ile 1000 günlük sağlıklı batarya kullanımı mümkün oluyor.

8 hoparlör ızgarası toplamda 95W ses çıkışı verebiliyor. Ayrıca üçüncü nesil uzamsal ses de sunuluyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojileri ile akıcı bir bağlantı sağlanmış. 5.97mm kalınlık ve 595 gram ağırlık değeri olan tablet, kullanıcıya büyük bir konfor sağlıyor.

Honor MagicPad 3 fiyatı ve çıkış tarihi

Honor MagicPad 3 - 8GB + 256GB: 418$

Honor MagicPad 3- 12GB + 256GB: 460$

Honor MagicPad 3 - 16GB + 512GB: 516$

Honor MagicPad 3 - 16GB + 1TB: 586$

Çin’de bu haftadan itibaren satışa sunulan Honor MagicPad 3 tablet modeli global pazarda bu fiyatların üzerine çıkacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Honor MagicPad 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: