Xiaomi emlak işine giriyor: Gençlere akıllı evler

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar insan hayatının çeşitli alanlarına yönelik elektronik cihazlar geliştiren Xiaomi şimdi de emlak işine giriyor. Genç çalışanları için ortalama fiyatlarda akıllı apartman daireleri kiralamaya başladı.

Xiaomi kiralık akıllı daire

Xiaomi Youth Apartments adıyla başlayan proje, firmanın büyük kampüslerinde çalışan gençler için kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Kampüs içerisinde yer alacak bu akıllı daireler işe gidiş gelişi hızlandıracak ve verimi arttıracak.

Xiaomi de ambargodan nasibini aldı 3 hf. önce eklendi

İlk etapta Pekin’de hayata geçen projenin 2658 dairesi olduğu açıklandı. Her daire 280$ kiralama bedeline sahip. Dayalı döşeli olan daire 29 metrekare. Kendine özel bir banyosu var ve Xiaomi akıllı ev eşyalarıyla donatılmış.

Uygulama üzerinden daire ile ilgili yardım alınabilirken, her gün servisler gençleri ana kampüse bırakıyor. Proje ilk etapta Pekin kampüsünden 2023 ve 2024 yıllarında mezun olan genç mühendislere kiralanacak. Yer kalırsa 2022 mezunlarına da açılacak.

Nanjing kampüsü ise 55 metrekarelik 566 daire için başvuruları almaya başladı ve tüm çalışanlar başvurabiliyor. Xiaomi yeni mezunlara toplamda 5000 dairelik bir alan sunacağını açıkladı.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: