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Android 3.0 aşkına; Acer'dan tablet bilgisayar ertelemesi

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android 3.0 aşkına; Acer'dan tablet bilgisayar ertelemesi
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Dizüstü bilgisayar pazarındaki yükselişini tablet bilgisayarlarla devam ettirmeyi hedefleyen Acer, mevcut yol haritasında bazı değişikliklere gidiyor. Digitimes'ın haberine göre Acer, uzun süredir üzerinde çalıştığı tablet bilgisayarını, Android 3.0 işletim sistemi için yeni yılın ilk aylarına erteledi. Henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da son çeyrekte hazır olması beklenen Android 3.0 işletim sisteminde tablet bilgisayarlara yönelik çok ciddi güncellemeler ve efektif kullanıma yönelik optimizasyonlar olacağı belirtiliyor.

Digitimes'ın haberinde yer alan bir detaya göre Android 3.0 işletim sistemi tabletler için şimdikinden daha yüksek ekran çözünürlürlüklerine de destek sunacak. Android tabanlı modeldeki ertelemeden farklı olarak Windows 7 işletim sistemini çalıştıran tabletini yıl sona ermeden lanse etmeyi planlayan Acer, 6-inç ve 7-inç boyutundaki Linux tabanlı elektronik kitap okuyucularını da yine yıl sona ermeden satışa sunacak. Bu arada Acer, Android tabanlı yeni telefonu Ferrai Liquid E'yi anavatanı Tayvan'da lanse etti.

Android 3.0 aşkına; Acer'dan tablet bilgisayar ertelemesi
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Miller57 8 yıl
Ablada ilik gibi maşallah...
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DH Misafiri 8 yıl
bilgisayarmı satılık yoksa karımı
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DH Misafiri 8 yıl
Yoruma bak yahu :) öyle veya değil sormak sorgulamak kimin haddine ??
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DH Misafiri 8 yıl
Tövbe estafurullah o nası resim ramazan ramazan.. yoksa dh editörleri kâfir mi..
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DH Misafiri 8 yıl
Acer ise fiyat performans etiketi dikkate alınarak tercih edilmelidir.
çöp olsa değerince satıcaklarından alırken düşünmem.
saygılarım ile serkan arı :)=
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