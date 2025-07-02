Xiaomi emlak işine giriyor: Gençlere akıllı evler

Xiaomi kiralık akıllı daire
Xiaomi Youth Apartments adıyla başlayan proje, firmanın büyük kampüslerinde çalışan gençler için kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Kampüs içerisinde yer alacak bu akıllı daireler işe gidiş gelişi hızlandıracak ve verimi arttıracak.
İlk etapta Pekin’de hayata geçen projenin 2658 dairesi olduğu açıklandı. Her daire 280$ kiralama bedeline sahip. Dayalı döşeli olan daire 29 metrekare. Kendine özel bir banyosu var ve Xiaomi akıllı ev eşyalarıyla donatılmış.
Uygulama üzerinden daire ile ilgili yardım alınabilirken, her gün servisler gençleri ana kampüse bırakıyor. Proje ilk etapta Pekin kampüsünden 2023 ve 2024 yıllarında mezun olan genç mühendislere kiralanacak. Yer kalırsa 2022 mezunlarına da açılacak.
Nanjing kampüsü ise 55 metrekarelik 566 daire için başvuruları almaya başladı ve tüm çalışanlar başvurabiliyor. Xiaomi yeni mezunlara toplamda 5000 dairelik bir alan sunacağını açıkladı.