Android 3.0 aşkına; Acer'dan tablet bilgisayar ertelemesi

Dizüstü bilgisayar pazarındaki yükselişini tablet bilgisayarlarla devam ettirmeyi hedefleyen Acer, mevcut yol haritasında bazı değişikliklere gidiyor. Digitimes'ın haberine göre Acer, uzun süredir üzerinde çalıştığı tablet bilgisayarını, Android 3.0 işletim sistemi için yeni yılın ilk aylarına erteledi. Henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da son çeyrekte hazır olması beklenen Android 3.0 işletim sisteminde tablet bilgisayarlara yönelik çok ciddi güncellemeler ve efektif kullanıma yönelik optimizasyonlar olacağı belirtiliyor.

Digitimes'ın haberinde yer alan bir detaya göre Android 3.0 işletim sistemi tabletler için şimdikinden daha yüksek ekran çözünürlürlüklerine de destek sunacak. Android tabanlı modeldeki ertelemeden farklı olarak Windows 7 işletim sistemini çalıştıran tabletini yıl sona ermeden lanse etmeyi planlayan Acer, 6-inç ve 7-inç boyutundaki Linux tabanlı elektronik kitap okuyucularını da yine yıl sona ermeden satışa sunacak. Bu arada Acer, Android tabanlı yeni telefonu Ferrai Liquid E'yi anavatanı Tayvan'da lanse etti.